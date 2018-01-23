Cách nấu sữa hạt sen thơm ngon bổ dưỡng cho bé uống hoài không chán

Nếu dùng hạt sen để nấu chè thì bạn có thể tùy ý chọn hạt tươi hay khô. Nhưng để nấu sữa thì chỉ có thể dùng hạt sen tươi, vì lúc này hàm lượng dưỡng chất còn nguyên và còn nước nên sữa tạo ra sẽ thơm ngon nhất. Bạn hãy tìm mua hạt sen còn tươi, chưa bóc vỏ nhé.

Bạn thường thấy người dùng hạt sen để nấu chè nhưng ít ai biết được nó còn có thể tạo thành sữa nữa đấy. Đây là một món đồ uống bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ nữa. Bạn đã biết cách nấu sữa hạt sen ngon cho bé uống mỗi ngày chưa? Rất đơn giản, không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây đảm bảo bạn sẽ có ngay món sữa ngọt thơm, ngậy mùi hạt sen. Còn chần chừ gì nữa, vào bếp và thể hiện tay nghề nội trợ của bạn thôi nào!

Sau khi bóc vỏ và lấy tim sen ra, bạn hãy rửa hạt sen cho thật sạch rồi để bắt đầu đem xay nhuyễn. Nếu bạn chuẩn bị nhiều hạt sen thì hãy chia làm 2 đợt để xay cho nhuyễn nhé, mỗi lần cho khoảng 500ml nước. Xay cho thật nhuyễn rồi đổ ra tô lớn.

Hạt sen sau khi mua về thì tiến hành bóc vỏ, tách riêng phần tim sen ở trong ra. Tim sen có vị đắng nên nếu bạn muốn sữa nấu ngon hơn thì nhớ đừng quên công đoạn này nhé. Chỉ cần lấy một cây tăm nhọn đâm sâu vào hạt sen ngay lập tức sẽ thấy phần tim sen trồi qua đầu bên kia. Tim sen vị đắng nhưng lại có nhiều tác dụng cho sức khỏe, giúp an thần, trị chứng mất ngủ khá hiệu quả, do vậy đừng bỏ tim sen đi mà hãy dùng nó để pha trà hay sắc thuốc bắc để uống sẽ rất tốt.

Bước tiếp theo là lọc lấy nước. Bạn chỉ cần dùng túi lọc hoặc rây lọc để tách phần nước và bã ra. Phần bã cho vào cái túi vải rồi vắt cho kiệt nước nhé. Nước hạt sen sau khi lọc sẽ đặc quánh lại.

Lọc lấy nước sen qua rây hoặc túi lọc rồi đem nấu thành sữa (Ảnh: Internet)

Công đoạn cuối cùng là nấu sữa hạt sen ngon và đơn giản nhất. Bạn chỉ cần trút nước sen vào cái nồi rồi đem đun sôi. Nếu thấy nó hơi đặc bạn có thể pha loãng với nước để dễ uống hơn nhé. Đun trên ngọn lửa nhỏ, kết hợp thỉnh thoảng khuấy đều để tránh bị kết dính dưới đáy nồi.

Tiếp tục đun cho đến khi nước sôi thì nêm đường vào cho vừa miệng nhé. Nếu bạn nấu để cho bé uống thì đừng nên cho ngọt quá, chỉ cần vừa phải là được. Khuấy đều thêm vài lần nữa rồi tắt bếp.

Tiến hành nấu sữa hạt sen thơm ngon chỉ mất vài phút (Ảnh: Internet)

Thành phẩm sữa hạt sen ngon cho bé

Sữa hạt sen sau khi nấu xong thì đợi nguội, chế vào bình thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống dần nhé.

Uống sữa hạt sen cũng tương tự như những loại sữa khác, nhưng vị sẽ bùi và thơm đặc trưng.

Sữa hạt sen thơm ngon bổ dưỡng tốt cho trẻ nhỏ (Ảnh: Internet)

Nếu bé muốn uống thì nên hâm sữa lên cho ấm rồi hãy cho bé uống nhé. Bạn có thể cho vào lò vi sóng hoặc ngâm trong tô nước nóng khoảng 10 phút là được. Còn nếu bạn muốn uống lạnh thì chỉ cần chế sữa trong tủ lạnh ra là có thể thưởng thức rồi.

Cách nấu sữa hạt sen đậu xanh

Nguyên liệu

100gr đậu xanh bỏ vỏ

100gr hạt sen

2 muỗng canh đường

Dụng cụ: máy xay sinh tố, nồi, bếp và rây

Nguyên liệu sữa hạt sen đậu xanh

Thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, hạt sen tách bỏ phần tim sen phía trong, rửa sạch rồi để ráo. Còn đậu xanh, bạn mua về lượm bỏ đậu hư hỏng, sâu mọt rửa sạch để ráo.

Bước 2: Nấu hạt sen

Chuẩn bị một nồi nước sạch khoảng 1 lít nước rồi cho hết phần đậu xanh và hạt sen đã chuẩn bị vào nấu trên lửa vừa phải.

Khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, tiếp theo bạn hãy đun hỗn hợp trong vòng khoảng 30 phút cho đến khi chín mềm bung nở thì tắt bếp.

Thành phẩm sữa hạt sen đậu xanh thanh mát

Bước 3: Xay sữa hạt sen

Cho hết phần hạt sen và đậu xanh đã ninh nhừ vào máy xay sinh tố. Cho vào khoảng 500ml nước nữa để xay cùng. Xay hỗn hợp cho đến khi nhỏ mịn thì đem lọc qua rây. Bảo quản các chai sữa trong tủ lạnh và để dùng dần.

Tùy vào khẩu vị mỗi bé mà bạn có cách nấu sữa hạt sen ngon cho bé sẽ khác nhau. Thay vì dùng đường thì có thể thay thế bằng sữa đặc để tạo độ béo hơn. Sữa hạt sen có thể uống kết hợp khi dùng các loại trái cây cũng được. Chắc chắn hương vị sẽ khiến bạn phải tấm tắc đấy. Chúc bạn sẽ thực hiện thành công thứ nước uống bổ dưỡng này nhé.