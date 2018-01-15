Đồ xôi gấc bằng nồi cơm điện ngon khó cưỡng không thua gì nồi nấu xôi của bà

Đây đều là những nguyên liệu dễ kiếm và có giá thành hợp lý mà bạn không cần mất nhiều chi phí để có món xôi thơm ngon đúng điệu. Trái gấc thì tùy vào đúng mùa của nó mới có, bạn hãy chọn trái gấc chín đỏ, tươi ngon để khi đồ xôi sẽ lên màu đỏ gấc đẹp mắt và hấp dẫn nhất nhé.

Xôi là một loại món ăn ngon được đông đảo người Việt yêu thích, nó như là văn hóa ẩm thực truyền thống của nước ta. Xôi có đủ loại mặn, ngọt được chế biến từ đơn giản đến cầu kỳ, tất cả đều mang lại một hương vị đặc biệt mà bất cứ ai ăn rồi cũng phải khen ngon. Ông bà ta đồ xôi khá vất vả vì phải sàng nếp, canh lửa sao cho đúng để xôi không bị khô, cứng và cháy khét. Vậy hiện đại ngày nay chúng ta nấu xôi bằng cách nào? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau học cách đồ xôi gấc bằng nồi cơm điện xem thử nhé. Chắc chắn hương vị cũng thơm ngon không kém gì ông bà nấu đâu nhé.

Tùy vào lượng xôi bạn muốn làm mà chuẩn bị gạo nếp cho phù hợp nhé. Thông thường khoảng 2 – 3 chén gạo nếp là đủ cho bữa ăn rồi đấy. Gạo nếp đem vo sạch rồi ngâm với chút nước và muố, ngâm vào buổi tối để qua đem sẽ không mất thời gian của bạn. Khi ngâm xong thì tiến hành đãi bỏ những cát bẩn rồi xả lại một lần với nước sạch và để ráo.

Gạo nếp ngâm cho nở đều để đồ xôi gấc mềm và dẻo hơn (Ảnh: Internet)

Trái gấc chín bổ đôi, lấy toàn bộ hạt và ruột gấc ra bát, lúc này bạn hãy cho vào khoảng 1 muỗng nhỏ rượu trắng và chút muối trộn đều lên nhé. Cách này sẽ giúp món xôi thêm thơm ngon và đậm vị hơn.

Trái dừa khô thì chắt lấy nước rồi bào lấy phần cơm dừa bên trong, vắt lấy nước cốt. Nếu bạn không muốn mất nhiều thời gian cho bước này thì có thể chọn mua nước cốt dừa và cơm dừa đã nạo sẵn có ngoài chợ nhé.

Tiến hành đồ xôi bằng nồi cơm điện

Lấy phần gạo nếp đã chuẩn bị trước đó trộn với hạt gấc và thịt gấc lại với nhau. Đeo bao tay nilon vào rồi bóp nhẹ nhàng để gạo nếp có thể nhuộm đều màu đỏ của gấc. Cứ bóp cho đến khi gạo nếp trở thành màu đỏ đều đẹp mắt là được, bạn không cần phải lựa hạt ra đâu nhé.

Trộn gấc và gạo lại với nhau cho đều để đồ xôi gấc màu đẹp nhất (Ảnh: Internet)

Tiếp theo là làm xôi gấc với nồi cơm điện. Cho nước sôi vào nồi cơm rồi cắm điện nấu lên. Khi nước sôi lại thì bạn hãy cho gạo nếp đã trộn gấc vào giá hấp của nồi cơm rồi đặt vào nồi cơm giống như đang hâm nóng cơm vậy. Thông thường thì khay hấp sẽ có lỗ thoát nước ở dưới, do vậy hơi nóng của nước sẽ giúp làm chín xôi đều nhất. Trong quá trình hấp, thỉnh thoảng bạn hãy mở nắp nồi rồi đảo đều xôi được được chín đều nhé.

Trong quá trình làm xôi, bạn hãy chú ý xem nước trong nồi có bị cạn hay không thì hãy châm thêm nước sôi vào để đảm bảo nồi không bị hết nước nhé. Cứ hấp xôi như vậy cho đến khi xôi chín mềm đều thì cho thêm chút đường và nước cốt dừa vào đánh lên cho thật đều nhé. Sau đó đậy nắp lại đợi thêm khoảng 10 phút để nước cốt dừa và đường thấm đều vào xôi thì tắt điện nồi cơm.

Dùng nồi cơm điện làm xôi gấc ngon khó cưỡng (Ảnh: Internet)

Tới đây coi như cách đồ xôi gấc bằng nồi cơm điện đã hoàn thành và chỉ cần chờ bạn thưởng thức.

Thành phẩm món xôi gấc thơm ngon

Xôi đồ xong lấy để ra đĩa, rắc thêm phần cơm dừa lên trên khi còn nóng. Ăn miếng xôi gấc nóng hổi, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt, bùi và béo của cốt dừa cũng như hương vị đặc biệt của gấc. Màu đỏ đẹp mắt sẽ khiến bạn muốn ăn thử liền luôn đấy.

Món xôi gấc đồ bằng nồi cơm điện thơm ngon hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Hy vọng với cách đồ xôi bằng nồi cơm điện đơn giản này sẽ mang đến cho bạn món ăn chơi tuyệt vời cho ngày Tết sắp tới. Không chỉ là món ăn chiêu đãi cả nhà, những dịp lễ Tết, xôi gấc đỏ tươi đem thờ cúng sẽ tỏ lòng thành kính của bạn nữa đấy. Chúc bạn thành công với hướng dẫn này nhé.