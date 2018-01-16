Cách nấu xôi gấc với nước cốt dừa bùi bùi béo béo ai cũng mê

Sắp sang năm mới, một món ăn truyền thống sẽ mang lại ý nghĩa trọn vẹn hơn. Cách nấu xôi gấc với nước cốt dừa đơn giản mà sẽ cho bạn hương vị như ý nhất đón Tết đấy.

Món xôi dẻo, thơm mùi gấc mà lại còn có độ béo béo của cốt dừa. Bạn sẽ không thể nghĩ ra cách nấu xôi gấc với nước cốt dừa nào mà thơm ngon đến thế. Lễ Tết đã cận kề, chi bằng thử nấu món xôi này để thờ cúng tổ tiên cũng như cho cả gia đình cùng thưởng thức. Hương vị mới mẻ này sẽ mang lại cho bạn cái Tết trọn vẹn ý nghĩa đấy. Nguyên liệu làm xôi gấc nước cốt dừa Gạo nếp.

Trái gấc chín tươi.

Nước cốt dừa.

Cơm dừa bào sợi.

Một số gia vị thông thường như muối, dầu ăn, đường.

Rượu trắng. Chuẩn bị nguyên liệu làm xôi gấc với nước cốt dừa (Ảnh: Internet) Những nguyên liệu này bạn dễ dàng tìm mua được ở ngoài chợ. Gấc bạn chỉ cần mua trái nhỏ thôi thì màu của gấc rất đậm nên có thể làm ra nhiều xôi đấy. Còn với dừa thì bạn có thể tự mua trái dừa về vắt lấy nước cốt và bào dừa, không thì chọn mua sẵn cũng được.

Gấc là loại trái cây rất giàu vitamin A và khoáng chất, vì vậy nó vô cùng tốt cho sức khỏe. Vitamin A giúp đôi mắt thêm sáng, trí não phát triển tốt và cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, việc chế biến món ăn từ gấc được các mẹ tìm kiếm. Món xôi gấc đơn giản nhưng lại lưu giữ đầy đủ dưỡng chất của gấc sẽ đem lại cho bạn hương vị tuyệt vời, hấp dẫn nhất. Hướng dẫn cách nấu xôi gấc dừa Để nấu xôi được ngon nhất, trước tiên bạn cần ngâm gạo nếp khoảng nửa ngày để gạo nở và khi làm xôi sẽ dẻo và mềm đều hơn. Công đoạn này bạn hãy thực hiện vào ban đem, ngâm tới sáng là được, như vậy sẽ không mất thời gian của bạn nhé. Sau khi ngâm xong, bạn hãy đãi sạch gạo, trộn vào gạo chút muối rồi để ráo.

Công đoạn sơ chế làm xôi gấc với dừa sợi đơn giản (Ảnh: Internet) Trái gấc thì cắt đôi lấy phần ruột và hạt bên trong để ra chén, đổ thêm vào khoảng 1 muỗng rượu trắng và chút muối đảo đều. Cách này sẽ giúp giữ gấc được lâu hơn và khi làm xôi sẽ ngon nhất. Tiếp theo, bạn hãy trộn gấc với gạo nếp cho đều lại với nhau. Bóp nhẹ nhàng để màu gấc hòa tan vào gạo đẹp mắt nhé. Trộn gấc và gạo nếp cho đều để đồ xôi ngon hơn (Ảnh: Internet) Cuối cùng là công đoạn nấu xôi. Ông bà ta thường nấu xôi bằng bếp than, tuy vất vả ở việc căn lửa nhưng món xôi sẽ trở nên thơm ngon hơn. Nhưng hiện nay, việc đồ xôi gấc bằng nồi cơm điện cũng sẽ tạo ra món xôi ngon và thơm hấp dẫn nhất. Bạn hãy cho gạo nếp đã trộn gấc vào nồi, đổ nước vào xấp mặt gạo rồi bật điện nấu như nấu cơm vậy. Khi thấy gạo trong nồi sôi thì mở nắp đảo đều rồi lại đậy nắp và nấu tiếp cho đến khi nồi cơm tự động bật chế độ chín nhé. Tới đây bạn hãy đảo xôi thêm lần nữa, đợi khoảng 5 – 10 phút sau rồi bật chế độ nấu thêm lần nữa. Như vậy món xôi sẽ được chín đều và dẻo hơn. Cuối cùng bạn chỉ cần trộn thêm đường, nước cốt dừa và rắc thêm cơm dừa vào là có thể thưởng thức rồi. Món xôi gấc nấu với nước cốt dừa và dừa sợi ngon hấp dẫn (Ảnh: Internet) Thành phẩm món xôi gấc dừa sợi dậy mùi thơm ngon và vị ngọt bùi, béo béo của gấc hòa quyện với dừa hấp dẫn nhất. Hy vọng với cách nấu xôi gấc với nước dừa này sẽ giúp bạn dễ dàng có được món xôi thơm ngon cho cả nhà cùng thưởng thức cũng như dùng để chiêu đãi gia đình. Chúc bạn sẽ thực hiện thành công!

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