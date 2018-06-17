Cách làm chè bí đỏ đậu phộng bổ dưỡng cực đơn giản, ai ăn cũng phải tấm tắc gật đầu khen ngon

Bí đỏ chứa hàm lượng lớn chất sắt, muối khoáng và các loại vitamin tốt cho cơ thể. Thường xuyên sử dụng loại thực phẩm này sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, chống lão hóa da, tốt cho hệ xương khớp…

Chè bí đỏ đậu phộng bùi bùi, béo béo không chỉ mang đến cho người thưởng thức một món ăn hoàn toàn mới lạ, mà còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Cách làm chè bí đỏ đậu phộng không quá khó, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để cả gia đình thưởng thức:

- 100g đậu phộng

- 100g bột năng

- 200g đường

- 50g bột sắn dây

- 200ml nước cốt dừa

Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bí đỏ mua về gọt vỏ, rửa sạch với nước, sau đó thái thành từng miếng mỏng. Tiếp đến, bạn cho bí đỏ vào nồi hấp chín mềm rồi cho vào máy xay xay nhuyễn.

Trong trường hợp không có máy xay, bạn có thể cho bí đỏ đã hấp chín vào tô rồi dùng thìa nghiền nát.

Nghiền nát bí đỏ đã hấp chín - Ảnh minh họa: Internet

Phần bí đỏ xay nhuyễn cho vào tô, thêm vào 100g đường, 100g bột năng rồi trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau thành khối bột mịn là được.

Lưu ý, bí đỏ khi chế biến nếu cho quá nhiều đường hoặc bột năng có thể khiến hỗn hợp bị nhão. Vì vậy, bạn cần chú ý liều lượng để phần bí đỏ sánh mịn vừa phải.

Dùng tay nhào bột bí đỏ vài lần rồi vo thành từng viên tròn nhỏ vừa ăn.

Vo bột thành từng viên nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, cho đậu phộng vào luộc chín, sau đó vớt ra bát. Bạn nên giữ nguyên vỏ đậu phộng khi luộc để món chè bí đỏ đậu phộng có màu sắc đẹp mắt, hấp dẫn hơn.

Tiếp theo, bạn cho 50g bột sắn dây vào tô, thêm vào 1/2 bát con nước, khuấy đều hỗn hợp để bột tan đều, không bị vón cục.

Cho vào nồi phần đậu phộng vừa luộc chín, đun sôi cùng 500ml nước sạch. Đợi đến khi nước sôi, nhẹ nhàng thả những viên bí đỏ vào tiếp tục đun với lửa nhỏ khoảng 20 phút. Lúc này, đổ hỗn hợp bột sắn dây vào khuấy đều tay đến khi bột chuyển sang màu trắng trong và nước bắt đầu sánh lại là được.

Cho các nguyên liệu vào nồi nấu chín - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, cho 200ml nước cốt dừa vào khuấy đều đến khi nước cốt dừa tan hoàn toàn. Đun sôi lại một lần nữa rồi tắt bếp.

Món chè bí đỏ đậu phộng thơm ngon, bổ dưỡng đã hoàn thành rồi, bạn có thể thưởng thức ngay khi còn nóng.

Cùng cả nhà thưởng thức chè bí đỏ đậu phộng bùi béo thơm ngon ngay thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm chè bí đỏ đậu phộng cực đơn giản này tại nhà nhé!