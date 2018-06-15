Chị em thi nhau học cách làm nước sấu ngâm chua ngọt cực thơm ngon giải nhiệt ngày hè

Đặc biệt, nước sấu ngâm đường chua ngọt, thanh mát được rất nhiều người ưa chuộng. Không chỉ là thức uống giải nhiệt ngày nắng nóng, sấu còn chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe .

Sấu là loại quả đặc trưng của mùa hè, thường được chị em chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như sấu nấu canh chua, làm ô mai, mứt, vịt om sấu hoặc đem ngâm lấy nước.

Dưới đây là cách làm nước sấu chua ngọt cực đơn giản, thậm chí bạn có thể để lâu mà không bị váng:

Theo Đông y, sấu có vị chua, ngọt, tính mát, có tác dụng tiêu thực chỉ khát, chỉ ho, tiêu đờm, chữa nhiệt miệng, khô khát, ngứa cổ, đau họng, nổi mẩn… Bên cạnh đó, hàm lượng nước, axit hữu cơ, protit, gluxit, canxi, phốt pho và vitamin C có trong loại quả này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp phòng và trị nhiều căn bệnh.

Cách làm nước sấu mát lạnh giải nhiệt ngày hè

Nguyên liệu:

- 1kg sấu

- 800g đường

- 100g muối hạt

- 50g gừng

- Lọ thủy tinh

Hướng dẫn thực hiện:

Sấu đem gọt vỏ rồi rửa sạch, sau đó dùng dao gọt vòng quanh quả sấu. Cách này sẽ giúp sấu nhanh ngấm đường, ngon đậm đà hơn. Cho phần sấu đã chuẩn bị vào chậu nước pha 100g muối hạt, ngâm khoảng 30 phút cho sấu ra hết nhựa, rửa sạch lại với nước lạnh rồi vớt ra rổ để ráo nước. Gừng đem cạo vỏ, rửa sạch rồi đập dập hoặc giã nát.

Sấu gọt vỏ, rửa sạch - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, đợi nước sôi thì thả sấu vào chần sơ rồi nhanh tay vớt sấu ra để ráo nước. Tuyệt đối không chần quá lâu, sấu sẽ bị mềm và nhũn khi ngâm sẽ mất ngon.

Cho sấu đã chần sơ vào một tô lớn, thêm 800g đường vào xóc đều. Ngâm sấu đến khi đường tan hết là được, bạn có thể ngâm qua đêm để tiết kiệm thời gian.

Ngâm sấu qua đêm với đường - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ngâm đường, đổ sấu vào lọ thủy tinh. Phần nước đường cho vào nồi, đun sôi trên bếp, dùng đũa khuấy nhẹ để đường còn sót lại tan hoàn toàn. Cuối cùng cho gừng đập dập vào khuấy đều rồi tắt bếp.

Để nước đường thật nguội rồi mới rót vào từng lọ thủy tinh đã xếp sẵn sấu, đậy kín nắp rồi bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng để dùng dần.

Cho sấu vào bình thủy tinh dùng dần - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần thưởng thức, bạn pha nước sấu ngâm đường với một ít nước lọc, khuấy đều thêm đá là có thể uống ngay. Nếu muốn thức uống hấp dẫn hơn, bạn có thể thêm vào một chút nước cốt chanh tươi để tăng vị giác.

Cùng cả nhà thưởng thức nước sấu ngâm chua ngọt thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm nước sấu ngâm đường chua ngọt, thanh mát cực đơn giản này nhé!