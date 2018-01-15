Cùng vào bếp và học cách làm mứt khoai tây sợi ngon giòn đơn giản nhất cho ngày Tết. Đảm bảo món ăn vặt này sẽ mang lại hương vị cực hấp dẫn đấy.

Nếu như bài viết trước chúng tôi đã chia sẻ cho bạn cách làm mứt khoai tây miếng ngọt lành, tuyệt hảo thì bài viết này sẽ là món mứt với phương cách khác hẳn nhưng vẫn đảm bảo độ thơm ngon như ý. Cùng học cách làm mứt khoai tây sợi ngon giòn đơn giản nhất cho ngày Tết này nhé. Năm nay, thay vì mứt dừa, mứt bí, món mứt khoai tây sẽ mang lại cho bạn hương vị hoàn toàn khác mà vẫn mang trọn vẹn ý nghĩa của ngày Tết đấy nhé. Vào bếp ngay thôi nào. Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt khoai tây sợi Củ khoai tây.

Nước vôi trong.

Đường cát trắng.

Ống vani.

Muối. Chọn mua khoai tây để làm mứt được thơm ngon nhất (Ảnh: Internet) Để có được những sợi mứt dài ngon, bạn nên chọn củ khoai tây còn tươi mới, củ dài, thân to sẽ dễ bào sợi cũng như sợi mứt sẽ dài và đương nhiên món mứt sẽ ăn ngon hơn. Bạn chỉ cần chú ý chọn khoai như vậy là được.

Nước vôi trong thực chất là làm từ vôi tôi. Bạn hãy hòa khoảng 1 – 2 muỗng vôi tôi với khoảng 2 lít nước, khuấy đều cho vôi tan ra rồi để cho cặn láng xuống và gạt lấy phần nước vôi trong ở trên. Cách làm mứt khoai tây sợi giòn ngon đơn giản Khoai tây gọt bỏ vỏ, rửa sạch với nước rồi dùng dao bào thành những sợi nhỏ. Khi bào xong thì tiếp tục rửa qua với nước lạnh một vài lần rồi cho vào nước vôi trong có pha chút muối ngâm khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ. Thực chất việc ngâm khoai với nước vôi sẽ giúp miếng khoai chắc hơn, không bị thâm và khi sên mứt sẽ khó bị nát hơn.

Ngâm sợi khoai tây với nước vôi trong để làm mứt ngon giòn hơn (Ảnh: Internet) Khi đã ngâm nước vôi trong xong, bạn hãy vớt sợi khoai tây ra xả lại nhiều lần với nước lạnh để loại bỏ mùi hôi của vôi. Xả xong thì để ráo nước để tiến hành sên làm mứt ở nước tiếp theo nhé. Hòa một lượng vừa đủ nước và đường trắng lại với nhau. Tùy vào lượng khoai tây mà cho lượng đường phù hợp nhé. Cứ khoảng 500 gram sợi khoai tây bạn hãy cho khoảng 300 – 400 gram đường. Có thể thay đổi tùy ý tùy vào sở thích ăn ngọt hay không của bạn. Cho hỗn hợp này vào cái chảo sâu lòng, đặt lên bếp nóng đun sôi. Khi thấy đường tan chảy hoàn toàn, nước đường bắt đầu sánh lại thì cho khoai tây vào sên lên. Đợi nước đường sôi lại thì bạn hãy vặn lửa nhỏ lại để đường cũng như sợi khoai tây không bị cháy khét. Dùng đũa đảo đều tay và liên tục cho đến khi đường cô đặc kết dính vào sợi đu đủ là được. Tiến hành sên làm mứt khoai tây sợi giòn ngon cho ngày Tết (Ảnh: Internet) Nếu bạn muốn làm mứt khoai tây dẻo thì tới bước trên là xong, còn nếu bạn muốn ăn mứt khoai tây giòn ngon hơn thì cứ tiếp tục sên cho đến khi đường khô, xuất hiện lớp bột đường bám quanh miếng mứt. Cho thêm ống vani vào đảo đều vài lần trước khi tắt bếp để tạo nên độ thơm ngon, hấp dẫn nhất cho món mứt của bạn. Thành phẩm món mứt khoai tây sợi Với hướng dẫn làm mứt khoai tây đơn giản như đã kể trên, bạn đã sở hữu món ăn vặt cực thơm ngon, ngọt bùi, giòn dai tuyệt vời nhất. Việc bảo quản mứt cũng đơn giản không kém. Bạn hãy cho mứt vào túi hoặc bình kín để sử dụng được lâu hơn nhé. Tết năm nay, hãy cho gia đình và bạn bè thưởng thức tay nghề của bạn thông qua cách làm mứt khoai tây sợi ngon giòn, đơn giản nhé. Chúc bạn thành công!

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