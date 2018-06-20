Cách nấu chè dừa non thạch lá dứa thơm ngon đúng điệu, ăn bao nhiêu cũng hết

Chè dừa non thạch lá dứa là món quà vặt giải nhiệt ngày hè đang rất được yêu thích.Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến tại nhà với cách làm cực đơn giản dưới đây để chiêu đãi gia đình và bạn bè ngày cuối tuần:

Dừa non mềm ngọt kết hợp cùng thạch lá dứa thanh mát, thêm vào một chút dẻo dai của bột báng và nước cốt dừa béo ngậy, tất cả hòa quyện tạo nên món chè thơm ngon, hấp dẫn khó chối từ.

- 300g đường

- 100g bột báng

- 400ml nước cốt dừa

- Lá dứa

Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Lá dứa mua về rửa sạch, sau đó cắt nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cùng với 100ml nước. Dùng rây lọc bỏ phần bã, chỉ giữ lại nước cốt lá dứa.

Lá dứa lọc lấy phần nước - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị tô lớn, cho 5g bột thạch rau câu và 100g đường vào trộn đều. Bắc nồi nước lên bếp, đợi đến khi nước sôi thì đổ hỗn hợp đường và bột rau câu vào khuấy đều.

Tiếp đến, thêm vào phần nước cốt lá dứa đã lọc sẵn, khuấy đều thêm một lần nữa rồi tắt bếp. Đợi hỗn hợp nguội bớt thì đổ vào khuôn hoặc khay đá, cho vào ngăn mát tủ lạnh để thạch đông lại.

Dùng thìa cạo phần dừa non ra tô riêng rồi rửa sạch với nước lọc, cắt sợi.

Dừa cắt thành sợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cho bột báng và nước vào nồi đun đến khi bột báng sôi thì vặn lửa nhỏ đun liu riu. Khi phần bột báng chuyển sang trong, không còn màu trắng đục là được.

Cho bột báng và nước vào nồi đun sôi - Ảnh minh họa: Internet

Nước luộc bột báng đem gạn bỏ, thêm vào nồi 300ml nước và 400ml nước cốt dừa rồi khuấy đều và tiếp tục đun. Khi nước cốt dừa bột báng sôi, bạn cho 200g đường còn lại và dừa non thái sợi vào, đảo đều tay. Đun trên bếp với lửa vừa khoảng 5 phút thì tắt bếp, để nguội.

Đổ phần dừa non đã cắt vào nồi - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, phần thạch rau câu đã đông lại, bạn lấy ra cắt sợi nhỏ giống như dừa non. Cuối cùng, khi nồi chè đã nguội, bạn đổ thạch cắt sợi vào khuấy đều là hoàn thành.

Thạch lá dứa cắt sợi như dừa non - Ảnh minh họa: Internet

Múc chè ra bát con, thêm đá bào là có thể thưởng thức ngay. Món chè dừa non thạch rau câu lá dứa này không chỉ có hương vị thơm ngon đặc trưng mà còn cực kỳ dễ làm, rất phù hợp để giải nhiệt ngày nắng nóng.

Chè dừa non thạch lá dứa mềm ngọt, thanh mát với một chút béo bùi sẽ khiến bạn ăn mãi không chán – Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách nấu chè dừa non thạch lá dứa cực đơn giản này tại nhà nhé!