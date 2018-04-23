Bật mí cách nấu chè hạt sen nha đam mát lạnh, 'đập tan' nắng nóng ngày hè

Chính vì thế, để giúp cả nhà ăn ngon miệng hơn cũng như giải nhiệt hiệu quả, các chị em nội trợ hãy thử làm món chè hạt sen nha đam đơn giản sau đây.

Thời tiết vào hè ngày càng nắng nóng, oi bức khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là biếng ăn.

Hạt sen: 100g (loại có hay không tim đều được)

Đường phèn bột: 7 muỗng canh

Muối: 1 muỗng cà phê

Vani: 1 ống

Thực hiện:

Bước 1: Nha đam bạn rửa sạch, gọt vỏ rồi thái nhỏ thành hình hạt lựu. Sau đó cho 1/2 muỗng cà phê muối vào bóp nhẹ trong khoảng 5 phút, xả lại thật sạch với nước cho hết nhớt và đắng.

Nha đam rửa với muối sẽ không còn nhớt hay đắng, đảm bảo hương vị cho món chè - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đun sôi nồi nước, thả nha đam vào chần sơ, vớt ra cho ngay vào chậu nước lạnh khoảng vài phút. Tiếp theo, vớt nha đam ra để ráo nước, cho vào tô trộn thêm 4 muỗng canh đường phèn bột rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh.

Bước 3: Nấu 1 lít nước và cho 100g hạt sen vào nấu khoảng 25 - 30 phút với lửa vừa sao cho hạt mềm rồi mới thêm 3 muỗng canh đường phèn vào. Lưu ý: Bạn không nên cho đường vào sớm vì sẽ làm cho hạt sen bị sượng.

Hạt sen khi chín mềm bạn mới nên cho đường vào - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Khi nước sôi, bạn cho phần muối còn lại vào cùng với nha đam và vani rồi hạ lửa nhỏ đun thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp.

Bước 5: Để chè nguội, cho vào ngăn mát tủ lạnh là bạn đã có món tráng miệng vô cùng thơm ngon, giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng.

Món chè hạt sen nha đam thơm ngon, bổ dưỡng dành cho cả nhà đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Trong dân gian, hạt sen vốn được sử dụng như một vị thuốc quý có vị ngọt, tính bình (không nóng, không lạnh), tác dụng chữa mất ngủ, đầy bụng, ăn kém, chữa khát do sốt cao, mất nước… Trong khi đó, nha đam có chứa các loại vitamin A, C, B cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, kẽm, sắt, magie... Chúng đều là những thành phần cần thiết cho cơ thể.

Chính vì thế, khi kết hợp nha đam với hạt sen không chỉ cho ra một món tráng miệng thơm ngon mà còn rất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, vào mùa nắng nóng nếu có một ly chè hạt sen nha đam mát lạnh khi đi làm về hay những lúc mệt mỏi thì còn gì bằng?

Với cách nấu chè hạt sen nha đam đơn giản ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thành công và giúp cả nhà ngon miệng hơn trong những ngày oi bức này.