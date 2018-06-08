Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018

Nấu gì hôm nay 08/06/2018 17:49

Ngày Tết Đoan Ngọ 2018 đang đến gần, chị em hãy “bỏ túi” ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, cực đơn giản dưới đây để cả nhà cùng thưởng thức nhé!

Chè trôi nước là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ. Món ăn dân dã này thường được dùng để cúng tổ tiên và ăn để giết sâu bọ. Để giúp món ăn trở nên bắt mắt hơn, bạn có thể sử dụng màu làm từ những nguyên liệu thiên nhiên để chế biến thành món chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, hấp dẫn.

Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018 - Ảnh 1
Chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm chè trôi nước ngũ sắc đơn giản, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà:

Cách làm chè trôi nước ngũ sắc cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018

Nguyên liệu:

Phần nhân:

  • 150g đậu xanh không vỏ
  • 100g dừa nạo sợi
  • 50g đường trắng
  • 1 hộp sữa ông thọ
  • 1/5 muỗng cà phê muối
  • 40ml nước cốt dừa
  • 1 muỗng cà phê nhỏ vani
Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018 - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Phần bột:

  • 1kg bột nếp
  • 140ml nước nóng
  • 1 củ cà rốt
  • 3-4 lá dứa
  • Nửa quả gấc chín
  • 15g bột trà xanh.
  • 4 gói sữa tươi không đường và 1 gói sữa vị dâu

Phần nước đường:

  • 100g đường phèn
  • 1,5 lít nước
  • 1 củ gừng thái lát
  • 1 chút muối

Hướng dẫn thực hiện:

Đậu xanh đem ngâm nước khoảng 30 phút rồi vo sạch, sau đó cho vào nồi hấp chín. Đợi đậu xanh nguội bớt thì cho vào máy xay, xay nhuyễn cùng với một chút đường.

Bột nếp cho vào tô lớn, thêm vào một chút muối rồi trộn đều. Nước cốt dừa sau khi hâm nóng cho vào trộn chung với bột, nhồi cho đến khi thành khối bột mịn, không dính tay là được. Chia bột thành 5 phần bằng nhau rồi bắt đầu pha màu bột.

Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018 - Ảnh 3
Phần đậu xanh vo tròn sau khi xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Màu đỏ: Lấy phần ruột gấc, sau đó trộn đều với sữa tươi rồi lọc bỏ phần hột, bạn sẽ có nước màu bắt mắt.

Màu xanh nhạt: Xay nhuyễn lá dứa rồi trộn với sữa tươi không đường, lọc lấy phần nước, bỏ bã.

Màu xanh đậm: Pha sữa tươi với bột trà xanh

Màu cam: Sữa tươi trộn với nước ép cà rốt

Màu hồng: Sữa dâu

Sau khi chuẩn bị xong phần nước màu, bạn tiến hành trộn vỏ bánh. Cho vài giọt sữa gấc vào bột để tạo màu đỏ rồi nhào đều đến khi bột đổi màu. Thực hiện tương tự với những phần bột còn lại.

Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018 - Ảnh 4
Vỏ bánh nhào màu rồi cho đậu xanh vào vo tròn - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, dùng muỗng tán nhuyễn đậu, thêm vào 1/2 chỗ dừa nạo sợi, đường và sữa đặc sao cho độ ngọt vừa phải rồi trộn đều các nguyên liệu. Bắc chảo lên bếp, cho đậu vào đun lửa nhỏ, dùng đũa đảo đều đến khi đậu khô ráo có thể nắm thành từng viên tròn là được.

Chia bột thành từng miếng to rồi vo tròn, sau đó đè dẹp rồi cho phần đậu xanh vào vo tròn lại. Bạn cứ làm như vậy cho đến khi hết phần nguyên liệu chuẩn bị.

Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018 - Ảnh 5
Phần bánh trôi nước ngũ sắc sau khi bọc nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đun nồi nước trên bếp, đợi nước sôi thì bạn cho từng viên bột vào luộc, khi thấy bột nổi lên trên, nhanh tay vớt ra cho vào tô nước lạnh.

Cuối cùng là chuẩn bị phần nước đường, bạn cho đường phèn, gừng, một chút muối và nước vào nồi. Khi nước đường sôi, cho các viên bột đã luộc vào nấu thêm khoảng 5 phút là xong.

Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018 - Ảnh 6
Chuẩn bị phần nước đường - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là món chè trôi nước ngũ sắc đã hoàn thành rồi, bạn chỉ cần múc ra từng bát nhỏ rồi rắc thêm một chút dừa nạo và vani là có thể thưởng thức ngay.

Học ngay cách làm chè trôi nước ngũ sắc thơm ngon, bắt mắt cho ngày Tết Đoan Ngọ 2018 - Ảnh 7
Cùng thưởng thức chè trôi nước ngũ sắc thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm món chè trôi nước ngũ sắc cực đơn giản này tại nhà nhé!

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