Cách làm chả giò tôm thịt khoai môn ngon ngất ngây ai cũng thèm

Có khá nhiều cách biến tấu khác nhau để làm món chả giò, ngay cả món chả giò rau củ thôi cũng tạo hương vị hấp dẫn. Do vậy, tùy vào sở thích mà bạn chọn nguyên liệu cho phù hợp nhé. Đây là những thứ bạn cần chuẩn bị:

Không chỉ là món ngon mỗi ngày, chả giò là còn mang hương vị ngày Tết mà mỗi gia đình đều tự chế biến tại nhà để chiêu đãi gia đình và bạn bè. Cách làm chả giò tôm thịt khoai môn giòn ngon, thơm phức, ăn hoài mà không ngán sẽ giúp bữa ăn của gia đình bạn thêm hoàn hảo hơn. Bạn đã biết công thức làm món chả giò này chưa? Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vào bếp ngay và cùng chúng tôi thực hiện món ăn này ngay nào.

Tôm tươi rửa sạch, bóc vỏ và đầu, loại bỏ chỉ sống lưng. Thịt nạc cũng rửa sạch với nước muối, cắt thành những miếng nhỏ. Bạn hãy cho hai nguyên liệu này vào cối xay sinh tố, xay cho nhuyễn rồi để ra tô nhé.

Các loại rau sống thì nhặt kỹ rồi rửa sạch để ráo là được.

Tiến hành ướp nguyên liệu

Tiến hành ướp gia vị phần nhân cho món chả giò giòn ngon (Ảnh: Internet)

Bạn hãy cho tất cả tôm, thịt nạc xay nhuyễn, lòng đỏ trứng, khoai môn vào cái tô rồi trộn đều. Nêm nếm chút gia vị như mắm, hạt nêm, bột ngọ, đường, tiêu. Ướp hỗn hợp này khoảng 1 tiếng để ngấm đều gia vị nhé. Bạn lưu ý là đừng cho nhiều gia vị quá vì chả giò ăn quá mặn sẽ không được thơm ngon.

Bạn nên để hỗn hợp nhận thịt tôm này vào ngăn mát tủ lạnh trong thời gian ướp để đảm bảo độ tươi ngon nhé.

Bước gói chả giò và chiên

Công đoạn cuốn nhân với bánh tráng làm chả giò chiên (Ảnh: Internet)

Gói bánh tráng không khó nhưng nếu bạn khéo tay một chút thì sẽ tạo ra miếng chả giò tròn đều và trông sẽ hấp dẫn hơn. Rất đơn giản, chỉ cần trải lá bánh tráng ra, cho một lượng nhân vừa đủ vào theo chiều ngang rồi tiến hành cuộn tròn lại, nhớ là gấp hai đầu để nhân không bị rớt ra nhé. Nếu bạn gói bằng bánh tráng cứng thì hãy thoa chút nước vào thì da bánh sẽ mềm giúp bạn dễ dàng gói chả giò hơn. Cứ làm tương tự như vậy cho đến khi hết nhân nhé.

Cuối cùng là chiên chả giò, hãy chuẩn bị một chảo nhiều dầu, đun cho dầu nóng già rồi hãy thả chả giò vào chiên. Lúc này bạn hãy cho lửa nhỏ lại để da bánh không bị cháy mà phần nhân thịt bên trong được chín đều nhé. Chiên cho chả giò vàng đều hai mặt và giòn thì vớt ra đặt lên giấy thấm dầu.

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Tiến hành chiên chả giò tôm thịt khoai môn cho vàng giòn lên (Ảnh: Internet)

Thành phẩm món chả giò tôm thịt khoai môn

Chả giò khi thấm bớt dầu xếp ra đĩa là bạn có thể thưởng thức. Nên ăn khi còn nóng để giữ được độ giòn ngon nhất nhé.

Món chả giò tôm thịt thơm ngon đang chờ bạn thưởng thức (Ảnh: Internet)

Chả giò có thể ăn kèm với cơm hay cuốn bánh tráng, rau sống ăn cũng ngon tuyệt đấy. Nếu bạn làm chả giò nhạt thì hãy kèm theo chén nước mắm chua ngọt chấm nhé. Chén mắm bao gồm nước mắm ngon, đường, chanh, ớt.

Ăn miếng chả giò chấm với nước mắm tạo nên cảm giác ngon miệng với chút chua chua, ngọt ngọt, cay cay hòa quyện với độ thơm ngon, ngọt từ thịt và tôm. Nghe thôi là bạn đã muốn thưởng thức ngay rồi. Hãy trổ tài nấu ăn của bạn và chiêu đãi gia đình ngay hôm nay nhé.