Chế độ ăn Keto giảm cân đang được rất nhiều cô nàng áp dụng, ngoài công dụng cải thiện vóc dáng, nhiều nghiên cứu còn chứng minh keto cũng rất tốt cho sức khỏe.
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Chia sẻ về phương pháp ăn Keto giảm cân vừa ngon miệng lại đầy đủ chất, mới đây, cô nàng có tên Thu Uyên đã đăng lên nhóm "Yêu bếp" vô số thực đơn keto đẹp mắt. Đánh trúng vào tâm lý "ăn gì để không béo" của phái đẹp, bài đăng nhanh chóng được nhận được sự hưởng ứng tích cực. Cô nàng chia sẻ một cách hài hước rằng mình là người đam mê đặc biệt với ẩm thực nhưng lại phải tìm cách tích cực giảm cân, nhất quyết "lột xác" thành hotgirl có vòng eo 59:
"Bi kịch của đời người là đam mê đặc biệt với ẩm thực nhưng lại phải tích cực giảm cân, em buồn. Nhiều khi cũng nghĩ đủ thứ động lực, tự nhủ bản thân phải gầy mới có người yêu, vớ vẩn tưởng tượng một ngày yêu đương bị đá chỏng gọng vì béo xong đứng lên “lột xác” thành hotgirl có vòng eo năm chín"
Chế độ ăn keto là chế độ ăn ít carbohydrate (carb) và nhiều chất béo tốt. Thực đơn Keto giúp cơ thể đốt cháy năng lượng nhiều hơn mà không cần phải kiêng khem nghiêm ngặt.
Một số thực đơn gợi ý mà cô nàng Thu Uyên đăng tải:
Theo phương châm "ăn ngon, dáng đẹp" thì thảo nào mà phương pháp Keto không chiếm được cảm tình của CĐM đúng không nào? Từ hôm nay, phái đẹp nói riêng và các bạn trẻ nói chung không còn lo tăng cân chóng mặt với chế độ keto, cũng không phải đau đầu suy nghĩ thực đơn mỗi ngày. Cô nàng Thu Uyên đã cho bí kíp "lột xác" thật chuẩn khiến các nàng chết mê.