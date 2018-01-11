Hướng dẫn cách làm mứt đu đủ ngon ngày Tết

Vào bếp 11/01/2018 15:04

Thơm ngon đậm vị ai cũng mê với cách làm mứt đu đủ ngon ngày Tết. Chỉ cần 3 bước là bạn có ngay món mứt ngọt lành này rồi.

Ngầy Tết có nhà nào lại không có các loại kẹo mứt để cúng hay chiêu đãi khách nhỉ. Mứt mang lại hương vị đặc trưng của năm mới mà không phải thời khắc nào bạn cũng có thể cảm nhận được. Nếu như bạn thích ăn mứt thì chi bằng tự mình chế biến tại nhà. Dưới đây là hướng dẫn cách làm mứt đu đủ ngon ngày Tết cực đơn giản mà vô cùng thơm ngon. Vị ngọt ngào của mứt sẽ khiến ngày Tết của gia đình bạn thêm trọn vẹn hơn đấy.

Đu đủ là một loại trái cây quen thuộc, thơm ngon được nhiều người ưa chuộng. Đu đủ chứa  nhiều vitamin, khoáng chất rất tôt cho sức khỏe con người. Nhờ vậy mà người ta hay chọn đu đủ làm món ăn tráng miệng. Ngoài ra, theo quan niệm tâm linh, đu đủ như muốn nói lên sự sum túc, đầy đủ trong năm mới. Chính lý do đó, làm mứt đu đủ là cách biến tấu đặc biệt cho gia đình thưởng thức cũng như mang no đủ cho gia đình đấy.

Nguyên liệu làm mứt đu đủ ngon

  • 1 trái đu đủ.
  • 400 gram đường cát trắng.
  • Nước vôi trong.
  • Ống vani.
Chọn đu đủ xanh tươi để làm mứt đu đủ thơm ngon
Chọn đu đủ xanh tươi để làm mứt đu đủ thơm ngon (Ảnh: Internet)

Tùy vào việc bạn thích chọn cách làm mứt đu đủ xanh hay chín mà chọn loại đu đủ cho phù hợp. Nếu bạn muốn làm mứt đu đủ chín thì hãy chọn loại vừa chín tới, không nên chín nẫu quá để khi sên làm mứt không bị nát nhé. Còn nếu đu đủ xanh thì chọn đu đủ già vừa phải để có độ giòn thơm ngon nhất.

Cách làm mứt đu đủ miếng đơn giản

Đu đủ sau khi mua về thì tiến hành gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt thành những miếng vừa ăn. Đó là trường hợp bạn chọn cách làm mứt đu đủ ương. Còn nếu đu đủ còn xanh thì bạn nên dùng dao khứa nhẹ vào vỏ để nhựa chảy bớt ra ngoài rồi mới gọt vỏ nhé.

Tùy vào sở thích mà bạn có thể cắt miếng đu đủ thành những hình thù khác nhau, có thể bào sợi hay cắt thành miếng nhỏ dài cũng được.

Ngâm đu đủ với nước vôi trong để loại sạch nhựa
Ngâm đu đủ với nước vôi trong để loại sạch nhựa (Ảnh: Internet)

Sau đó đem ngâm đu đủ với nước vôi trong để miếng đu đủ săn chắc hơn, có thể loại bỏ được nhựa, bớt mùi nồng để khi làm mứt sẽ dễ dàng hơn. Thời gian ngâm khoảng 5 tiếng nhé, ngâm xong thì hãy vớt đu đủ ra, xả lại nhiều lần với nước sạch để loại bỏ mùi vôi nhé. Xả xong thì để ráo nước chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo.

Tiến hành ngâm đường để tạo món mứt ngọt ngon thấm vị
Tiến hành ngâm đường để tạo món mứt ngọt ngon thấm vị (Ảnh: Internet)

Bước tiếp theo đó là ngâm đường. Bạn hãy trộn đu đủ với đường cát trắng. Tỷ lệ cứ khoảng 1 kg đu đủ thì dùng 400 – 500 gram đường. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tùy thuộc vào món ăn ngọt nhiều hay ít nhé. Ngâm khoảng 4 tiếng để đường tan chảy và thấm đều vào miếng đu đủ. Trong thời gian ngâm, thi thoảng sóc đều hỗn hợp để đường tan nhanh hơn nhé.

Công đoạn cuối cùng là cho toàn bộ đu đủ ngâm đường vào chảo chống dính sâu lòng, đặt lên bếp nóng. Đun khi thấy nước đường sôi lên thì hạ nhỏ lửa xuống để sên mứt cũng như đảm bảo mứt không bị cháy khét nhé. Thi thoảng đảo đều cho đường thấm vào miếng đu đủ nhé. Khi thấy đường đặc sánh lại thì lúc này hãy lấy đũa đảo đều tay và liên tục cho đến khi đường khô hẳn thì cho vani vào đảo thêm lần nữa, khi thấy có xuất hiện lớp bột đường bám bên ngoài thì tắt bếp nhé.

Sên mứt đu đủ cho bạn món ăn vặt ngon ngày Tết
Sên mứt đu đủ cho bạn món ăn vặt ngon ngày Tết (Ảnh: Internet)

Đối với trường hợp bạn chọn cách làm mứt đu đủ dẻo từ trái chín thì khi sên mứt chỉ cần đến lúc đường sánh lại là được. Lúc này sẽ tạo ra món mứt dẻo thơm ngon, hấp dẫn như ý nhất.

Thành phẩm món mứt đu đủ ngon

Món mứt đu đủ xanh đỏ ngọt ngon, thơm mùi vani, ăn một miếng là cảm nhận độ dẻo dai tuyệt vời nhất.

Đây là hướng dẫn cách làm mứt đu đủ chín thơm ngon đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Tết này, chiêu đãi gia đình món mứt độc đáo này để thay đổi hương vị nhé. Chúc bạn thành công!

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