Cách làm mứt xoài xanh chua cay đơn giản đơn giản chỉ với 3 bước

Vào bếp 15/01/2018 14:43

Đem lại khẩu vị hoàn toàn mới cho khay kẹo Tết với cách làm mứt xoài xanh chua cay đơn giản này. Bạn sẽ cảm nhận độ chua cay, ngọt lành khó cưỡng.

Mứt ngọt tuy ngon ngon thật nhưng lại dễ khiến bạn cảm thấy ngán ngẩm, đặc biệt dịp Tết bánh kẹo quá nhiều sẽ có thể khiến món mứt bị “bơ”. Vậy thay vì mang vị ngọt truyền thống, bạn có thể chọn món mứt vừa chua, vừa cay và chút ngọt kết hợp. Đảm bảo nó sẽ khiến bạn phải phát mê đấy. Tết này học cách làm mứt xoài xanh chua cay đơn giản này để mang lại khẩu vị hoàn toàn mới cho gia đình nhé.

Nguyên liệu làm mứt xoài xanh đơn giản

  • Xoài xanh.
  • Đường.
  • Ớt bột khô.
  • Chanh tươi
  • Muối.

Như đã nói, để tạo ra món xoài xanh chua cay ngon đúng điệu bạn cần chọn mua loại xoài xanh vừa chua vừa ngọt. Nếu không có kinh nghiệm chọn xoài bạn hãy hỏi người bán nhé. Chỉ cần xoài xanh, già, chua, trái nhẵn, đều là được.

Cách làm mứt xoài xanh cay

Công đoạn sơ chế

Xoài xanh sau khi mua về thì gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó bạn hãy ngâm ngoài với nước có pha chút muối khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ để giảm độ chua của xoài và giúp miếng xoài không bị thâm đen khi làm mứt.

Ngâm xoài với nước muối loãng trước khi bắt đầu làm mứt chua cay
Ngâm xoài với nước muối loãng trước khi bắt đầu làm mứt chua cay (Ảnh: Internet)

Khi đã ngâm xong, bạn hãy vớt xoài ra, xả lại vài lần với nước lạnh rồi để ráo. Để mứt xoài dẻo dai và ngon nhất, bạn cần đem xoài đi phơi nắng cho héo đi. Thời gian phơi khoảng 1 – 2 ngày, khi bạn thấy miếng xoài héo đi là được. Hoặc nếu muốn tiết kiệm thời gian hơn, bạn có thể dùng lò nướng để sấy khô ở nhiệt độ 100oC khoảng 1 tiếng nhé.

Ngâm xoài với đường để làm mứt xoài chua cay đậm vị hơn
Ngâm xoài với đường để làm mứt xoài chua cay đậm vị hơn (Ảnh: Internet)

Tiếp theo bạn hãy trộn xoài với đường. Tỷ lệ trung bình cứ 1kg xoài thì cho khoảng 500 gram đường. Tùy vào sở thích ăn ngọt nhiều hay ít mà bạn căn chỉnh lại tỷ lệ cho phù hợp nhé. Ngâm khoảng vài tiếng đồng hồ để đường tan chảy hoàn toàn là được, trong thời gian ngâm thỉnh thoảng sóc đều xoài lên cho đường tan nhanh hơn và thấm đều hơn nhé.

Công đoạn sên làm mứt xoài chua ngon

Cho toàn bộ số xoài đã ngâm vào một cái chảo sâu lòng rồi đặt lên bếp nóng tiến hành sên làm mứt. Đun đến khi thấy nước đường sôi thì hãy vặn nhỏ lửa lại, dùng đũa đảo đều để xoài không bị cháy khét. Lúc này bạn hãy vắt nước cốt của 1 trái chanh vào sên cùng, cách này sẽ giúp xoài dậy độ chua ngon như như ý nhé.

Sên đến khi đường cô đặc lại, bám đều quanh miếng xoài thì cho thêm chút muối và ớt bột vào đảo đều thêm vài lần nữa rồi tắt bếp.

Tiến hành sên làm mứt xoài xanh cay ngon đúng điệu
Tiến hành sên làm mứt xoài xanh cay ngon đúng điệu (Ảnh: Internet)

Món mứt xoài chua cay đúng chuẩn vị thơm ngon này bạn có thể thưởng thức ngay và bảo quản trong lọ thủy tinh hoặc bịch nilon để dùng dần nhé.

Thành phẩm món mứt xoài chua cay

Cách làm mứt xoài xanh đơn giản nhưng lại cho một hương vị hoàn toàn khác so với các loại mứt truyền thống khác. Không chỉ đơn giản là vị ngọt, mứt xoài còn là sự hòa quyện của vị cay cay, mặn mà chua chua tự nhiên. Ăn một miếng thôi cũng đủ bạn phải mê mệt với món ăn vặt tuyệt hảo này.

Cách làm mứt xoài xanh chua cay đơn giản mà hấp dẫn
Cách làm mứt xoài xanh chua cay đơn giản mà hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Đừng chần chừ gì nữa, hãy vào bếp và học ngay cách làm mứt xoài xanh chua cay đơn giản này chiêu đãi cả nhà thôi nào. Đảm bảo cả nhà sẽ yêu thích món ăn mới này của bạn đấy. Chúc bạn thành công!

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