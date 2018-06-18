Top những cách nấu chè đậu đen thơm ngon đúng điệu, hơn hẳn ngoài hàng

Theo y học cổ truyền, đậu đen có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ thận, bổ huyết… Bên cạnh đó, đậu đen còn chứa hàm lượng lớn protid, glucid, lipid cùng nhiều loại vitamin như viatmin A, B, C… tốt cho sức khỏe .

Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức ly chè đậu đen bột năng thơm ngon bổ dưỡng để giải nhiệt ngày nắng nóng.

Cách nấu chè đậu đen bột năng khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách để món chè này dai ngon đúng điệu. Dưới đây là bí quyết nấu chè đậu đen bột năng ngon hơn ngoài hàng, chị em không thể bỏ qua:

Đặc biệt, lượng axit amin dồi dào trong loại đậu này có khả năng làm đẹp da và ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả.

Cách nấu chè đậu đen bột năng cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 300g đậu đen (nên chọn loại đậu đen xanh lòng, hạt đều nhau, vỏ màu đen óng)

- 300g đường

- 1 thìa cà phê muối

- 1 quả dừa già

- 100g bột năng

- 1 ống vani nhỏ

Hướng dẫn thực hiện:

Đậu đen rửa sạch nhiều lần rồi đem ngâm với nước muối loãng khoảng 1 – 2 tiếng, vớt bỏ những hạt sâu, lép nổi lên phía trên. Sau đó đổ đậu đen đã ngâm ra rổ, để ráo.

Bắc nồi lên bếp, cho đậu đen vào rang với lửa to khoảng 8-10 phút. Đến khi vỏ ngoài của đậu hơi nhăn lại thì đổ nước vào. Đây cũng là bí quyết giúp đậu đen nhanh mềm và nước chè sánh hơn.

Tiếp đến, dừa đem bào nhỏ ngâm với nước nóng, đợi nguội rồi lọc lấy phần nước cốt. Cho thêm vào 1 thìa canh đường, 1 thìa cà phê muối và 1 thìa canh bột năng, trộn đều hỗn hợp đến khi bột năng tan hết thì cho vào nồi đun sôi là hoàn thành phần nước cốt dừa thơm béo như ngoài hàng.

Hỗn hợp nước dừa thơm béo như ngoài hàng - Ảnh minh họa: Internet

Bột năng cho vào tô cùng với một chút nước, nhào đến khi bột sánh mịn. Vo bột năng thành từng viên tròn nhỏ. Bắc nồi lên bếp, đợi đến khi nước sôi thì cho phần bột năng vừa nặn vào. Bột chín sẽ nổi lên phía trên, lúc này bạn vớt ngay ra cho vào tô nước đá để không bị dính vào nhau.

Bột năng khi chín sẽ nổi lên phía trên - Ảnh minh họa: Internet

Cho đậu đen vào nồi, đổ nước ngập mặt đậu rồi đun sôi với lửa vừa, sau đó chuyển lửa nhỏ cho đến khi hạt đậu chín mềm thì tắt bếp, chắt nước ra để riêng. Nếu có nồi áp suất, bạn có thể dùng để ninh đậu sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn.

Đậu đen ninh nhừ - Ảnh minh họa: Internet

Trộn phần đậu đen với đường đã chuẩn bị, dùng tay lắc đều để đường tan nhanh. Sau đó đậy kín nắp trong khoảng 2 tiếng. Tiếp tục đặt nồi đậu đen lên bếp, đổ phần nước đậu đã chắt vào đun với lửa nhỏ. Đợi đến khi đậu chín thì thả bột năng vào khuấy đều khoảng 2 phút, cho vani vào rồi tắt bếp.

Chè đậu đen vừa thanh mát vừa bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là món chè đậu đen bột năng dai ngon, bổ dưỡng đã hoàn thành rồi. Bạn chỉ cần múc chè ra ly, thêm vào một chút nước cốt dừa, đậu phộng, dừa non và đá bào là có thể thưởng thức ngay.

Cách nấu chè đậu đen truyền thống thơm ngon, đơn giản

Cách nấu chè đậu đen thuần vị -Ảnh: Internet

Bước 1:

Vo sạch đậu đen -Ảnh: Internet

Vo sạch đậu đen, vớt bỏ những hạt nổi bên trên. Đem phần đỗ còn lại vo thật sạch.

Sau đó, bạn cho đậu đen vào một chiếc tô sạch đổ ngập nước và ngâm trong ít nhất 1 tiếng. Bạn cần đảm bảo vấn đề vệ sinh ở công đoạn này vì đây là phần nước dùng để ninh đậu.

Bước 2: Rang đậu đen khoảng 10 phút. Đây là cách nấu chè đỗ đen nhanh nhừ và hạt đậu se lại hơn.

Rang đậu đen khoảng 10 phút -Ảnh: Internet

Bước 3:

Ninh đậu đen cho chín mềm -Ảnh: Internet

Đặt nồi lên bếp, cho thêm nước vào và vặn lửa to. Nên sử dụng nồi áp suất để tiết kiệm thời gian hơn.

Khi nước bắt đầu nổi bọt bạn dùng muôi múc hết bọt.

Đến khi nước sôi, bạn hạ nhỏ lửa và ninh cho đến khi thấy đậu đen chín mềm thì đổ nước đậu đen ra để riêng.

Khi thấy đậu đen chín mềm thì đổ nước đậu đen ra để riêng -Ảnh: Internet

Bước 4:

Múc phần hạt đậu đen này ra ngoài và cho vào một chiếc tô lớn.

Ướp đậu với đường khoảng 15 phút để hạt đậu đen ngấm đường trong khoảng từ 10 – 15 phút.

Ướp đậu với đường khoảng 15 phút để hạt đậu đen ngấm đường -Ảnh: Internet

Cho vào chảo và đảo đều để đậu đen được bện đường, se lại. Đây là cách giúp chè có vị ngọt đều, thuần vị, hạt đỗ không bị nát mà lại rất bở, thơm.

Bước 5:

Thêm đường vào để nấu chè -Ảnh: Internet

Nấu nước đậu đen đã chắt riêng ở bước 3 thêm khoảng 10 phút.

Cho bột năng hoặc bột sắn dây để phần nước chè sánh mịn hơn.

Nấu chè đậu đen -Ảnh: Internet

Thêm đường vào để hợp khẩu vị, cho thêm va ni để món chè có vị thơm ngon hơn.

Bước 6:

Để thưởng thức chè đậu đen, bạn múc chè ra bát hoặc cốc.

Chè đậu đen thanh mát, thơm ngon, hấp dẫn -Ảnh: Internet

Tiếp đến, bạn thêm 1 – 2 thìa cafe nước cốt dừa và dừa sợi lên bề mặt, rắc thêm dừa khô + lạc rang giã dập nhỏ + vài giọt dầu chuối và trộn đều lên thưởng thức.

Bạn cũng có thể cho thêm trân châu, đá, thạch đen hoặc một vài hương liệu khác để món chè đa dạng và ngon hơn.

Yêu cầu thành phẩm:

Chè đậu đen chín mềm, hạt đậu không bị nát -Ảnh: Internet

Món chè đậu đen chín mềm, hạt đậu không bị nát, nước đậu đen trong và sánh mịn, vị ngon ngọt thấm đượm.

Cách nấu chè đậu đen cho bà bầu

Để nấu được món chè đậu đen giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức, chị em chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và làm theo cách hướng dẫn sau:

Để có nồi chè đậu đen vị ngọt thanh, hạt chín mềm cho bà bầu, chị em cũng cần có những bí quyết riêng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Đậu đen (đỗ đen): 500g.

Khi chọn hạt đậu chị em cần lựa loại đậu đen óng, hạt đều, vỏ mỏng. Không nên lựa hạt to màu nhợt nhạt hay hạt không đều.

- Đường: 150g

- Muối: 1 muỗng cà phê

- Nước cốt dừa

- Dừa bào sợi

- Thạch đen

- Dầu chuối: 1 ống

Thực hiện:

Bước 1: Đậu đen rửa sạch khoảng 2 lần, loại bỏ những hạt nổi lên (hạt sâu, hỏng), ngâm khoảng 4 – 5 tiếng. Khi ngâm, chị em có thể cho 1 muỗng cà phê muối vào.

Bước 2: Vớt đậu ra để ráo nước. Sau đó cho đậu vào nồi rang khoảng 10 phút trên ngọn lửa to đến khi vỏ ngoài hơi nhăn lại. Rang đậu là bí quyết để nước đậu đen sánh đẹp mắt và đậu nhanh nhừ.

Để hạt đậu chín mềm, chị em nên rang đậu trước khi cho nước vào ninh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho nước vào ngập mặt đậu rồi đun sôi với lửa vừa. Khi đậu mềm thì tắt bếp, chắt nước đậu ra tô rồi cho đường vào theo tỷ lệ: 1kg đậu thêm 600g đường. (Chè sẽ có vị ngọt thanh hơn khi mẹ sử dụng đường vàng hoa mai chuyên được sử dụng để làm bánh, nấu chè).

Bước 4: Để đường thấm dần vào hạt đậu trong khoảng 30 phút thì bắc lên bếp sên với lửa nhỏ. Thỉnh thoảng mẹ nhớ dùng đũa khuấy đều để đậu không bị cháy. Đun trong vòng 15 phút thì mẹ cho nước đậu vừa chắt ra tô vào, có thể thêm nước cho vừa ăn. Sau đó nêm đường tùy khẩu vị của mẹ bầu.

Bước 5: Múc chè đậu đen ra ly, cho thêm nước cốt dừa, dừa bào, thạch đen, dầu chuối, đá bào rồi thưởng thức.

Cách nấu chè đậu đen 3 màu thơm ngon đơn giản

Nguyên liệu:

- 300g đậu đen

- 200g bí đỏ

- 100g bột nếp

- 350g đường

- 200ml sữa tươi

- 50ml nước cốt dừa

- 50g bột năng

- Siro bạc hà, bột rau câu

- Dừa bào sợi

Hướng dẫn thực hiện:

Đậu đen lựa bỏ những hạt sâu rồi đem vo sạch, sau đó ngâm nước khoảng 4-6 giờ để đậu nở mềm. Tiếp đến, bạn cho đậu đen vào nồi áp suất, đổ nước cách mặt đậu khoảng 1 đốt ngón tay. Hầm đến khi đậu chín mềm thì cho vào 100g đường, đun tiếp khoảng 3 phút cho đậu ngấm ngọt và đường tan hết là được.

Đậu đen ninh nhừ - Ảnh minh họa: Internet

Bí đỏ gọt sạch vỏ rồi thái miếng vừa ăn. Cho phần bí đỏ đã thái vào nồi hấp cách thủy. Đợi đến khi bí chín thì dùng muôi cán nhuyễn, sau đó thêm vào 100g bột nếp, 50g đường rồi nhào bột thật nhuyễn thành một khối đồng nhất.

Chia bột thành những viên bằng nhau rồi vo tròn thành từng viên nhỏ. Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, thả từng viên bột nếp bí đỏ vào luộc. Khi chín bánh nếp sẽ nổi lên trên, bạn dùng muôi thủng vớt bánh nếp ra rồi thả vào tô nước để bánh không bị dính vào nhau.

Đun sôi bột nếp bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cho 10g bột rau câu và 1 lít nước vào nồi, thêm vào 100g đường rồi khuấy đều, sau đó đặt lên bếp đun sôi. Khi bột rau câu sôi, bạn hạ bớt lửa rồi cho 2 thìa cà phê siro bạc hà vào đun thêm khoảng 2 phút thì tắt bếp. Đổ rau câu ra khay rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để thạch đông lại. Sau khi thạch đông, lấy ra thái thành từng miếng vừa ăn.

Khi bột rau câu sôi, bạn hạ bớt lửa rồi cho 2 thìa cà phê siro bạc hà vào đun sôi - Ảnh minh họa: Internet

Cho 50ml nước cốt dừa, 100g đường cùng 200ml sữa tươi vào nồi đun sôi với lửa vừa. Khi thấy nổi bọt lăn tăn thì cho một ít bột năng vào đun thành hỗn hợp hơi sệt. Cho đậu đen, bánh nếp và thạch bạc hà vào bát, cuối cùng thêm phần nước cốt dừa vào cùng với một ít dừa sợi và đá bào là có thể thưởng thức ngay.

Cùng thưởng thức ngay món chè đậu đen 3 màu thơm ngon, mát lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách nấu chè đậu đen bột năng cực đơn giản này nhé!