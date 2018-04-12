Mách chị em nội trợ cách ngâm chanh muối không bị đắng đảm bảo thành công 100%

Chanh muối mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nhiều chị em nội trợ lại khá ngại làm thức uống này vì trong quá trình ngâm rất dễ bị đắng.

Chanh có 90% là nước cùng với hàm lượng cao vitamin C, chất xơ, các khoáng chất, chất chống oxy hóa, có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch máu, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm sự lão hóa. Ngoài ra, chanh còn giúp kích thích tiêu hóa, trung hòa bớt vị béo của thức ăn, tăng cường chuyển hóa làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Bởi vậy, có thể nói chanh muối là loại đồ uống rất có lợi cho sức khỏe của con người.

Để có được thức uống thơm ngon cho cả nhà giải nhiệt vào những ngày hè, bạn cần phải biết cách ngâm chanh muối không bị đắng dưới đây.

Muối: 1 kg

Phèn chua: 2 muỗng canh

Lọ thủy tinh hay bình nhựa dung tích lớn

Cách làm

Bước 1: Chanh mua về bạn rửa sạch, ngâm trong nước muối pha loãng từ 5 - 7 phút. Sau đó, bạn rửa lại thật sạch với nước thêm 2 - 3 lần nữa. Ngâm chanh trong nước muối sẽ giúp vỏ tiết bớt tinh dầu, không làm nước bị đắng trong quá trình ngâm.

Ngâm chanh trong nước muối là cách làm giúp nước không bị đắng trong quá trình ngâm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Pha loãng phèn chua với nước theo tỷ lệ 2:3, cứ 2 muỗng phèn thì cho 3 lít nước.

Bước 3: Sau đó bạn đổ 500 ml nước lọc vào nồi đun sôi và bỏ chanh vào chần 2 phút rồi vớt ra, cho ngay vào dung dịch nước phèn chua vừa pha.

Bước 4: Bạn ngâm chanh trong nước phèn chua khoảng 2 tiếng để loại bỏ hoàn toàn vị đắng.

Bước 5: Đun sôi 3 - 5 muỗng muối với 1,5 lít nước (dùng một hạt cơm nguội thả vào nếu nổi lên là nước muối đủ tiêu chuẩn).

Bước 6: Vớt chanh ra khỏi nước phèn, bạn xếp chúng vào lọ, đổ nước muối vào ngập rồi cài đũa lên trên để chanh không bị nổi. Ngâm chanh khoảng 1 tháng là bạn có thể dùng được.

Lưu ý: Để sử dụng được lâu, bạn nên bảo quản chanh muối trong tủ lạnh.

Cách pha chế nước chanh muối ngon

Sau khi thực hiện xong cách làm chanh muối, các bạn lấy 1 quả chanh muối + 1 muỗng nước chanh muối + 1/3 ly nước + 3 muỗng canh đường trộn đều, cho đá vào và trang trí thêm 1 miếng chanh tươi.

Hương vị thơm ngon mát lành của chanh muối vừa giúp giải khát vừa giúp thanh nhiệt cơ thể, đồng thời là thức uống giúp bạn giảm cân cho eo thon dáng đẹp.

Với vài bước đơn giản, bạn đã có ly nước chanh muối thơm ngon và bổ dưỡng dành cho cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Với cách ngâm chanh muối không bị đắng, hy vọng các chị em thực hiện thành công và có được thức uống thơm ngon để chiêu đãi cả nhà trong những ngày hè!