Bất chấp việc mang điều tiếng cả đời, phụ nữ liều lĩnh ngoại tình vì 5 lý do không ai ngờ, khi chịu đựng đã quá giới hạn

Ngoại tình 06/09/2023 06:30

Hôn nhân như một mầm cây, càng ra sức vun vén, chăm sóc ắt càng xanh tươi, phát triển. Ngược lại, nếu cứ vô tâm, hời hợt vì nghĩ đối phương đã là vợ chồng của mình mà thờ ơ thì tình cảm vợ chồng sẽ dần nguội lạnh.

Khi phụ nữ ngoại tình, họ cứ mãi đắm chìm trong tình yêu mới mà cố tình phớt lờ sự thật rằng cắm sừng chồng khiến bản thân đau đớn không khác gì việc chồng bội bạc.

1. Không làm chủ được cảm xúc

Có rất nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ thay lòng đổi dạ, dù có chồng con đề huề vẫn lang chạ với đàn ông khác. Một trong những nguyên do ấy chính là do cô ấy không làm chủ được cảm xúc của mình.

Bất chấp việc mang điều tiếng cả đời, phụ nữ liều lĩnh ngoại tình vì 5 lý do không ai ngờ, khi chịu đựng đã quá giới hạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì một phút yếu lòng, vì một giây xao xuyến mà phụ nữ có gia đình trót ngã vào vòng tay đàn ông lạ. Sau đấy, dù có hối hận đến nhường nào thì họ cũng không thể xóa sạch những gì đã xảy ra.

2. Trả thù chồng trăng hoa

Dù đã dùng trăm phương nghìn kế vẫn không thể khiến chồng bỏ thói trăng hoa nên phụ nữ đã tuyệt vọng đến mức ngoại tình để trả thù chồng. 

Họ muốn chồng phải nếm trải cảm giác bị phản bội, đề phòng với người bạn đời đầu ấp tay gối như chính bản thân mình đã phải cam chịu trước đây.

3. Tình cảm vợ chồng nguội lạnh

Hôn nhân như một mầm cây, càng ra sức vun vén, chăm sóc ắt càng xanh tươi, phát triển. Ngược lại, nếu cứ vô tâm, hời hợt vì nghĩ đối phương đã là vợ chồng của mình mà thờ ơ thì tình cảm vợ chồng sẽ dần nguội lạnh.

Vì tình yêu dành cho chồng đã vơi bớt, vì không còn dành quá nhiều tình cảm cho bạn đời nên chỉ cần có đàn ông khác ra sức chinh phục, đeo đuổi thì phụ nữ có chồng sẽ khó lòng giữ mình trước cám dỗ.

4. Thiếu sex

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng có những ham muốn bản năng, cũng muốn được thỏa mãn khi ái ân. Nếu chồng chỉ làm chuyện ấy cho có, chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân mà không hề quan tâm đến cảm nhận của vợ thì sẽ khiến vợ ấm ức.

Bất chấp việc mang điều tiếng cả đời, phụ nữ liều lĩnh ngoại tình vì 5 lý do không ai ngờ, khi chịu đựng đã quá giới hạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự bực dọc vì không được thỏa mãn ấy sẽ thôi thúc phụ nữ phản bội chồng, lên giường với đàn ông khác để khỏa lấp những gì đang thiếu hụt.

5. Chồng vô tâm

Không ít phụ nữ thừa nhận rằng, họ cạn tâm với bạn đời là vì đối phương quá vô tâm. Ngày mới yêu săn sóc, quan tâm bao nhiêu thì sau khi kết hôn đàn ông càng ỷ lại, thờ ơ với vợ bấy nhiêu.

Không còn những ngọt ngào lãng mạn, chẳng còn những buổi trò chuyện thâu đêm hay tâm sự tỉ tê. Sự hằn học, cáu gắt và gia trưởng của đàn ông khiến vợ chán ghét đến mức muốn ngoại tình để được yêu thương.

Tiểu tam giật điện thoại chính thất khi bị bắt quả tang ngoại tình, khẳng định chắc nịch: Đi lần đầu và chưa làm gì cả

Tiểu tam giật điện thoại chính thất khi bị bắt quả tang ngoại tình, khẳng định chắc nịch: Đi lần đầu và chưa làm gì cả

Sau một hồi được sự hướng dẫn của mọi người, cuối cùng tiểu tam cũng đã mở được cửa phòng. Người vợ đến hỏi "thế nào?". "Trà Xanh" vội đáp: "Em lần đầu tiên chưa làm gì cả".

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ ngoại tình lý do phụ nữ muốn ngoại tình ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 53 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác