3 cách làm món gỏi tai heo đơn giản ai cũng thích

Nấu gì hôm nay 19/11/2021 17:53

Cách làm món gỏi tai heo khá đơn giản và dễ dàng. Chỉ sau vài phút chế biến là bạn đã có ngay một món ăn thanh mát, chống ngán cho cả gia đình. Hãy xem ngay 3 công thức làm món ăn này nhé

Cách làm gỏi tai heo thập cẩm

Gỏi tai heo thập cẩm giòn giòn sần sật đủ vị chua cay mặn ngọt dù ăn kiêng, ăn với cơm, bún hay nhâm nhi cùng chút bia rượu đều tuyệt đỉnh.

Chuẩn bị nguyên liệu

  • 1 cái tai heo
  • 1 củ cà rốt
  • ½ củ hành tây
  • 3 quả dưa leo (dưa chuột)
  • Rau thơm: rau húng bạc hà, ngò rí (rau mùi ta)
  • Quả quất (tắc), hành khô, ớt tươi, lạc rang, nước mắm ngon

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Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Bạn dùng muối hạt chà kỹ lên hai mặt, sau đó rửa sạch tai heo với giấm
  • Rửa lại lần nữa với nước để làm sạch tai heo hoàn toàn, để ráo
  • Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch và bào thành sợi nhỏ
  • Dưa leo rửa sạch, bỏ ruột, xắt miếng nhỏ
  • Hành tây rửa sạch, xắt mỏng, cho vào tô 4 muỗng canh giấm, 2 muỗng canh đường, 1 ít đá viên rồi đảo đều. Như vậy hành sẽ không bị hăng và có độ giòn cực ngon
  • Hành tím, tỏi, ớt cắt nhỏ, băm nhuyễn
  • Rau thơm rửa sạch, để ráo

Bước 2: Luộc tai heo

  • Bạn cho tai keo vào nồi, cho thêm gừng đập dập, một chút bột canh (hoặc hạt nêm), mì chính và đổ nước ngập tai heo
  • Luộc tai heo đến khi chín thì vớt ra để ráo
  • Lưu ý trong quá trình luộc liên tục vớt bọt để tai heo không bị hôi

Bước 3: Chế biến nước chấm gỏi cuốn, nước trộn gỏi tai heo

  • Bạn cho vào bát 3 thìa canh đường, 4 thìa canh nước mắm, 3 thìa canh nước cốt chanh, sau đó khuấy đều để đường tan hết
  • Cân bằng lượng nước mắm để có vị hài hòa
  • Cuối cùng bạn cho tỏi, ớt băm vào và đảo đều

Để chế biến được món nước dùng phù hợp khẩu vị của gia đình bạn có thể tham khảo bài viết cách làm nước chấm gỏi cuốn với rất nhiều phong cách sau đây.

Bước 4: Trộn gỏi

  • Tai heo thái miếng nhỏ vừa ăn
  • Trộn tai heo với ½ nước chấm vừa pha, để khoảng 10 phút cho ngấm gia vị
  • Sau đó lần lượt cho cà rốt, hành tây, dưa leo, rau thơm vào và bóp nhẹ tay để ngấm gia vị
  • Cuối cùng thêm lạc rang rắc và trộn đều

Bước 5: Thưởng thức

Bạn có thể nhâm nhi tai heo như một món nhậu hay cuộn với bánh tráng làm gỏi cuốn ăn đều ngon.

3 cách làm món gỏi tai heo đơn giản ai cũng thích - Ảnh 2

Ảnh: @kimhuynh1989

Cách làm gỏi tai heo ngó sen

Ngó sen chứa nhiều chất xơ, khoáng chất, vitamin A, B, C rất tốt cho cơ thể. Vì vậy sự kết hợp hai trong một giữa ngó sen và tai heo sẽ tạo nên một món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình.

Chuẩn bị nguyên liệu

  • Tai heo: 1 cái
  • Ngó sen: 300g
  • Dưa leo 2 trái
  • Cà rốt 1 củ
  • Hành tím, Tắc (quả quất), gừng, ớt, tỏi
  • Hành tây nửa củ
  • Rau thơm
  • Đậu phộng rang đập dập 1 chén

3 cách làm món gỏi tai heo đơn giản ai cũng thích - Ảnh 3

Các bước chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Tai heo ngâm dấm gạo, rửa sạch, để ráo
  • Ngó sen cắt thành từng đoạn ngắn vừa ăn, chẻ làm đôi, ngâm trong nước chanh có pha chút muối để giòn và không bị thâm. Sau đó lấy ra rửa sạch, để ráo nước
  • Dưa leo, cà rốt gọt vỏ, xắt miếng nhỏ
  • Hành tây thái nhỏ, ngâm trong tô nước chanh pha muối loãng, thêm đá lạnh để giòn và bớt hăng

Bước 2: Bắc nồi nước lên bếp, cho gừng đập dập và chút gia vị. Kế đến cho tai heo vào luộc chín, sau đó vớt ra để ráo và thái miếng mỏng vừa ăn

Bước 3: Làm nước trộn gỏi theo tỷ lệ 2 mắm : 1 đường : 1 nước cốt chanh. Sau đó khuấy đều cho đường tan hết rồi cho ớt, tỏi băm là hoàn thành

Bước 4: Trộn tai heo với hành tây, cà rốt, dưa leo, ngó sen và ½ chén nước trộn gỏi. Cuối cùng rắc một ít rau thơm, đậu phộng đập dập lên trên là hoàn thành

3 cách làm món gỏi tai heo đơn giản ai cũng thích - Ảnh 4

Ảnh: @eunjeongle

Cách làm gỏi tai heo xoài xanh/cóc xanh chua ngọt

Nếu bạn là tín đồ của các loại quả chua như xoài, cóc thì nhất định đừng bỏ qua công thức này nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu

  • Tai heo 400gr
  • Xoài/Cóc non 500gr
  • Quất 100gr
  • Sả, Gừng cắt, Hành tím, Ớt sừng, Tỏi
  • Nước cốt me 2 muỗng canh
  • Nước mắm 4 muỗng canh
  • Gia vị

3 cách làm món gỏi tai heo đơn giản ai cũng thích - Ảnh 5

Các bước thực hiện

Bước 1: Rửa sạch tai heo, sả, gừng rồi cho vào nồi cùng ½ thìa cà phê muối và đổ ngập nước. Luộc tai heo chín rồi vớt ra ngâm vào bát nước đá lạnh trong 5 phút để giữ được độ giòn. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ dài vừa miệng

Bước 2: Xoài, cóc non gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Quả tắc bỏ cuống, cắt làm đôi

Bước 3: Làm nước trộn gỏi với tỷ lệ 4 đường, 4 nước mắm và 2 nước cốt me. Cho vào chảo vừa đun vừa khuấy hỗn hợp trên ngọn lửa vừa. Khi hỗn hợp bắt đầu sôi lăn tăn thì thêm ớt băm, tỏi băm, tiếp tục đảo đều rồi tắt bếp

Bước 4: Cho vào âu lớn tai heo, cóc, ớt, quất, sả, hành tím thái mỏng và rưới phần nước sốt vừa làm lên. Dùng đũa trộn đều các nguyên liệu là hoàn thành

Trên đây là 3 cách làm món gỏi tai heo vừa đơn giản vừa lạ miệng vô cùng hấp dẫn. Hãy trổ tài ngay hôm nay để gia đình cùng thưởng thức nhé.

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