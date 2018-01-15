Nấu xôi gấc bằng lò vi sóng chỉ mất 10 phút bạn đã biết chưa?

Chỉ cần tốn 10 phút là bạn sẽ có món xôi gấc cực ngon, bạn có tin không? Rất đơn giản khi nấu xôi gấc bằng lò vi sóng. Hãy vào bếp và thử làm ngay thôi nào.

Xôi gấc là một món ăn tuyệt ngon mà rất nhiều người Việt yêu thích. Xôi gấc có màu đỏ tươi đẹp, xôi dẻo mềm mà thơm mùi gấc và có độ ngọt vừa phải khiến ai cũng thèm. Nếu như theo công thức truyền thống, việc nấu xôi gấc có thể mất vài tiếng đồng hồ. Nhưng ngày nay bạn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để làm được món xôi thơm ngon, ngọt lành như ý. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để xem cách nấu xôi gấc bằng lò vi sóng như thế nào nhé. Nguyên liệu nấu xôi gấc bằng lò vi sóng Gạo nếp (khoảng 2 chén).

Trái gấc tươi.

Đường.

Muối.

Dầu ăn.

Rượu trắng.

Nước cốt dừa và cơm dừa nạo. Trái gấc phải tùy vùng miền và khí hậu thì mới phát triển được. Do vậy nếu như nơi bạn ở không có hoặc là không đúng mùa thì hãy chọn cách khác đó là mua thịt gấc đóng hộp đông lạnh. Tất nhiên gấc tươi sẽ thơm ngon hơn nhưng nếu không tìm mua được thì sự lựa chọn hợp lý vẫn là gấc đông lạnh.

Cách làm xôi gấc bằng lò vi sóng Đầu tiên, bạn cần ngâm gạo nếp khoảng 12 tiếng đồng hồ để gạo nở đều và đương nhiên công đoạn làm xôi sẽ nhanh chóng hơn và xôi sẽ được mềm, dẻo hơn. Ở bước này bạn nên thực hiện vào ban đem, ngâm tới sáng để không tốn thời gian nhé. Sau đó đãi gạo cho sạch, trộn với chút muối rồi để ráo. Ngâm gạo qua đêm để làm xôi gấc dẻo ngon hơn (Ảnh: Internet) Trái gấc chín bổ đôi rồi dùng dao nạo lấy phần hạt và ruột gấc ra để vào chén trộn thêm chút rượu và muối vào. Nếu như bạn sử dụng gấc đông lạnh trong hộp thì cũng đổ gấc ra chén và cũng trộn thêm rượu và muối.

Tiếp theo, đổ phần gấc vừa chuẩn bị vào phần gạo nếp. Dùng tay bóp để trộn đều cho gạo nhuộn màu đỏ gấc đều và đẹp mắt nhất. Cần trộn gấc và gạo cho đều để nấu xôi bằng lò vi sóng sẽ ngon hơn (Ảnh: Internet) Bước cuối cùng đó là tiến hành làm xôi bằng lò vi sóng. Cách nấu này khá nhanh, cũng gần tương tự như cách nấu xôi gấc bằng nồi áp suất vậy, bạn chỉ cần vài phút là có ngay món xôi thơm phức đấy. Cho gạo nếp và đã trộn gấc vào một cái tô thủy tinh hoặc tô sứ dùng cho lò vi sóng để tô không bị bể trong quá trình nấu nhé. Sau đó đổ nước xâm xấp mặt gạo, cách này tuy nhanh nhưng tỷ lệ nước bạn cần chú ý nhé, nếu không mẻ xôi của bạn sẽ hỏng hết. Sau đó cho tô vào lò vi sóng quay khoảng 6 – 7 phút rồi lấy ra đảo đều. Lúc này nếp bắt đầu nở và khô rồi đấy nhé. Nếu lúc lấy ra bạn thấy vẫn còn nước ở phía trên thì vớt bớt bỏ đi. Rồi tiếp tục quay thêm khoảng 3 phút nữa là được. Món xôi gấc được nấu bằng lò vi sóng sau khi chín hãy cho 1 muỗng dầu ăn và đường đảo đều. Nếu bạn thích ăn ngọt thì cho đường, không thì thôi nhé. Dầu ăn sẽ tạo độ bóng cho món xôi và đương nhiên giúp hạt xôi không bị dính chùm lại với nhau. Nên trộn dầu và đường khi xôi còn nóng hổi để đường nhanh tan và thấm đều nhé. Cách nấu xôi bằng lò vi sóng đơn giản mà thành phẩm như ý (Ảnh: Internet) Thành phẩm nấu xôi gấc bằng lò vi sóng Món xôi gấc màu đỏ tươi, thơm phức này là món quà Tết đúng điệu dành cho gia đình và bạn bè cùng thưởng thức. Xôi ăn bùi bùi, ngọt thơm và dẻo mềm thật tuyệt, vị gấc càng tăng thêm độ hoàn hảo của món ăn. Tùy vào sở thích, bạn có thể tạo hình xôi đẹp mắt theo khuôn. Xôi gấc dùng để cúng trong mỗi dịp lễ Tết là phù hợp lắm đấy. Hy vọng cách nấu xôi gấc bằng lò vi sóng sẽ không làm khó cho bạn. Chúc bạn thành công trong lần đầu tiên thực hiện.

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