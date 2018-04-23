Bật mí cách nấu chè hạt sen nha đam mát lạnh, 'đập tan' nắng nóng ngày hè

Vào những ngày nắng nóng, chè hạt sen nha đam là món tráng miệng không chỉ giúp giải nhiệt mà còn rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe cũng như sắc đẹp. Chị em nội trợ còn chần chừ gì mà không học ngay cách nấu món chè này?
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Thời tiết vào hè ngày càng nắng nóng, oi bức khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là biếng ăn.
Chính vì thế, để giúp cả nhà ăn ngon miệng hơn cũng như giải nhiệt hiệu quả, các chị em nội trợ hãy thử làm món chè hạt sen nha đam đơn giản sau đây.
Cách nấu chè hạt sen nha đam ngon mát, giải nhiệt mùa hè
Chuẩn bị nguyên liệu:
Hạt sen: 100g (loại có hay không tim đều được)
Nha đam: 2 nhánh
Đường phèn bột: 7 muỗng canh
Muối: 1 muỗng cà phê
Vani: 1 ống
Thực hiện:
Bước 1: Nha đam bạn rửa sạch, gọt vỏ rồi thái nhỏ thành hình hạt lựu. Sau đó cho 1/2 muỗng cà phê muối vào bóp nhẹ trong khoảng 5 phút, xả lại thật sạch với nước cho hết nhớt và đắng.
Bước 2: Đun sôi nồi nước, thả nha đam vào chần sơ, vớt ra cho ngay vào chậu nước lạnh khoảng vài phút. Tiếp theo, vớt nha đam ra để ráo nước, cho vào tô trộn thêm 4 muỗng canh đường phèn bột rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh.
Bước 3: Nấu 1 lít nước và cho 100g hạt sen vào nấu khoảng 25 - 30 phút với lửa vừa sao cho hạt mềm rồi mới thêm 3 muỗng canh đường phèn vào. Lưu ý: Bạn không nên cho đường vào sớm vì sẽ làm cho hạt sen bị sượng.
Bước 4: Khi nước sôi, bạn cho phần muối còn lại vào cùng với nha đam và vani rồi hạ lửa nhỏ đun thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp.
Bước 5: Để chè nguội, cho vào ngăn mát tủ lạnh là bạn đã có món tráng miệng vô cùng thơm ngon, giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng.
Trong dân gian, hạt sen vốn được sử dụng như một vị thuốc quý có vị ngọt, tính bình (không nóng, không lạnh), tác dụng chữa mất ngủ, đầy bụng, ăn kém, chữa khát do sốt cao, mất nước… Trong khi đó, nha đam có chứa các loại vitamin A, C, B cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, kẽm, sắt, magie... Chúng đều là những thành phần cần thiết cho cơ thể.
Chính vì thế, khi kết hợp nha đam với hạt sen không chỉ cho ra một món tráng miệng thơm ngon mà còn rất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, vào mùa nắng nóng nếu có một ly chè hạt sen nha đam mát lạnh khi đi làm về hay những lúc mệt mỏi thì còn gì bằng?
Với cách nấu chè hạt sen nha đam đơn giản ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thành công và giúp cả nhà ngon miệng hơn trong những ngày oi bức này.