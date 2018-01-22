3 bước với cách nấu chè hạt sen đậu xanh đường phèn ngon mê ly

Vị ngọt thanh, mát lạnh của chè hạt sen sẽ giúp bạn xua tan mệt mỏi tức thì. Học ngay cách nấu chè hạt sen đậu xanh đường phèn cho cả nhà thưởng thức nhé.

Có lẽ khi nhắc đến chủ đề các món ăn giải nhiệt, thanh mát thì người ta nghĩ ngay đến món chè. Chè được chế biến từ những nguyên liệu đơn giản tự nhiên luôn mang lại hương vị hấp dẫn mà chắc hẳn ai ăn rồi cũng sẽ thích. Nếu như gia đình bạn thích ăn chè thì chi bằng tự mình vào bếp và chế biến cho cả nhà cùng thưởng thức nhỉ. Đây hẳn là một ý kiến không tồi. Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách nấu chè hạt sen đậu xanh đường phèn ngọt lành, thanh mát mà cực tốt cho sức khỏe. Nguyên liệu cần có để nấu chè hạt sen Hạt sen.

Đậu xanh.

Đường phèn.

Đường cát trắng.

Muối.

Ống vani.

Nước cốt dừa, cơm dừa bào sợi. Hạt sen có thể chế biến thành món chè thơm ngon bổ dưỡng (Ảnh: Internet) Hạt sen và đậu xanh là những loại thực phẩm với hàm lượng dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe. Sự kết hợp của nó vào trong cùng một món ăn không chỉ mang lại hương vị thơm ngon lạ miệng mà còn cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh.

Thường thì để món chè ngon nhất thì tỷ lệ đậu xanh với hạt sen là 2:1 nhé. Nấu chè có đường phèn sẽ tạo độ ngọt thanh, vị không quá gắt. Đồng thời với sự góp mặt của nước cốt dừa sẽ cho món chè thêm thơm và béo hơn. Tuy nhiên nếu bạn không thích thì có thể bỏ qua nguyên liệu này. Cách nấu chè hạt sen đậu xanh với đường phèn Hạt sen sau khi mua về thì rửa sạch, tách bỏ vỏ và lấy bỏ tim sen ra. Nếu bạn quên mất công đoạn này thì khi chè nấu xong sẽ có vị đắng và không còn độ thơm ngon nữa. Do vậy, nhớ phải lấy tim sen ra nhé, bạn chỉ cần dùng cây tăm nhọn xuyên qua lỗ tròn giữa hạt sen là sẽ thấy tim sem màu xanh trồi ra ở đầu kia. Tim sen có vị đắng, có tác dụng an thần, giúp trị chứng mất ngủ hiệu quả nên bạn có thể dùng nó để pha nước uống mà không phải bỏ đi nhé.

Nấu hạt sen và đậu xanh cho chín nhừ để món chè ngon nhất (Ảnh: Internet) Sau khi rửa sạch hãy ngâm tim sen khoảng vài giờ với nước ấm để loại bớt mủ và hạt sen sẽ nở ăn bùi hơn. Đậu xanh cũng rửa sạch rồi ngâm với nước tương tự như hạt sen để khi nấu sẽ mất ít thời gian hơn. Khi đã sơ chế xong nguyên liệu, bây giờ là công đoạn tiến hành nấu chè hạt sen đậu xanh. Bạn hãy ninh chín hạt sen với đậu xanh, nhưng đừng nấu chung nhé. Vì hạt sen lâu chín hơn đậu xanh, nếu nấu chung thì chè sẽ kém ngon hơn. Hoặc nếu muốn, bạn hãy nấu hạt sen trước khoảng 15 – 20 phút rồi cho đậu xanh vào nấu chung nhé. Khi hạt sen và đậu xanh đã chín mềm rồi thì hãy trút toàn bộ chúng vào nồi, tiếp tục nấu tiếp. Lúc này bạn hãy cho thêm đường phèn, đường cát trắng vào khuấy đều. Nếm lại xem chè đã đủ độ ngọt chưa nhé. Nấu chè hạt sen đậu xanh với đường phèn ngọt thanh hấp dẫn (Ảnh: Internet) Cuối cùng là cho thêm ống vani vào để tạo độ thơm ngon rồi tắt bếp. Tới đây công đoạn nấu chè hạt sen với đường phèn đã hoàn thành và chỉ chờ bạn thưởng thức. Món chè hạt sen đậu xanh với đường phèn ngọt lành Đợi cho chè nguội, bạn hãy múc ra chén hoặc ly, rưới lên trên chút nước cốt dừa, thêm dừa sợi và đá bào nhuyễn vào. Còn đợi gì nữa, bạn chỉ cần trộn đều lên và ăn thử ngay thôi. Món chè ngọt ngon, bùi bùi, béo béo thơm lừng mà ai ăn rồi cũng sẽ thích. Món chè hạt sen đậu xanh ngọt lành thơm ngon như ý (Ảnh: Internet) Chỉ cần vào bếp và học cách nấu chè hạt sen đậu xanh với đường phèn đơn giản này là bạn đã có ngay món ngon chiêu đãi cả nhà rồi. Thử thực hiện ngay hôm nay nhé.

Cách nấu chè hạt sen tươi với đậu xanh chuẩn ngon khó cưỡng Thơm ngon đúng điệu với cách nấu chè hạt sen tươi với đậu xanh. Bạn chỉ cần thực hiện theo 3 bước này là có ngay món chè mát lạnh, ngọt lành rồi đấy.

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