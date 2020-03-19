Tổng hợp những loại mặt nạ trị mụn cám hiệu quả

Rất nhiều người bị mụn cám trên mặt đặc biệt là ở vùng mũi. Có thể nói việc sử dụng mỹ phẩm chuyên dụng để trị mụn là một phương pháp hiệu quả nhưng nhiều trường hợp da mặt của bạn sẽ bị kích ứng vì mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, nếu biết sử dụng các loại mặt nạ trị mụn cám từ thiên nhiên sẽ mang lại hiệu quả một cách bất ngờ mà không làm hại da hay để lại sẹo. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nguyên nhân, cách trị mụn cám bằng mặt nạ từ thiên nhiên nào!

Theo lời khuyên của các chuyên gia, người bị nổi loại mụn này thì nên sử dụng các loại nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên để làm mặt nạ trị mụn. Dưới đây chúng tôi sẽ nêu ra một số nguyên nhân cũng như đưa ra cách trị mụn cám hiệu quả, bạn cùng đọc tiếp nhé!

Một số chị em thường thắc mắc rằng đắp mặt nạ gì để hết mụn cám ? Và dùng nguyên liệu gì để không tổn thương đến da mặt?

Các nguyên nhân gây mụn cám thường gặp

Hầu hết các trường hợp là do bụi bẩn gây ra, ngoài ra một số loại mỹ phẩm cũng như tuyến bã nhờn cũng có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng này. Sau một ngày làm việc ở môi trường nhiều bụi bẩn, đôi khi bạn sẽ thấy da mặt bị nổi sần lên và đến sáng hôm sau sẽ lặn lại. Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng nếu mụn cám không có cách ngăn ngừa và điều trị đúng thì sẽ dễ để lại sẹo trên gương mặt của bạn. Về cơ bản thì mụn cám khá giống với mụn đầu đen, chỉ khác ở chỗ mụn đầu đen bị oxy hóa thành đầu đen khi tiếp xúc với không khí còn mụn cám thì không.

Không giống với các loại mụn cứng đầu thường gặp, mụn cám rất dễ trị nhưng lại khó để dứt điểm hoàn toàn. Chính vì vậy cách tốt nhất để hạn chế tình trạng này là bạn luôn vệ sinh da mặt thật sạch, đặc biệt là khi đi ra ngoài về. Ngoài ra bạn cũng cần sử dụng các loại mỹ phẩm, sữa rửa mặt có nguồn gốc từ thiên nhiên để có được hiệu quả chữa trị và phòng ngừa cao mà vẫn đảm bảo an toàn. Hiện nay có rất nhiều cách để điều trị và phòng ngừa mụn cám mà bạn có thể tham khảo.

Làm mặt nạ từ nguyên liệu thiên nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao phải sử dụng mặt nạ thiên nhiên để trị mụn?

Khi sử dụng những nguyên liệu tự nhiên để làm mặt nạ trị mụn, da mặt của bạn sẽ được cung cấp rất nhiều dưỡng chất có lợi trong việc trị mụn, trị thâm. Bên cạnh đó, các dưỡng chất này cũng rất hiệu quả trong việc dưỡng da, giúp da mặt trắng sáng, hỗ trợ phục hồi các tổn thương da. Đắp mặt nạ tự nhiên có thể nói là một trong những cách tối ưu nhất giúp bạn đánh bay các nốt mụn cám xấu xí một cách an toàn và trả lại cho bạn làn da trắng sáng mịn màng.

Một số loại mặt nạ trị mụn cám từ thiên nhiên

Mặt nạ nha đam

Mặt nạ từ nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nha đam là một trong những mặt nạ trị mụn cám rất hiệu quả, thực chất nha đam chứa nhiều chất kháng viêm, cũng như có công dụng rất tốt trong việc chống lại các vi khuẩn và khử trùng. Ngoài ra, nha đam còn có khả năng giảm thiểu khả năng sinh ra mụn, hỗ trợ ngăn chặn sự tắc nghẽn ở lỗ chân lông. Vì vậy sử dụng nha đam sẽ rất hiệu quả trong việc làm mặt nạ trị mụn cám và mụn đầu đen.

Mặt nạ từ tinh bột nghệ

Mặt nạ từ tinh bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sử dụng đúng cách thì tinh bột nghệ sẽ giúp da dẻ bạn trở nên hồng hào, trắng sáng. Nhưng ngược lại nếu sử dụng sai cách thì nó có thể gây hại làn da của bạn. Việc sử dụng bột nghệ để đắp mặt nạ trị mụn cám cho da dầu cũng rất hiệu quả.

Mặt nạ mật ong

Mặt nạ từ mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có công dụng điều trị mụn và thâm sau mụn, đây được xem là thần dược đối với sức khỏe và làm đẹp của chị em phụ nữ. Khi mật ong được kết hợp với các loại nguyên liệu khác nhau sẽ tạo ra một hỗn hợp rất tốt trong việc điều trị mụn và dưỡng da hiệu quả, chính vì vậy có thể nói việc sử dụng mặt nạ từ mật ong là cách đẩy lùi mụn cám an toàn, giúp làn da bạn trở nên mịn màng hơn.

Mặt nạ cà chua

Cà chua cực kì có lợi cho làn da do thành phần giàu vitamin C, A, E... cùng chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trẻ hóa và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Đồng thời cà chua cũng là một trong những loại mỹ phẩm có công dụng rất tốt trong việc làm sạch da và tẩy tế bào chết, bởi thế cà chua rất hợp cho việc đắp mặt nạ trị mụn cám se khít lỗ chân lông.

Mặt nạ từ cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Mụn cám, mụn li ti trên mũi, má là vấn đề mà phái đẹp thường gặp phải, tuy nhiên bạn không thể điều trị dứt điểm chúng mà chỉ có thể hạn chế những đốm mụn đó gia tăng quân số trên mặt.

Nếu như trước đây phái đẹp lựa chọn cách dùng mỹ phẩm để lấy hết mụn cám thì bạn hãy thử dùng mặt nạ trị mụn cám từ những nguyên liệu thiên nhiên.