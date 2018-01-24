Cách nấu chè hạt sen đậu xanh nha đam ngon tuyệt hảo

Những nguyên liệu đơn giản này bạn dễ dàng tìm thấy ở ngoài chợ hay các siêu thị. Món chè ngon nhất khi chọn hạt sen tươi bởi nó giữ được độ bùi và béo như ý. Đồng thời sự góp mặt của đậu xanh và nha đam sẽ đem lại hương vị lạ miệng, hấp dẫn mà bạn khó có thể từ chối.

Hạt sen, đậu xanh, nha đam đều là những loại thực phẩm với hàm lượng dưỡng chất cao rất tốt cho cơ thể. Nó không những mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe mà còn có công dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc vẻ đẹp làn da. Cách nấu chè hạt sen đậu xanh nha đam là một công thức hoàn hảo cho chị em. Nếu bạn muốn nhanh chóng giải nhiệt cơ thể, giúp dễ ngủ, chống mệt mỏi thì hãy ăn ngay một ly chè này nhé. Hôm nay hãy vào bếp và cùng chúng tôi thực hiện món chè thanh mát thử xem sao.

Bước sơ chế khá quan trọng để giúp tạo ra món chè thơm ngon, ngọt mềm như ý. Do vậy, ở bước này, bạn hãy chú ý thực hiện cho đúng nhé.

Đầu tiên, hạt sen tươi khi mua về thì tiến hành bóc vỏ, tách riêng tim sen. Nếu bạn quên không lấy tim sen ra thì chè nấu xong sẽ bị đắng, mất đi độ ngon vốn có. Lấy tim sen rất đơn giản, bạn hãy lấy cây tăm nhọn đâm vào giữa hạt sen là sẽ thấy tim sen trồi ra ở phía bên kia. Bạn đừng vội bỏ đi nhé, tim sen đắng nhưng rất tốt cho sức khỏe, giúp giảm mệt mỏi, dễ ngủ. Bạn có thể dùng hãm trà hoặc pha thuốc uống cũng được nhé.

Hạt sen sau khi tách tim xong thì rửa sạch, ngâm với nước ấm khoảng 2 tiếng rồi vớt ra để ráo. Đậu xanh mua loại đãi sẵn vỏ, rửa sạch rồi cũng ngâm với nước ấm nhé. Còn nhánh nha đam thì gọt vỏ, rửa sơ qua với nước muối để giảm bớt vị đắng, cắt nhỏ hạt lựu.

Sơ chế nha đam để có món chè hạt sen ngon như ý (Ảnh: Internet)

Tiến hành nấu chè hạt sen

Chuẩn bị một nồi nước sôi, cho hạt sen vào nấu cho nhừ. Nếu bạn muốn chè được mềm đều nhất thì nên nấu riêng hạt sen và đậu xanh để bạn có thể canh được độ chín của nó nhé. Nếu không muốn mất thời gian thì bạn hãy ninh hạt sen khoảng 15 – 20 phút rồi mới cho đậu xanh vào nấu chung nhé.

Cứ tiếp tục nấu cho đến khi nguyên liệu chín nhừ, nếu thấy nước cạn thì nhớ châm thêm nước vào nhé. Tiếp theo là cho nha đam vào nấu chừng 10 phút nữa nhé.

Tiến hành nấu chè hạt sen đậu xanh nha đam đơn giản (Ảnh: Internet)

Lúc này bạn chỉ cần thêm đường vào, nếm cho có độ ngọt vừa miệng là được. Cuối cùng là cho thêm ống vani vào để tạo độ thơm ngon nhất nhé. Trong thời gian nấu thi thoảng khuấy đều để chè không bị dính dưới đáy nồi nhé. Khi thấy nước chè hơi đặc lại thì tắt bếp.

Thành phẩm món chè hạt sen đậu xanh nha đam

Chè sau khi nấu xong chỉ cần đợi cho nguội là có thể thưởng thức. Nếu bạn muốn gia tăng hương vị thơm ngon, béo bùi thì hãy trộn thêm vào nước cốt dừa, rắc dừa sợi vào ly chè, có đá bào nữa đảm bảo ngon tuyệt vời đấy.

Món chè hạt sen đậu xanh nha đam ngon đúng điệu (Ảnh: Internet)

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm cách nấu chè đậu xanh hạt sen phổ tai để có thể thay đổi vị xem thế nào.

cách nấu chè đậu xanh hạt sen phổ tai

Nguyên liệu làm chè đậu xanh hạt sen phổ tai - 4 người ăn

200g đậu xanh

100g hạt sen khô hoặc 200g hạt sen tươi

10g phổ tai

Đường

Muối

1 ống vani

Nước

Sơ chế nguyên liệu

Bước 1: Sơ chế đậu xanh

Đậu xanh đem ngâm với nước sạch, đồng thời loại bỏ hạt mốc, lép. Ngâm đậu trong vòng 2-3 tiếng, sau đó đãi lại thật sạch với nước để loại bỏ hết phần vỏ đậu. Vớt đậu đã làm sạch ra rổ để ráo.

Hoặc có thể thay thế đậu nguyên vỏ bằng đậu đã tách vỏ để tiết kiệm thời gian hơn.

Bước 2: Sơ chế hạt sen

Với hạt sen tươi chỉ cần rửa sạch loại bỏ tâm sen khi nấu sẽ k bị đắng.

Với hạt sen khô, bạn cần phải ngâm hạt sen với nước sạch trong khoảng 2-3 tiếng để khi nấu hạt sen dễ nhừ hơn. Sau khi đã ngâm xong rửa sạch để cho ráo nước.

Bước 3: Sơ chế phổ tai

Bạn cần lưu ý khi chế biến vì nguyên liệu này có mùi tanh khá đặc trưng, bạn cần ngâm kỹ trước khoảng 2 tiếng. Nên dùng nước ấm để ngâm phổ tai nhằm giúp phổ tai nở hết và sạch hơn. Không nên ngâm bằng nước nóng, phổ tai sẽ bị nát.

Phổ tai đã sơ chế. Ảnh: minh họa internet

Chế biến đậu xanh hạt sen phổ tai

Bước 1: Nấu đậu xanh

Cho đậu xanh vào nồi nước vừa đủ và tiến hành đun với lửa lớn cho đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa.

Vừa đun bạn vừa nhanh tay khuấy đều để đậu xanh được chín đều và không bị cháy dưới đáy nồi. Đồng thời, hớt phần bọt nổi trên bề mặt để món ăn đẹp mắt hơn.

Đun nhỏ lửa đến khi đậu chín nhừ thì cho thêm đường và ½ thìa cafe muối, tự điều chỉnh sao cho món chè có độ ngọt phù hợp với khẩu vị gia đình.

Bước 2: Nấu hạt sen

Tương tự như với đậu xanh đến khi hạt sen chín mềm thì tắt bếp.

Bước 3: Tiến hành nấu đậu xanh hạt sen phổ tai

Cho phần hạt sen đã nấu chín vào nồi đậu xanh. Khuấy đều lên cho sôi trở lại thì cho phổ tai đã thái sợi vừa ăn vào nấu chung. Khi nấu cần đảo đều cho chín mềm. Khi sôi chừng 5 phút thì tắt bếp và cho thêm 1 ống vani để mùi vị của món ăn thêm hấp dẫn hơn nhé.

Chè hạt sen đậu xanh phổ tai. Ảnh minh họa: Internet

Thưởng thức

Thành phẩm sau quá trình trổ tài của bạn đó là bát chè đậu xanh hạt sen phổ tai thơm ngon, giòn sần sật. Có thể ăn lạnh bằng cách bỏ thêm đá hoặc để ngăn mát tủ lạnh.

Hy vọng với cách nấu chè hạt sen đậu xanh với nha đam và chè đậu xanh hạt sen phổ tai này sẽ cho gia đình bạn một món ăn tráng miệng thanh nhiệt mùa hè mà lại còn có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe cũng như chăm sóc vẻ đẹp làn da. Hãy vào bếp và thể hiện tay nghề của mình nhé.