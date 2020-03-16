Các loại mặt nạ trị mụn thiên nhiên cho hiệu quả đến bất ngờ

Việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để đắp mặt giúp loại bỏ trứng cá, mang lại làn da sạch mụn, mịn màng và sáng bóng không còn lạ lẫm với các bạn nữ. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc các loại mặt nạ trị mụn từ nguồn gốc thiên nhiên, cho hiệu quả tích cực trong điều trị mụn trứng cá trên da.

Những người có làn da dầu sẽ cảm thấy bề mặt da luôn bóng, dày và có nhiều chất nhờn. Bên cạnh đó, bề mặt lỗ chân lông hay bị tắc nên da dầu rất dễ bị mụn trứng cá. Bạn có thể sử dụng các loại mặt nạ trị mụn cho da dầu từ nguyên liệu thiên nhiên như sau:

Mỗi người có 1 làn da khác nhau như da dầu, da khô hay da hỗn hợp nên sẽ có các loại mặt nạ trị mụn cho từng làn da:

- Mặt nạ từ sữa tươi và chanh: Axit trong chanh có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, giảm bã nhờn và làm sạch da. Sữa tươi có tác dụng dưỡng ẩm giúp cho làn da trắng mịn.

Cách thực hiện như sau:

Bạn chuẩn bị 20ml sữa tươi không đường và 1 thìa nước cốt chanh.

Cho nước cốt chanh vào sữa tươi và khuấy đều hỗn hợp. Sau đó, thoa đều hỗn hợp này lên da mặt, giữ nguyên trong thời gian 20 phút. Cuối cùng, rửa sạch lại mặt bằng nước ấm.

Bạn nên áp dụng cách đắp mặt nạ này từ 3 – 4 lần/tuần để có được hiệu quả tốt nhất.

Sử dụng sữa tươi và chanh làm mặt nạ trị mụn cho da dầu - Ảnh minh họa: Internet

- Mặt nạ từ sữa chua và muối: Muối có khả năng kháng viêm hiệu quả, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn trên da. Bên cạnh đó, sữa chua có tác dụng dưỡng ẩm cho da giúp da mịn màng.

Cách thực hiện:

Bạn chuẩn bị ½ hộp sữa chua không đường và 1 thìa muối tinh.

Trộn muối tinh vào sữa chua rồi đảo đều cho muối tan hẳn.

Thoa hỗn hợp vừa trộn lên mặt và massage nhẹ nhàng, để nguyên hỗn hợp trong thời gian 10 phút.

Cuối cùng, rửa lại mặt với nước sạch.

Muối và sữa chua làm mặt nạ trị mụn da dầu - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ trị mụn cho da nhờn

Đối với những ai có làn da nhờn, bạn có thể áp dụng đắp mặt nạ từ trà xanh và nước vo gạo để cho hiệu quả trị mụn tốt nhất.

Cách thực hiện như sau:

Bạn chuẩn bị 2 thìa bột trà xanh và 2 thìa nước vo gạo.

Lấy nước vo gạo đem trộn lẫn với bột trà xanh đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn. Đắp hỗn hợp này lên mặt, kết hợp massage toàn bộ da mặt.

Để nguyên trong thời gian 15 phút. Cuối cùng, rửa lại bằng nước ấm sạch.

Mặt nạ trị mụn cho da khô

- Mặt nạ từ sữa chua và dầu dừa: Dầu dừa có khả năng kháng khuẩn, chống nấm và dưỡng ẩm hiệu quả cho da. Trong sữa chua có axit lactic giúp da sáng màu hơn. Phương pháp đắp mặt nạ bằng sữa chua và dầu dừa là cách làm trị mụn trắng da tại nhà an toàn và hiệu quả.

Cách thực hiện như sau:

Bạn chuẩn bị 1 thìa dầu dừa và ½ hộp sữa chua không đường.

Trộn đều hỗn hợp sữa chua và dầu dừa, sau đó thoa đều hỗn hợp lên da mặt.

Giữ nguyên hỗn hợp này trên da mặt khoảng 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

- Mặt nạ từ lòng đỏ trứng gà và cám gạo: Lòng đỏ trứng gà có tác dụng làm sạch da, giảm các nếp nhăn, chống lão hóa. Cám gạo có tác dụng làm thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát chất nhờn và làm trắng da. Sự kết hợp hoàn hảo của 2 nguyên liệu này đã tạo 1 loại mặt nạ trị mụn thâm rất hiệu quả.

Cách thực hiện như sau:

Lấy 2 thìa bột cám gạo và 1 lòng đỏ trứng gà.

Trộn lẫn 2 hỗn hợp lại với nhau, khuấy đều đến sánh, mịn.

Đắp hỗn hợp lên mặt trong thời gian 15 phút, sau đó rửa lại với nước ấm sạch.

Mặt nạ cho da khô từ lòng đỏ trứng gà và cám gạo - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ cho da hỗn hợp

Bạn có thể kết hợp mật ong và nghệ tươi để làm mặt nạ trị mụn cho những người có làn da hỗn hợp. Cách thực hiện như sau:

Bạn chuẩn bị 2 thìa mật ong và 1 củ nghệ tươi xay nhuyễn.

Trộn đều 2 nguyên liệu lại với nhau đến khi nguyễn. Sau đó, thoa hỗn hợp lên đều khắp mặt.

Giữ nguyên khoảng 15 phút rồi cuối cùng rửa lại mặt bằng nước ấm sạch.

Phương pháp sử dụng nghệ với mật ong còn tạo ra mặt nạ trị mụn ẩn rất hiệu quả. Với loại mặt nạ này bạn nên thường xuyên áp dụng để có thể nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng.

Mặt nạ trị mụn cho da hỗn hợp từ mật ong và nghệ tươi - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng mặt nạ trị mụn

Như phần nội dung trên bạn đã tìm hiểu được các loại mặt nạ trị mụn tốt nhất. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt nhất bạn cần phải lưu ý một số chi tiết sau:

Kiên trì sử dụng: bất cứ một phương pháp bất cứ một phương pháp làm đẹp nào cũng cần có thời gian và sự kiên trì mới cho hiệu quả tốt. Với phương pháp trị mụn bằng mặt nạ thiên nhiên, bạn nên làm thường xuyên trong thời gian từ 2 – 3 tháng mới thấy được hiệu quả thay đổi rõ rệt.

Chăm sóc da cẩn thận: Để các phương pháp đắp mặt trị mụn hiệu quả bạn cần có chế độ chăm sóc làn da cẩn thận như: hạn chế tác động của ánh nắng, đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tránh tiếp xúc môi trường ô nhiễm,…

Có lối sống lành mạnh: Những người có mụn trứng cá nên hạn chế sử dụng các đồ ăn cay, nóng, các món chiên, xào, tránh sử dụng các chất kích thích, hạn chế stress, thường xuyên tập thể dục thể thao để nâng cao Những người có mụn trứng cá nên hạn chế sử dụng các đồ ăn cay, nóng, các món chiên, xào, tránh sử dụng các chất kích thích, hạn chế stress, thường xuyên tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Chăm sóc da bị mụn một cách cẩn thận, đúng phương pháp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung tìm hiểu về các loại mặt nạ trị mụn có nguồn gốc thiên nhiên, được thực hiện ngay tại nhà. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin bổ ích để bạn đọc có thể áp dụng, giúp làn da mặt sạch mụn, luôn trắng sáng, mịn màng.