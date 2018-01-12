Bùi bùi, béo béo thơm ngon với cách làm mứt hạt sen bằng hạt sen tươi ngon nhất ngày Tết. Vào bếp và thực hiện ngay nhé.

Giữa muôn vàn món mứt mang hương vị truyền thống thì cách làm mứt hạt sen bằng hạt sen tươi ngon nhất ngày Tết mang lại cho bạn vị thơm ngon, bùi bùi tuyệt hảo mà nhiều người yêu thích. Bạn đã biết làm món ăn chơi này chưa? Nếu chưa thì hãy ghi lại ngay hướng dẫn dưới đây để dành chiêu đãi gia đình trong dịp đầu năm mới 2018 dưới đây nhé. Hạt sen là một loại thực phẩm quen thuộc, vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng. Với thành phần tinh bột, vitamin và khoáng chất, hạt sen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà nhiều người vẫn hay dùng nó để chế biến món ăn hàng ngày. Hạt sen có thể dùng hầm xương, nấu chè hay nấu cháo ăn rất ngon, và món mứt hạt sen là một sự biến tấu khá hay cho bạn hương vị lạ miệng nhưng không hề ngán tí nào. Hãy để khay bánh kẹo Tết nhà bạn thêm phần sang trọng và hấp dẫn với món mứt hạt sen tươi ngon này nhé.

Nguyên liệu chuẩn bị làm món mứt hạt sen ngon nhất Hạt sen tươi.

Đường cát trắng.

Ống vani. Hạt sen dễ dàng mua được ở các chợ nông sản, chọn mua hạt sen tươi về tự sơ chế sẽ giữ được độ bùi bùi béo béo thơm ngon nhất. Cách làm mứt hạt sen từ hạt sen tươi Hạt sen sau khi mua về đem đãi sạch sau đó đem ngâm với nước khoảng 3 – 4 tiếng để hạt sen mềm và nở ra. Nếu như muốn m ứt hạt sen khi chế biến xong không bị đen thì hãy ngâm với đá lạnh nữa nhé. Đây là bí quyết đơn giản để tạo ra món mứt hạt sen thơm ngon mà bạn cần lưu ý nhé.’

Nếu như bạn mua hạt sen khô thì người ta đã sơ chế sẵn đó là loại bỏ nhị sen và vỏ lụa bên ngoài và cách làm mứt hạt sen khô không cần mất thời gian bỏ vỏ. Còn nếu như bạn làm mứt từ hạt sen tươi thì chú ý để lột bỏ vỏ nhé. Ngâm hạt sen với nước để hạt mềm và nở sẽ làm mứt ngon hơn (Ảnh: Internet) Sau khi ngâm nước xong, bạn hãy đen hạt sen đi ninh nhừ. Sau đó đổ hạt sen ra rửa qua với nước lạnh rồi để ráo. Bước tiếp theo đó là ngâm đường. Tỷ lệ đương có thể thay đổi nhiều hay ít tùy thuộc vào việc bạn thích ăn mứt ngọt nhiều hay không nhé. Hãy ngâm khoảng vài tiếng đồng hồ để đường thấm đều và tan chảy hoàn toàn nhé. Sên mứt hạt sen ngon hấp dẫn đón khách ngày Tết (Ảnh: Internet) Cuối cùng là tiến hành sên làm món mứt hạt sen trần thơm ngon. Bạn chỉ cần đổ hỗn hợp hạt sen vừa ngâm vào chảo lớn, bật bếp nóng cho nước đường sôi và sánh lại nhé. Lúc này nãy vặn nhỏ lửa lại để sên mứt đều mà không bị cháy khét. Dùng đũa đảo đều tay và nhẹ nhàng để hạt sen không bị nát và vỡ vụn. Cứ sên liên tục như vậy cho đến khi đường khô hoàn toàn, xuất hiện lớp bột đường bao quanh là được. Bạn hãy cho thêm ống vani vào để tạo độ thơm, đảo vài lần rồi tắt bếp. Thành phẩm món mứt từ hạt sen tươi Món mứt hạt sen ngọt bùi, thơm ngon ăn không hề ngán. Chắc chắn chỉ cần ăn một miếng bạn sẽ nghiền ngay cho xem. Món mứt hạt sen khô ngon giòn thật hấp dẫn (Ảnh: Internet) Để giữ mứt được giòn ngon đúng độ và lâu hơn thì hãy bảo quản trong hộp hoặc bịch kín rồi dùng dần nhé. Hy vọng với cách làm mứt hạt sen tươi thơm ngon này sẽ mang lại cho bạn khẩu vị hoàn toàn mới và đặc biệt trong ngày Tết của gia đình bạn. Hãy lưu lại và thực hiện thử ngay nhé.

Hướng dẫn cách làm mứt đu đủ ngon ngày Tết Thơm ngon đậm vị ai cũng mê với cách làm mứt đu đủ ngon ngày Tết. Chỉ cần 3 bước là bạn có ngay món mứt ngọt lành này rồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-mut-hat-sen-bang-hat-sen-tuoi-ngon-nhat-ngay-tet-266376.html