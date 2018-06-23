Mùa hè nắng nóng, đừng bỏ qua món chè vải bọc hạt sen giải nhiệt nhanh lại dễ làm

Chè vải bọc hạt sen là món ăn giải nhiệt tuyệt vời lại rất dễ làm, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể nấu để mời cả nhà trong những ngày cuối tuần nắng nóng.

Mùa hè là thời điểm thu hoạch của nhiều loại trái cây thơm ngon khác nhau, trong đó có vải. Vải có vị ngọt thanh, chứa nhiều chất dinh dưỡng và vitamin giúp phòng chống nhiều căn bệnh nên được nhiều người yêu thích. Vải là loại trái cây quen thuộc vào mùa hè - Ảnh minh họa: Internet Một số nghiên cứu trên thế giới phát hiện, trong vải chứa flavones, quercitin và kaemferol là những hợp chất giúp chống lại sự phát triển các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Ngoài ra, vải có hàm lượng cao vitamin C, B và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Những chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị lão hóa từ sự ô nhiễm môi trường và tia cực tím, bảo vệ da khỏi bị hư tổn. Thế nhưng, nếu ăn quá nhiều vải trong cùng một lúc rất dễ khiến cơ thể bị nóng, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nhiều trường hợp vì dùng quá nhiều đã khiến gan sinh nhiệt, dẫn đến những triệu chứng như đau rát lưỡi họng, nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến buồn nôn, chóng mặt hay chân tay mỏi rã rời...

Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế tác hại của vải khi kết hợp với hạt sen. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt sen vốn có tác dụng giải nhiệt nên khi kết hợp với vải sẽ giúp cơ thể không bị nóng, đảm bảo sức khỏe. Hạt sen khi nấu cùng vải sẽ cho ra món chè giải nhiệt rất tốt vào mùa hè - Ảnh minh họa: Internet Chính vì thế, để vừa có thể dùng loại trái cây này thoải mái vừa không lo sinh nhiệt, bạn hãy làm ngay món chè vải bọc hạt sen thơm ngon sau. Cách làm chè vải bọc hạt sen mát lạnh cho ngày nắng nóng Chuẩn bị: Vải: 500g Hạt sen tươi (nên mua loại đã bỏ tim): 200g Đường trắng: 100g Cách làm: Bước 1: Lột vỏ vải, dùng kéo hoặc dao tách hột ra khỏi phần thịt rồi rửa sạch lại. Bước 2: Đun sôi 1 lít nước sau đó cho hạt sen tươi đã rửa sạch vào nấu khoảng 10 phút tới khi hạt chín mềm thì cho đường vào. Bước 3: Khi hạt sen đã chín, bạn vớt ra để nguội và ráo nước. Tiếp theo, bạn lần lượt nhét từng hạt sen vào trong trái vải. Nhẹ nhàng cho từng hạt sen vào vải - Ảnh minh họa: Internet Bước 4: Thả vải và hạt sen còn dư vào lại nước đường nấu thêm khoảng 3 phút, tắt bếp để nguội rồi cho vào tủ lạnh hoặc thêm đá trước khi dùng. Chè vải bọc hạt sen thơm ngon đã hoàn thành với vài bước đơn giản - Ảnh minh họa: Internet Món chè vải bọc hạt sen mát lạnh vừa thơm, vừa ngọt chắc chắn sẽ giúp gia đình bạn xua tan cái nóng oi bức của mùa hè.

Cách nấu chè dừa non thạch lá dứa thơm ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết Chè dừa non thạch lá dứa là món quà vặt được rất nhiều người yêu thích, nhất là trong những ngày nắng nóng. Cách làm món ăn này cũng khá đơn giản, chị em có thể trổ tài để gia đình và bạn bè cùng thưởng thức.

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