Cách làm nộm rau muống giòn ngon đúng điệu cực đơn giản

Đời sống 14/06/2018 16:13

Nộm rau muống chua ngọt, giòn ngon là sự lựa chọn hoàn hảo để thanh nhiệt, “giải ngán” ngày hè. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, chị em có thể bắt tay vào chế biến ngay để gia đình thưởng thức.

Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu, dễ gây cảm giác chán ăn. Để bữa cơm ngày hè trở nên hấp dẫn hơn, chị em có thể bổ sung món nộm rau muống chua ngọt, giòn ngon thanh mát giúp kích thích vị giác.

Nộm rau muống không chỉ là món ăn dân dã được nhiều người yêu thích mà còn chứa những dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe. Rau muống chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, beta-carotene cùng nhiều khoáng chất… có tác dụng thúc đẩy hệ miễn dịch, ngăn ngừa các gốc tự do trong cơ thể, đồng thời giúp ngăn ngừa đột quỵ và bảo vệ tim mạch.

Cách làm nộm rau muống giòn ngon đúng điệu cực đơn giản - Ảnh 1
Nộm rau muống không chỉ giúp bữa cơm thêm ngon mà còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nhờ chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa mà loại rau này còn có tác dụng cải thiện các vấn đề về da, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Dưới đây là cách làm nộm rau muống đơn giản tại nhà, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay để cả gia đình cùng thưởng thức:

Cách làm nộm rau muống “giải ngán” cho bữa cơm ngày hè

Nguyên liệu:

- 1 bó rau muống non

- 50g lạc rang chín, 1 thìa vừng trắng

- 1 quả chanh, 1 quả ớt sừng, 1 củ tỏi

- Gia vị: nước mắm, đường, muối…

Cách làm nộm rau muống giòn ngon đúng điệu cực đơn giản - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Để nộm rau muống ngon, bạn nên chọn những mớ rau ngọn nhỏ, khi ăn sẽ giòn ngon hơn. Rau muống mua về nhặt lấy phần ngọn non, có thể cắt khúc nếu rau quá dài. Rửa sạch với nước nhiều lần rồi ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút, sau đó vớt ra để ráo.

Cách làm nộm rau muống giòn ngon đúng điệu cực đơn giản - Ảnh 3
Rau muống rửa sạch vớt ra để ráo - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, cho vào 1 thìa cà phê muối rồi cho rau muống vào luộc đến khi rau vừa chín thì vớt ra ngay. Cho rau vào ngâm trong tô nước lạnh khoảng 5 phút. Đây là bí quyết để món nộm rau muống giòn ngon và có màu xanh bắt mắt.

Cách làm nộm rau muống giòn ngon đúng điệu cực đơn giản - Ảnh 4
Ngâm nước lạnh để rau muống giòn ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi bóc sạch vỏ rồi băm nhỏ, ớt sừng rửa sạch đem thái sợi. Lạc rang chín rồi xát sạch vỏ, giã dập. Cho các nguyên liệu gồm nước lọc, đường, nước mắm, nước cốt chanh vào bát và khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa tan.

Cuối cùng vớt rau muống ra để ráo nước rồi cho vào tô lớn, thêm ớt sừng và tỏi đã chuẩn bị vào đảo đều. Đổ phần nước mắm chua ngọt vào, trộn đều rồi để khoảng 10-15 phút. Sau đó cho nộm rau muống ra đĩa, thêm lạc và vừng rang lên phía trên là có thể thưởng thức ngay.

Cách làm nộm rau muống giòn ngon đúng điệu cực đơn giản - Ảnh 5
Trộn đều các nguyên liệu với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, nếu chưa ăn ngay bạn không nên cho lạc vào cùng, đợi khi nào ăn mới cho vào trộn đều để lạc giòn ngon.

Cách làm nộm rau muống giòn ngon đúng điệu cực đơn giản - Ảnh 6
Cùng thưởng thức món nộm rau muống chua ngọt, giòn ngon thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm nộm rau muống giòn ngon, thanh mát cực đơn giản này nhé!

Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018

Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018

Ngày Tết Đoan Ngọ 2018 đang đến gần, chị em hãy “bỏ túi” ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, cực đơn giản dưới đây để cả nhà cùng thưởng thức nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm nộm rau muống nộm rau muống cách làm nộm rau muống đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội