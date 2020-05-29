Cách làm món gà trộn rau răm thơm ngon đãi cả nhà cuối tuần

Vào những ngày mưa như thế này, hãy làm phong phú thêm thực đơn cho gia đình bạn bằng việc vào bếp chế biến ngay món gà trộn rau răm theo cách chúng tôi hướng dẫn sau đây.

Gỏi gà trộn rau răm là một trong những món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, lại được chế biến rất đơn giản từ những nguyên liệu dễ tìm ở chợ. Món ăn có vị ngọt tự nhiên từ thịt gà, cộng thêm hương thơm và vị cay nhẹ đặc trưng từ rau răm cùng hành tây cũng đã đủ kích thích vị giác của các thành viên trong gia đình.

Nửa con gà ta (một mẹo nhỏ là chị em nên chọn gà ta để món gỏi có độ dai và giòn của thịt gà)

Nên chọn gà ta để món gỏi có độ dai và giòn của thịt gà

1 củ hành tây củ

1 nhúm nhỏ rau răm vừa ăn, 1 trái ớt chín tươi, 1 quả chanh, 1 củ tỏi

Gia vị nêm nếm theo khẩu vị

Thao tác thực hiện:

- Đầu tiên, chúng ta cần rửa sạch thịt gà đã làm sạch lông và nội tạng với nước pha 1 muỗng nhỏ muối, sau đó các bạn đem luộc hoặc hấp chín gà. Gà sau khi được luộc chín thì vớt ra, để nguội.

Đem luộc hoặc hấp chín gà

- Các bạn cũng có thể lọc bỏ đi phần xương gà rồi xé thịt gà thành từng miếng nhỏ tùy theo sở thích. Chúng ta nên lưu ý với món gỏi gà xé phay trộn rau răm, các bạn nên xé thịt gà ra chứ không được thái hay chặt thịt gà. Làm như thế sẽ giúp những miếng thịt gà mềm và dai hơn, thấm nước trộn hơn và không bị vụn nát.

Lọc bỏ đi phần xương gà rồi xé thịt gà thành từng miếng nhỏ tùy theo sở thích

Hành tây đem đi lột vỏ, rửa sạch, sau đó thái thành từng lát mỏng. Bí quyết ở đây là muốn hành tây được giòn và bớt mùi hăng hơn, các bạn nên ngâm hành tây vào chậu nước đá khoảng 5 phút trước khi trộn gỏi.

Ngâm hành tây vào chậu nước đá khoảng 5 phút trước khi trộn gỏi

- Rau răm nhặt lá già, sâu và rửa sạch, thái nhỏ. Ớt tươi đem rửa sạch, bỏ hết hạt, thái lát. Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhuyễn. Chanh vắt lấy nước cốt để trộn gỏi.

Rau răm nhặt lá già, sâu và rửa sạch, thái nhỏ

Công thức làm nước trộn cho món gỏi gà rau răm: 3 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh nước mắm loại ngon, 2 muỗng cà phê đường cát, 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Sau đó cho tỏi, ớt đã thái nhỏ vào và khuấy đến khi đường tan hẳn.

Làm nước trộn cho món gỏi gà rau răm

- Cuối cùng, bạn cho thịt gà đã xé và hành tây vớt ráo nước vào 1 cái tô lớn, rưới từ từ phần nước trộn đã chuẩn bị lên trên.

Nên dùng tay để trộn đều phần gỏi (nhớ đeo bao tay cho vệ sinh an toàn thực phẩm) cho tới khi tất cả nguyên liệu ngấm đều gia vị thì chỉ việc cho nốt số rau răm thái nhỏ vào, trộn lại thành phẩm 1 lần nữa cho thật đều là chúng ta đã có món gỏi gà trộn rau răm hành tây vừa giòn ngon, vừa ngọt mát để chiêu đãi các thành viên trong gia đình chiều cuối tuần.

Cho thịt gà đã xé và hành tây vớt ráo nước vào 1 cái tô lớn, rưới từ từ phần nước trộn đã chuẩn bị lên trên

- Các bạn nhớ chuẩn bị thêm 1 chén nước mắm tỏi ớt thật ngon để chấm kèm gỏi gà rau ră.

2. Giá trị dinh dưỡng của thịt gà đối với sức khỏe

- Cung cấp protein dồi dào cho cơ thể

Với cách làm món gà trộn rau răm, thịt gà sẽ cung cấp lượng lớn protein cho cơ thể bạn. Đây được xem là nhóm chất chính cấu thành nên cấu trúc của tế bào và tác động trực tiếp đến sự phát triển về cân nặng, chiều cao và trí não của con người.

Với cách làm món gà trộn rau răm, thịt gà sẽ cung cấp lượng lớn protein cho cơ thể bạn.

Nếu cơ thể thiếu hụt protein, sẽ dẫn đến hàng loạt các bệnh lý nguy hiểm như: suy dinh dưỡng, cơ thể chậm phát triển, hay mỏi cơ, làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến chúng ta mệt mỏi trong việc lao động, học tập hàng ngày. Vì lý do đó, thịt gà là nguồn bổ sung protein tuyệt vời, giúp cơ thể tránh tình trạng bị thiếu hụt dưỡng chất.

- Tốt cho hoạt động của hệ tim mạch

Những dưỡng chất từ ức gà có thể ngăn chặn cũng như kiểm soát lượng homoccysteine – nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về tim mạch. Chính vì thế, chị em nội trợ nên bổ sung thịt gà vào các bữa ăn của gia đình thường xuyên.

- Đẩy nhanh quá trình trao đổi chất

Nhắc đến giá trị dinh dưỡng có trong thịt gà chúng ta không thể bỏ qua vitamin B6. Loại vi chất này sẽ giúp cơ thể trao đổi chất thuận lợi hơn. Từ đó, cơ thể sẽ hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn, cân nặng, chiều cao cũng sẽ phát triển hơn.

Do đó, những ai hay ốm vặt hoặc biếng ăn có thể nạp thịt gà thường xuyên hơn để cơ thể phát triển đồng đều, cải thiện cân nặng và tăng sức đề kháng giúp chống lại các yếu tố gây hại từ bên ngoài.

- Tốt cho thị lực

Hàm lượng beta - carotene, retinol, lycopeneal có rất nhiều trong thịt gà, đây đều là các chất tiền vitamin A có tác dụng giúp tăng thị lực, làm cho đôi mắt sáng và khỏe mạnh hơn. Đối với những làm việc thường xuyên với ánh sáng xanh của máy tính, các bác tài cũng nên ăn thịt gà để hạn chế mỏi mắt, nhìn mờ cũng như giúp tăng độ tập trung khi làm việc.

Thịt gà chứa nhiều phốt pho và canxi mang lại tác dụng tuyệt vời cho hệ xương và răng

- Phát triển răng, xương chắc khỏe

Trong thịt gà còn chứa nhiều phốt pho và canxi mang lại tác dụng tuyệt vời cho hệ xương và răng, giúp răng và xương phát triển khỏe mạnh, phòng ngừa loãng xương cùng các bệnh về răng hiệu quả.

- Ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư ruột

Theo nghiên cứu, các dưỡng chất có trong thịt gà còn có khả năng ngăn ngừa ung thư ruột rất hiệu quả. Thịt gà chứa ít chất béo (chất béo thường nằm ở lớp da gà) nên ít gây áp lực cho hệ thống tiêu hóa, giúp dạ dày hoạt động trơn tru hơn, nhờ đó ngăn chặn được nguy cơ gây bệnh ung thư nguy hiểm.

- Giúp giảm áp lực, căng thẳng

Khi đang làm việc quá sức, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, một dĩa gỏi gà trộn rau răm ăn kèm cháo hay một tô canh gà nóng hỏi sẽ giúp bạn hồi phục thể lực nhanh chóng.

Đặc biệt, vào những khi thời tiết chuyển lạnh, mưa gió thường xuyên thì một dĩa gỏi gà trộn rau răm hành tây ăn kèm cháo gừng nóng hỏi sẽ mang đến tác dụng giữ ấm cho cơ thể rất tốt, giúp tăng sức để kháng cho cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

3. Những ai không nên ăn thịt gà hay món gà trộn rau răm

Người đang có vết thương hở: Thịt gà vốn có tính nóng nên dễ gây ra hiện tượng sưng, mưng mủ cho vết thương. Ăn nhiều gà khi vết thương chưa lành có thể làm làm da lâu kéo mài, dễ bị viêm nhiễm.

Với những ai đang bị thủy đậu, cần tránh ăn thịt gà, đặc biệt là da gà

Những người có tiền sử huyết áp cao hay các bệnh lý về tim mạch cũng không nên ăn nhiều thịt gà, đặc biệt là lòng trắng trứng và da gà.

Khi dùng thịt gà, tuyệt đối không ăn thịt gà cùng với rau kinh giới sẽ gây chứng đầy bụng, khó tiêu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Với những ai đang bị thủy đậu, cần tránh ăn thịt gà, đặc biệt là da gà vì có thể gây ngứa ở những nốt thủy đậu và gây sẹo lồi sau bệnh.

Khi mắc sỏi thận, chúng ta cũng nên kiêng ăn loại thịt thơm ngon này. Bởi lượng protein dồi dào trong thịt gà có thể khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên và hình thành sỏi.

4. Tác dụng của rau răm đối với sức khỏe

Rau răm có công dụng chống viêm hạ khí, hoạt huyết tiêu độc, giải phong hàn, giúp cải thiện tiêu hóa. Khi kết hợp với các vị thuốc khác trong Đông y, rau răm có tác dụng làm sáng mắt, chữa dạ dày lạnh, mạnh gân cốt, trị trĩ, đầy hơi, đau bụng.

Rau răm có công dụng chống viêm hạ khí, hoạt huyết tiêu độc, giải phong hàn, giúp cải thiện tiêu hóa

Đối với Tây Y, rau răm chứa nhiều vitamin C, được chiết xuất trong nhiều loại dược phẩm để hỗ trợ trị sốt hoặc dùng trong các thuốc lợi tiểu, thuốc chống nôn, điều trị bệnh lý ngoài da.

Trong ẩm thực, rau răm có vị cay nhẹ, tính ấm, giúp hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả nên thường dùng để ăn kèm với các món ăn có lượng đạm cao giúp điều hòa cơ thể. Rau răm cũng được dùng thường xuyên trong các món ăn giải cảm như: cháo gà, cháo trai, cháo hến để làm ấm tỳ vị.

Hi vọng, với vài bước đơn giản như hướng dẫn, bữa cơm gia đình bạn sẽ ngon miệng hơn với món gỏi gà trộn rau răm. Đây cũng sẽ là mồi nhậu tuyệt vời cho các quý ông nhâm nhi vào những ngày cuối tuần đấy!