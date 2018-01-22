Cách nấu chè hạt sen nước cốt dừa vừa ngon vừa bổ ai cũng thích

Hạt sen mua loại còn tươi thì nấu chè sẽ ngon hơn, chỉ trong trường hợp tìm mua không có bạn mới dùng đến hạt sen khô nhé. Đậu xanh thì mua loại đã đãi bỏ vỏ. Cùng với những nguyên liệu khác bạn sẽ dễ mua được mà không mất quá nhiều chi phí.

Văn hóa ẩm thực đất Việt vô cùng phong phú và đa dạng với nhiều món ăn ngon từ khắp mọi miền đất nước. Trong số đó, chỉ cần nhắc đến món chè thôi cũng có đủ loại rồi. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, ăn một ly chè sẽ tạo cảm giác thanh mát và xua tan đi những căng thẳng, bực dọc trong người. Hôm nay hãy thêm vào sổ tay của bạn cách nấu chè hạt sen nước cốt dừa đơn giản này nhé. Chắc chắn đây sẽ trở thành “món ruột” mà cả nhà bạn ai cũng thích đấy.

Hạt sen sau khi mua về thì tiến hành rửa sạch, tách bỏ phần tim sen để nấu chè sẽ không bị đắng. Sau đó ngâm hạt sen với nước ấm khoảng vài giờ đồng hồ để hạt sen nở và sẽ tiết kiệm thời gian nấu hơn.

Đậu xanh chọn loại đã sàng bỏ vỏ rồi rửa sạch, cũng đem ngâm đậu xanh với nước tương tự như bước trên. Bạn có thể thực hiện vào ban đêm, ngâm đến sáng để không mất nhiều thời gian của bạn nhé.

Bước 2: Nấu chè hạt sen với nước cốt dừa

Tiến hành ninh hạt sen với nước đến khi hạt sen chín mềm và cũng làm tương tự đối với đậu xanh nhé. Thường thì hạt sen khó mềm hơn đậu xanh, nên nếu bạn muốn nấu chung thì hãy ninh hạt sen trước khoảng 15 phút rồi mới cho đậu xanh vào nấu sau nhé. Lúc này hãy cho thêm chút muối vào để tạo độ đậm đà và giúp đậu nhanh chín hơn.

Nấu hạt sen và đậu xanh sao cho chín nhừ để chè sẽ ngon hơn (Ảnh: Internet)

Trong quá trình nấu, nếu thấy nước cạn thì hãy nhanh chóng châm thêm nước vào để đảm bảo nguyên liệu được chín đều như ý và không bị cháy khét. Nếu nước sôi và xuất hiện bọt ở trên thì hãy vớt bỏ đi. Tiếp tục đun cho đến khi hạt sen và đậu xanh chín nhừ.

Sau đó, bạn hãy cho đường vào, nếm lại cho đủ độ ngọt nhé. Nếu như bạn muốn món chè trở nên sánh mịn hơn thì có thể hòa nước bột sắn dây rồi cho vào nồi khuấy đều tay là được. Cuối cùng là thêm vào ống vani để tạo độ thơm ngonn như ý rồi tắt bếp.

Tới đây món chè hạt sen nấu với đậu xanh và nước cốt dừa đã hoàn thành và chỉ còn chờ bạn thưởng thức.

Món chè hạt sen nước cốt dừa khi hoàn thành

Chỉ cần thêm nước cốt dừa là đã có món chè hạt sen ngon tuyệt (Ảnh: Internet)

Chè đợi cho nguội rồi múc ra ly, lúc này hãy rưới nước cốt dừa lên phía trên kèm theo chút dừa sợi và đá bào nhé. Tới đây coi như bạn đã có thể thưởng thức ngay món chè mát lạnh, ngọt lành với hương vị không chê vào đâu được rồi. Ngồi cùng gia đình ăn món chè tự nấu thì không còn gì bằng.

Hy vọng với cách nấu chè hạt sen nước cốt dừa này sẽ không làm khó bạn. Chỉ cần một chút tỉ mỉ mà bạn đã có ngay món chè hấp dẫn chiêu đãi cả nhà giữa tiết trời nóng nực và sau giờ làm việc căng thẳng rồi. Chúc bạn thực hiện thành công!