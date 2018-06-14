Cách làm nộm rau muống giòn ngon đúng điệu cực đơn giản

Nộm rau muống không chỉ là món ăn dân dã được nhiều người yêu thích mà còn chứa những dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe . Rau muống chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, beta-carotene cùng nhiều khoáng chất… có tác dụng thúc đẩy hệ miễn dịch, ngăn ngừa các gốc tự do trong cơ thể, đồng thời giúp ngăn ngừa đột quỵ và bảo vệ tim mạch.

Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu, dễ gây cảm giác chán ăn. Để bữa cơm ngày hè trở nên hấp dẫn hơn, chị em có thể bổ sung món nộm rau muống chua ngọt, giòn ngon thanh mát giúp kích thích vị giác.

Dưới đây là cách làm nộm rau muống đơn giản tại nhà, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay để cả gia đình cùng thưởng thức:

Bên cạnh đó, nhờ chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa mà loại rau này còn có tác dụng cải thiện các vấn đề về da, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cách làm nộm rau muống “giải ngán” cho bữa cơm ngày hè

Nguyên liệu:

- 1 bó rau muống non

- 50g lạc rang chín, 1 thìa vừng trắng

- 1 quả chanh, 1 quả ớt sừng, 1 củ tỏi

- Gia vị: nước mắm, đường, muối…

Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Để nộm rau muống ngon, bạn nên chọn những mớ rau ngọn nhỏ, khi ăn sẽ giòn ngon hơn. Rau muống mua về nhặt lấy phần ngọn non, có thể cắt khúc nếu rau quá dài. Rửa sạch với nước nhiều lần rồi ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút, sau đó vớt ra để ráo.

Rau muống rửa sạch vớt ra để ráo - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, cho vào 1 thìa cà phê muối rồi cho rau muống vào luộc đến khi rau vừa chín thì vớt ra ngay. Cho rau vào ngâm trong tô nước lạnh khoảng 5 phút. Đây là bí quyết để món nộm rau muống giòn ngon và có màu xanh bắt mắt.

Ngâm nước lạnh để rau muống giòn ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi bóc sạch vỏ rồi băm nhỏ, ớt sừng rửa sạch đem thái sợi. Lạc rang chín rồi xát sạch vỏ, giã dập. Cho các nguyên liệu gồm nước lọc, đường, nước mắm, nước cốt chanh vào bát và khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa tan.

Cuối cùng vớt rau muống ra để ráo nước rồi cho vào tô lớn, thêm ớt sừng và tỏi đã chuẩn bị vào đảo đều. Đổ phần nước mắm chua ngọt vào, trộn đều rồi để khoảng 10-15 phút. Sau đó cho nộm rau muống ra đĩa, thêm lạc và vừng rang lên phía trên là có thể thưởng thức ngay.

Trộn đều các nguyên liệu với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, nếu chưa ăn ngay bạn không nên cho lạc vào cùng, đợi khi nào ăn mới cho vào trộn đều để lạc giòn ngon.

Cùng thưởng thức món nộm rau muống chua ngọt, giòn ngon thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm nộm rau muống giòn ngon, thanh mát cực đơn giản này nhé!