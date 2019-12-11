Làm nộm gà không khó, nhưng đây mới là công thức giúp bạn có món ngon xuất sắc

Nấu gì hôm nay 11/12/2019 13:00

Chỉ cần dắt túi cách làm nộm gà dưới đây bạn sẽ có ngay món ngon đãi cả nhà, chồng dù kén ăn đến mấy cũng khen lấy khen để.

Bằng công thức và nguyên liệu dễ có, hãy thử bắt tay vào bếp với cách làm nộm gà ngon giòn này cho cả gia đình.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Thịt gà: 500gr.

- Hành tây: 2 củ.

- Cà rốt: 1 củ.

- Giá đỗ: 150gr.

- Rau răm: 1 mớ.

- Lạc: 100gr.

- Chanh hoặc quất, ớt tươi, tỏi.

- Gia vị: Đường, giấm, muối, gừng.

Cách làm nộm gà:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu.

- Gừng: Cạo sạch vỏ, rửa sạch, đập dập.

- Thịt gà: Đem luộc chín cùng với gừng sau đó vớt ra để nguội. Khi gà nguội, đem xé thành từng sợi nhỏ.

- Hành tây: Bóc vỏ, rửa sạch, thái sợi nhỏ. Muốn hành tây bớt hăng, có độ giòn và trắng thì bạn nên ngâm ngay hành vào một bát nước đá sau khi thái.

- Cà rốt: Nạo vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng sợi nhỏ.

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Những gia vị đi kèm không thể thiếu của món nộm gà - Ảnh minh họa: Internet

- Rau răm: Nhặt bỏ gốc và lá vàng, rửa sạch để khô rồi thái nhỏ.

- Giá đỗ: Nhặt sạch, rửa sạch, để ráo nước.

- Tỏi: Bóc sạch vỏ, băm nhỏ.

- Ớt: Tách ra bỏ hạt, xắt nhỏ.

- Lạc: Rang chín, để nguội, xát vỏ rồi giã nhỏ.

Bước 2: Tiến hành làm nộm gà.

- Cho cà rốt vào trộn cùng với nước cốt chanh và 2 thìa đường.

- Hành tây cho vào một cái bát to, trộn cùng với giấm để hành tây mềm rồi bỏ nước giấm đi.

- Cho thịt gà, giá, cà rốt vào trộn chung với hành tây và thêm các gia vị: đường, tỏi, ớt, nước cốt chanh, trộn đều tay để gia vị ngấm đều.

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Món nộm gà với đầy đủ vị thơm ngon bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Cho rau răm vào trộn cùng, nêm lại gia vị, để nộm khoảng 5-7 phút sau đó cho 1/2 lạc rang vào trộn cùng.

- Cho nộm gà ra đĩa, rắc 1/2 số lạc còn lại lên trên. Có thể trang trí thêm bằng một ít rau thơm hoặc hành khô phi vàng và thưởng thức.

Với món nộm ngon, đơn giản và dễ làm này bạn sẽ có ngay món ngon với gà đãi cả nhà những ngày chán cơm.

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