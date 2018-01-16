Thơm ngon ngọt lành với cách nấu xôi gấc với đỗ xanh đơn giản này

Vào bếp 16/01/2018 14:10

Một chút biến tấu sẽ giúp món xôi gấc thêm ngon hơn nhiều. Cách nấu xôi gấc với đỗ xanh sẽ cho bạn hương vị lạ miệng mà vô cùng hấp dẫn mà ai cũng phải thèm đấy.

Xôi gấc vốn dĩ đã rất ngon mà lại tốt cho sức khỏe, nếu bạn đã từng nấu xôi gấc rồi thì hôm nay hãy biến tấu nó một chút bằng cách nấu xôi gấc với đỗ xanh thử xem nhé. Chắc chắn món xôi gấc này sẽ mang lại cho bạn một hương vị hoàn toàn mới mà ai ăn vào cũng phải thích đấy.

Gấc là loại trái cực tốt cho sức khỏe với hàm lượng cao vitamin A, khoáng chất. Gấc được chế thành dầu để chăm sóc vẻ đẹp làn da, sáng mắt, phát triển trí não. Vì vậy mà ngay từ nhỏ, các mẹ đã chọn gấc làm thực phẩm chính để chế tạo những món ăn ngon. Món xôi cũng là một sự lựa chọn hợp lý, bé dễ ăn lại dễ thích nữa. Tết sắp đến rồi, bạn hãy thử làm món ăn này để cả nhà cùng thưởng thức nhé.

Chuẩn bị nguyên liệu nấu xôi gấc đỗ xanh

  • Đậu đỗ xanh.
  • Gạo nếp.
  • Trái gấc chín (nếu không có bạn có thể chọn mua thịt gấc đông lạnh cũng được nhé).
  • Đường, muối, dầu ăn.
  • Rượu trắng.
Nguyên liệu chính làm xói gấc đậu xanh đơn giản
Nguyên liệu chính làm xói gấc đậu xanh đơn giản (Ảnh: Internet)

Cách nấu xôi gấc đậu đỗ xanh ngon

Bước đầu tiên, bạn hãy ngâm gạo nếp với nước lạnh có pha chút muối nhé. Cách này vừa giúp rửa sạch gạo lại còn giúp gạo khi nấu xôi sẽ đậm vị hơn, dẻo và ngon hơn nhiều. Thời gian ngâm kéo dài khoảng 12 tiếng, nên thực hiện vào thời gian buổi tối đến sáng sẽ không mất nhiều thời gian nhé. Sau khi ngâm thì tiến hành đãi gạo cho sạch rồi để ráo nhé.

Đậu xanh rửa sạch rồi đem nấu chín, sau đó xay hoặc nghiền nhuyễn để làm xôi gấc đậu xanh ngon như ý nhé. Sau khi nghiền xong, bạn hãy trộn thêm vào đậu xanh khoảng 1 muỗng đường để tạo độ ngọt cũng như đường thấm một cách tự nhiên nhé.

Đậu xanh luộc chín rồi nghiền nhuyễn để làm xôi gấc đậu xanh
Đậu xanh luộc chín rồi nghiền nhuyễn để làm xôi gấc đậu xanh (Ảnh: Internet)

Trái gấc tươi bổ đôi, dùng muỗng cạo lấy phần thịt và hạt gấc bên trong. Sau đó đem trộn với gạo nếp đã được chuẩn bị ở bước trên nhé. Bạn hãy dùng tay bóp đều để chất màu đỏ của gấc hòa đều vào gạo nhé. Sau khi đã thấy gạo nếp được nhuộm đỏ đẹp mắt rồi thì lúc này bạn hãy lược bỏ hạt gấc đi nhé. Hoặc nếu không thì giữ lại cũng được vì hạt gấc sẽ cho món xôi của bạn được thơm ngon hơn.

Bước tiếp theo đó là công đoạn đồ xôi gấc. Bạn chỉ cần đổ nước xâm xấp vào nồi đựng gạo nếp rồi đem nấu như nấu cơm vậy nhưng với lượng nước ít hơn. Đặt nồi lên bếp rồi tiến hành nấu, khi nước sôi thì mở nắp nồi đảo đều, nếu như lúc này nước còn nhiều thì bạn hãy bớt bỏ đi nhé. Sau đó đậy nắp lại và đun với ngọt lửa nhỏ. Khi thấy xôi nở đều và chín mềm là bạn có thể tắt bếp rồi.

Tiến hành đồ xôi gấc cho chín đều và ngon thế này
Tiến hành đồ xôi gấc cho chín đều và ngon thế này (Ảnh: Internet)

Bạn có thể dùng nồi nấu áp suất hay nồi cơm điện để nấu vì sẽ không mất thời gian cũng như món xôi sẽ đủ độ chín chuẩn ngon nhất.

Cuối cùng, khi xôi đã chín và còn nóng bạn hãy trộn vào chút dầu ăn và đường để xôi không bị dính cũng như cho xôi có độ ngọt ngon như ý. Sau đó, bạn cần chuẩn bị một cái khuôn, đầu tiên cho một lớp đậu xanh nghiền xuông dưới, dùng muỗng ấn nhẹ để tạo lớp phẳng nhé. Sau đó bỏ một lớp xôi lên trên. Bạn cứ như vậy tạo thành 2 lớp xôi là được nhé. Cuối cùng bạn chỉ cần cho chút nước cốt dừa và cơm dừa bào sợi lên phía trên là được. Như vậy bạn đã có món xôi gấc nấu đỗ xanh thơm ngon, hấp dẫn rồi đấy.

Cuối cùng việc nấu xôi gấc với đỗ xanh đã được hoàn thành
Cuối cùng việc nấu xôi gấc với đỗ xanh đã được hoàn thành (Ảnh: Internet)

Món xôi gấc đậu xanh được hoàn thành

Món xôi gấc đỏ tươi đẹp mắt, vừa có độ béo, bùi bùi của cốt dừa mà còn có cả độ thơm ngon lạ miệng của đậu xanh. Xôi để thờ cũng hay chiêu đãi khách khứa đến chơi nhà cũng rất phù hợp đấy.

Với cách nấu xôi gấc với đỗ xanh đơn giản này, bạn chỉ cần chú ý đôi chút là có thể tạo ra món xôi thơm ngon hấp dẫn rồi. Chúc bạn thực hiện thành công món xôi ngọt lành này nhé.

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