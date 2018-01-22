Cách nấu chè hạt sen tươi với đậu xanh chuẩn ngon khó cưỡng

Hạt sen và đậu xanh đều là những loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe , chúng có tính hàn nên dễ giải nhiệt, tạo cảm giác thanh mát ngay lập tức. Vì lợi ích tuyệt vời cho cơ thể này mà người ta thường chọn cách nấu chè hạt sen với đậu xanh để ăn chơi mỗi buổi trưa hè.

Giữa buổi trưa trời nóng bức, việc thưởng thức một ly chè mát lạnh sẽ giúp giải nhiệt hiệu quả và cho bạn cảm giác thoải mái nhất. Bạn đã quen với món chè đậu đen, chè thái, chè đậu ngự thì hôm nay, cách nấu chè hạt sen tươi với đậu xanh sẽ mang đến cho bạn một hương vị thật khác. Chỉ cần làm theo hướng dẫn, đảm bảo khi ăn thử lần đầu bạn sẽ yêu thích ngay món chè này đấy.

Nguyên liệu này bạn dễ dàng tìm mua được ở ngoài chợ và siêu thị. Hạt sen tươi nấu chè sẽ ngon hơn, nhưng nếu như trường hợp không có thì thay thế bằng hạt sen khô cũng được nhé.

Hạt sen mua về rửa sạch, dùng dao nhọn tách bỏ phần tim sen nhé. Bởi nếu không loại bỏ khi nấu chè lên vị sẽ đắng và không được thơm ngon như ý. Còn nếu bạn dùng hạt sen khô thì cần ngâm trong nước khoảng 1 tiếng để hạt sen mềm ra, cũng loại bỏ tim sen theo cách tương tự rồi để ráo nước nhé.

Công đoạn sơ chế trước khi nấu chè hạt sen ngon nhất (Ảnh: Internet)

Đậu xanh nên tìm mua loại đã đãi sạch vỏ, đem về rửa sạch, ngâm với nước ấm khoảng 1 – 2 tiếng để đậu nở mềm và khi nấu chè sẽ ngon hơn.

Cách nấu chè hạt sen

Thông thường để rút ngắn thời gian nấu chè, người ta chọn sử dụng nồi áp suất vì nó sẽ giúp hạt sen được chín nhanh hơn và mềm hơn. Tuy nhiên, nếu nhà bạn không sử dụng thiết bị này thì có thể thay thế bằng nồi cơm điện hoặc nồi nấu thường ngày cũng được.

Cho nước vào nồi đun sôi rồi trút hạt sen vào nấu lên cho đến khi hạt sen mềm ra. Đồng thời lúc này cũng cho đậu xanh vào nồi khác và cũng nấu cho chín mềm tương tự. Lý do chúng ta không nên nấu chung 2 nguyên liệu này lại với nhau là vì đậu xanh dễ mềm hơn hạt sen, cho nên nếu nấu chung cái sẽ chín trước còn cái thì chưa, như vậy món chè nấu ra sẽ không ngon như ý.

Lấy một nồi nước khác, đun cho sôi rồi trút hạt sen và đậu xanh vào nấu thêm lần nữa cho thật nhừ. Sau đó cho thêm đường và chút xíu muối vào khuấy đều. Bạn hãy nêm nếm lại để món chè đủ độ ngọt vừa miệng nhé. Trong quá trình nấu, nếu nước cạn thì hãy cho thêm vào cho phù hợp. Sau cùng là chỉ cần cho ống vani vào để tạo độ thơm rồi tắt bếp.

Món chè hạt sen nấu với đậu xanh thơm ngon đã hoàn thành (Ảnh: Internet)

Thành phẩm

Chè để nguội bớt, múc ra ly, cho vào chút đá bào, dừa sợi là có thể thưởng thức. Món chè bùi bùi, béo béo của hạt sen và dừa sợi hòa quyện mang lại hương vị thơm ngon, hấp dẫn đảm bảo bạn sẽ thích nó ngay.

Công dụng của chè hạt sen

1. Hạt sen có tác dụng chống viêm

Trong hạt sen có chứa các chất kaempferol, flavonoid tự nhiên giúp kháng khuẩn, chống viêm và nhiễm trùng.

2. Ăn hạt sen dễ ngủ

Theo y học cổ truyền, Trong thực phẩm này có chứa glucozit vì vậy ăn hạt sen sẽ giúp an thần, dễ ngủ.

Nếu ăn hạt sen vào buổi tối sẽ giúp dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Ngoài hạt sen, dùng tim sen pha trà uống mỗi ngày chữa mất ngủ rất hiệu quả.

3. Bồi bổ cho bà bầu và thai nhi

Trong 100gam sen tươi sẽ có 162 gam calo; 30 gam gluxit; 9,5 gam protein và 1 số vitamin nhóm A, C... Các chất dinh dưỡng này giúp an thai, ngăn ngừa sảy thai và kích thích sự phát triển não bộ của thai nhi.

4. Hạt sen giúp làm đẹp da

Khả năng kháng viêm, giảm bã nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông trong hạt sen.

Đặc biệt, hạt sen cung cấp một lượng lớn gluxit, lipit, canxi và các vitamin... đây là những khoáng chất có tác dụng hiệu quả đối với việc tẩy da chết và lưu thông khí huyết, từ đó giúp da trắng sáng, mịn màng hơn.

5. Chống lão hóa da từ hạt sen

Bên cạnh khả năng phục hồi da hạt sen còn giúp làm chậm quá trình lão hóa thông qua việc cải tạo hệ thống protein.

6. Điều hòa cholesterol và đường huyết

7. Cải thiện hệ thống tiêu hóa từ hạt sen sấy

8. Bảo vệ đường tiết niệu

Khi ăn hạt sen cơ thể sẽ tăng bài tiết melamin giúp đường tiểu thông suốt, không bị lắng cặn.

Đây là cách nấu chè hạt sen tươi với đậu xang đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Còn chần chừ gì nữa mà không vào bếp mà chế biến món ăn ngay cho cả nhà cùng thưởng thức nhé. Chúc bạn thành công!