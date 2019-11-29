Lạ miệng với món nộm rau muống cho bữa cơm chiều, bạn đã thử chưa? Làm ngay

Để thực hiện món ngon với rau muống này, bạn cần có đủ những nguyên liệu sau:

Rau muống là một loại thực phẩm thường có trong bữa cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải chị em nội trợ nào cũng biết đến món nộm rau muống . Hãy tham khảo ngay cách làm nộm rau muống dưới đây để làm mới bữa ăn cho gia đình mình nhé!

- Ớt, tỏi, chanh.

- Gia vị: Nước mắm, đường.

Rau muống tươi ngon là nguyên liệu chính cho món nộm rau muống - Ảnh: Internet

2. Cách làm nộm rau muống

Nộm rau muống chính là món ngon mỗi ngày mà cả gia đình đều yêu thích. Bởi lẽ, chẳng những đơn giản, dễ làm mà món ăn này còn ngon miệng, đưa cơm.

Bước 1: Sơ chế rau muống.

Nhặt sạch rau muống, bỏ phần cuống già, lấy ngọn non để khi ăn được giòn nhất. Nếu rau quá dài, bạn có thể ngắt thành 2-3 phần.

Bước 2: Luộc rau muống.

- Chuẩn bị một nồi nước lớn, đun sôi. Cho 1 thìa cà phê muối vào để giúp rau không bị thâm đen, cho rau muống vào chần từ 1 phút đến 1 phút 30 giây rồi vớt ra bỏ ngay vào chậu nước đá.

- Ngâm rau muống trong chậu nước đá khoảng 10 - 15 phút rồi vớt ra để ráo nước.

Bước 3: Rang lạc.

- Bắc chảo lên làm nóng, cho muối hạt vào rang khô sau đó đổ lạc vào đảo đều tay. Khi lớp vỏ chuyển màu nâu sạm, tắt bếp đợi nguội rồi tiến hành bóc hết lớp vỏ, đem giã nhỏ.

Nộm rau muống - Ảnh: Internet

Bước 4: Làm nộm rau muống với nước sốt.

- Tỏi bóc sạch băm nhuyễn với ớt. Chanh vắt lấy nước cốt, bỏ hạt.

- Cho 3 thìa canh nước, 2 thìa canh đường, 2 thìa canh nước mắm và nước cốt chanh khuấy đều cho đến khi đường tan hết.

- Nêm thêm gia vị cho vừa ý đến khi hỗn hợp đủ độ chua, mặn ngọt thì dừng. Thêm phần tỏi ớt đã băm nhuyễn vào trộn đều thành hỗn hợp nước sốt.

- Đổ phần nước sốt vào bát rau muống đã chuẩn bị sẵn và trộn thật đều.

- Cuối cùng rắc lạc lên trên và thưởng thức.

3. Một số lưu ý khi làm món nộm rau muống

Món ăn quen mà lạ của mọi gia đình - Ảnh: Internet

Cách chọn rau muống ngon

- Không nên chọn những mớ rau có thân to, mập mạp, lá màu xanh đen, tươi mơn mở, bẻ thấy cọng rất giòn. Vì đây là những đặc điểm của rau muống được bón quá nhiều chất đạm hoặc phân bón. Khi ăn phải loại này, chẳng những không ngon mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mâm cơm hấp dẫn với món nộm rau muống - Ảnh: Internet

Rửa rau muống đúng cách

- Hãy ngâm từng ngọn rau muống đã ngắt vào nước muối loãng từ 10 - 15 phút.

- Rửa dưới vòi nước chảy từ trên cao xuống.

Cách để rau muống giòn khi làm nộm

- Luộc rau vừa chín tới.

- Sau khi chần rau đủ thời gian, bạn gắp rau ra khỏi nồi và cho ngay vào âu nước đá lạnh. Thao tác này sẽ giúp rau giữ được màu xanh tự nhiên, đẹp mắt.

Chúc bạn thực hiện món nộm rau muống thành công!