3 cách làm món gỏi tai heo đơn giản ai cũng thích

Gỏi tai heo thập cẩm giòn giòn sần sật đủ vị chua cay mặn ngọt dù ăn kiêng, ăn với cơm, bún hay nhâm nhi cùng chút bia rượu đều tuyệt đỉnh.

Bạn cho vào bát 3 thìa canh đường, 4 thìa canh nước mắm, 3 thìa canh nước cốt chanh, sau đó khuấy đều để đường tan hết

Cân bằng lượng nước mắm để có vị hài hòa

Cuối cùng bạn cho tỏi, ớt băm vào và đảo đều

Để chế biến được món nước dùng phù hợp khẩu vị của gia đình bạn có thể tham khảo bài viết cách làm nước chấm gỏi cuốn với rất nhiều phong cách sau đây.

Bước 4: Trộn gỏi

Tai heo thái miếng nhỏ vừa ăn

Trộn tai heo với ½ nước chấm vừa pha, để khoảng 10 phút cho ngấm gia vị

Sau đó lần lượt cho cà rốt, hành tây, dưa leo, rau thơm vào và bóp nhẹ tay để ngấm gia vị

Cuối cùng thêm lạc rang rắc và trộn đều

Bước 5: Thưởng thức

Bạn có thể nhâm nhi tai heo như một món nhậu hay cuộn với bánh tráng làm gỏi cuốn ăn đều ngon.

Ảnh: @kimhuynh1989

Cách làm gỏi tai heo ngó sen

Ngó sen chứa nhiều chất xơ, khoáng chất, vitamin A, B, C rất tốt cho cơ thể. Vì vậy sự kết hợp hai trong một giữa ngó sen và tai heo sẽ tạo nên một món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình.

Chuẩn bị nguyên liệu

Tai heo: 1 cái

Ngó sen: 300g

Dưa leo 2 trái

Cà rốt 1 củ

Hành tím, Tắc (quả quất), gừng, ớt, tỏi

Hành tây nửa củ

Rau thơm

Đậu phộng rang đập dập 1 chén

Các bước chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tai heo ngâm dấm gạo, rửa sạch, để ráo

Ngó sen cắt thành từng đoạn ngắn vừa ăn, chẻ làm đôi, ngâm trong nước chanh có pha chút muối để giòn và không bị thâm. Sau đó lấy ra rửa sạch, để ráo nước

Dưa leo, cà rốt gọt vỏ, xắt miếng nhỏ

Hành tây thái nhỏ, ngâm trong tô nước chanh pha muối loãng, thêm đá lạnh để giòn và bớt hăng

Bước 2: Bắc nồi nước lên bếp, cho gừng đập dập và chút gia vị. Kế đến cho tai heo vào luộc chín, sau đó vớt ra để ráo và thái miếng mỏng vừa ăn

Bước 3: Làm nước trộn gỏi theo tỷ lệ 2 mắm : 1 đường : 1 nước cốt chanh. Sau đó khuấy đều cho đường tan hết rồi cho ớt, tỏi băm là hoàn thành

Bước 4: Trộn tai heo với hành tây, cà rốt, dưa leo, ngó sen và ½ chén nước trộn gỏi. Cuối cùng rắc một ít rau thơm, đậu phộng đập dập lên trên là hoàn thành

Ảnh: @eunjeongle

Cách làm gỏi tai heo xoài xanh/cóc xanh chua ngọt

Nếu bạn là tín đồ của các loại quả chua như xoài, cóc thì nhất định đừng bỏ qua công thức này nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu

Tai heo 400gr

Xoài/Cóc non 500gr

Quất 100gr

Sả, Gừng cắt, Hành tím, Ớt sừng, Tỏi

Nước cốt me 2 muỗng canh

Nước mắm 4 muỗng canh

Gia vị

Các bước thực hiện

Bước 1: Rửa sạch tai heo, sả, gừng rồi cho vào nồi cùng ½ thìa cà phê muối và đổ ngập nước. Luộc tai heo chín rồi vớt ra ngâm vào bát nước đá lạnh trong 5 phút để giữ được độ giòn. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ dài vừa miệng

Bước 2: Xoài, cóc non gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Quả tắc bỏ cuống, cắt làm đôi

Bước 3: Làm nước trộn gỏi với tỷ lệ 4 đường, 4 nước mắm và 2 nước cốt me. Cho vào chảo vừa đun vừa khuấy hỗn hợp trên ngọn lửa vừa. Khi hỗn hợp bắt đầu sôi lăn tăn thì thêm ớt băm, tỏi băm, tiếp tục đảo đều rồi tắt bếp

Bước 4: Cho vào âu lớn tai heo, cóc, ớt, quất, sả, hành tím thái mỏng và rưới phần nước sốt vừa làm lên. Dùng đũa trộn đều các nguyên liệu là hoàn thành

Trên đây là 3 cách làm món gỏi tai heo vừa đơn giản vừa lạ miệng vô cùng hấp dẫn. Hãy trổ tài ngay hôm nay để gia đình cùng thưởng thức nhé.

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