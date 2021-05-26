Chia sẻ về phương pháp ăn Keto giảm cân vừa ngon miệng lại đầy đủ chất, mới đây, cô nàng có tên Thu Uyên đã đăng lên nhóm "Yêu bếp" vô số thực đơn keto đẹp mắt. Đánh trúng vào tâm lý "ăn gì để không béo" của phái đẹp, bài đăng nhanh chóng được nhận được sự hưởng ứng tích cực. Cô nàng chia sẻ một cách hài hước rằng mình là người đam mê đặc biệt với ẩm thực nhưng lại phải tìm cách tích cực giảm cân, nhất quyết "lột xác" thành hotgirl có vòng eo 59:

"Bi kịch của đời người là đam mê đặc biệt với ẩm thực nhưng lại phải tích cực giảm cân, em buồn. Nhiều khi cũng nghĩ đủ thứ động lực, tự nhủ bản thân phải gầy mới có người yêu, vớ vẩn tưởng tượng một ngày yêu đương bị đá chỏng gọng vì béo xong đứng lên “lột xác” thành hotgirl có vòng eo năm chín"