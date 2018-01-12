Cách làm mứt khoai tây không cần nước vôi trong ngọt ngon đúng điệu

Bạn thường thấy khoai thường chế biến thành món mặn thì hôm nay với cách làm mứt khoai tây không cần nước vôi trong sẽ mang đến cho bạn hương vị ngọt ngon hoàn toàn khác.

Khi nhắc đến khoai tây bạn thường nghĩ đến món xào, hầm xương hay là khoai lang lắc. Đây đều là những món ăn quen thuộc được nhiều người yêu thích được chế biến từ khoai tây. Nhưng ngoài món ăn này, cách làm mứt khoai tây không cần nước vôi trong lại mang đến một hương vị hoàn toàn đặc biệt mà chắc hẳn bạn sẽ thích khi nếm thử nó đấy. Hôm nay, hãy cùng chúng món ăn vặt ý vị này để cùng gia đình và bạn bè thưởng thức trong dịp tụ họp đầu năm nay nhé. Nguyên liệu làm mứt khoai tây Củ khoai tây. Tùy vào sở thích mà bạn mua với số lượng nhiều hay ít nhé.

Đường cát trắng.

Ống vani.

Muối.

Trái chanh. Chuẩn bị khoai tây làm mứt ngon và tươi nhé (Ảnh: Internet) Cách làm mứt khoai tây không cần vôi Khoai tây lựa củ to tròn, không bị sâu thối, nên chọn mua những củ còn tươi mới để làm món mứt sẽ thơm ngon hơn nhé.

Khoai tây sau khi mua về hãy tiến hành cạo bỏ vỏ, cạo xong củ nào thì thả vô nước lạnh ngay để khoai không bị thâm nhé. Sau đó rửa sạch đất bẩn, cắt khoai thành những khúc ngắn và nhỏ vừa ăn.. Lúc này bạn hãy ngâm khoai tây vừa cắt xong vào chậu nước muối pha loãng có vắt thêm vài miếng chanh. Ngâm khoảng 30 phút để khoai không bị thâm, miếng khoai sẽ chắc hơn khi sên làm mứt. Khi đã ngâm xong bạn hãy vớt khoai ra, xả lại nhiều lần với nước để loại bỏ đi vị mặn. Tiến hành lau khô miếng khoai, hoặc nếu như bạn thấy công đoạn này tiêu tốn nhiều thời gian thì hãy đem phơi nắng cũng được nhé.

Tiến hành chiên khoai để làm mứt khoai tây giòn ngon nhất (Ảnh: Internet) Bắc 1 chảo dầu nóng lên bếp, đợi dầu sôi già thì cho khoai vào chiên lên cho vàng giòn rồi vớt ra để lên giấy thấm cho bớt dầu. Bước cuối cùng là công đoạn sên làm mứt khoai tây. Bạn hãy cho khoảng 400 gram đường và chút nước vào chảo bắc lên bếp đun sôi cho đường tan chảy hoàn toàn thì cho khoai tây vào sên lên. Lấy đũa đảo đều cho đường bám quanh và thấm vào miếng khoai. Bạn hãy vặn nhỏ lửa lại để mứt không bị cháy khét. Cứ sên tiếp tục như vậy cho đến khi đừng khô hoàn toàn, xuất hiện lớp bột đường màu trắng bám quanh miếng mứt và thành chảo thì cho thêm ống vani vào, đảo thêm vài lần nữa rồi tắt bếp. Món mứt khoai tây giòn ngon đã hoàn thành (Ảnh: Internet) Thành phẩm món mứt khoai tây không cần nước vôi Mứt sau khi sên xong hãy đợi cho nguội hẳn rồi cho vào hộp hoặc bịch kín để bảo quản được lâu hơn. Mứt khoai tây ăn vào có vị bùi bùi cũng như ngọt thơm của vani hòa quyện khiến bạn ăn hoài không thấy ngán. Mứt khoai tây giòn ngon thích hợp ăn trong thời tiết mát mẻ hay ngày mưa giăng. Việc dùng món ăn ý vị này chiêu đãi bạn bè ngày Tết sẽ cho tình cảm thêm bền chặt mà mang nhiều ý nghĩa yêu thương nhất. Tết này, cùng nhau nhâm nhi tách trà và ăn miếng mứt khoai tây sẽ cho bạn cảm giác ý vị vô cùng và cho gia đình một cái Tết trọn vẹn hơn. Chúc bạn thực hiện thành công!

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