Tuyệt chiêu đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà làm đẹp cho các chị em

Đắp mặt nạ làm đẹp bằng các nguyên liệu tự nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu của các chị em phụ nữ. Sử dụng các sản phẩm này vừa an toàn, giá thành rẻ mà đem đến hiệu quả lâu dài. Một trong những loại mặt nạ được nhiều người ưa chuộng đó chính là mặt nạ lòng đỏ trứng gà. Cùng tìm hiểu về cách đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà trong bài viết sau đây.

Lưu ý: Đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà sẽ giúp da trắng sáng mịn màng, chính vì vậy da bạn rất dễ bị ăn nắng nên bạn cần che chắn cẩn thận trước khi đi ra ngoài.

Chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa quá trình lão hóa da.

Việc đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà thường xuyên, đúng cách sẽ mang đến hiệu quả làm đẹp tuyệt vời cho da của bạn. Cụ thể:

Một số cách đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà

Đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà với sữa chua

Có thể coi đây là vị cứu tinh cho các nàng có làn da khô ráp. Bởi bên cạnh các dưỡng chất, tác dụng của lòng trắng trứng gà đã được đề cập ở phía trên thì trong sữa chua cũng có chứa một lượng rất lớn axit lactic cùng với vitamin và khoáng chất. Chúng có tác dụng giúp cải thiện sắc tố da đồng thời trị thâm nám hiệu quả. Bên cạnh đó, loại mặt nạ này còn có các công dụng khác là ngừa mụn, giúp se khít các lỗ chân lông đồng thời ngăn ngừa lão hóa da một cách cực kỳ hiệu quả.

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà với sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm loại mặt nạ này là: 3 thìa sữa chua không đường và 1 lòng đỏ trứng gà. Đầu tiên, hãy trộn đều các nguyên liệu này vào với nhau cho đến khi thấy hỗn hợp sủi bọt là được.

Nhớ kỹ luôn luôn phải làm sạch da mặt của mình trước khi sử dụng bất cứ loại mặt nạ nào. Thoa hỗn hợp lên da kết hợp cùng với việc massage da mặt nhẹ nhàng theo chiều từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Cuối cùng nằm thư giãn trong khoảng 20 phút đợi đến khi mặt nạ khô lại thì rửa sạch mặt.

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà và dầu dừa

Những ai đang bị tàn nhang khiến cho bạn mất tự tin thì hãy sử dụng ngay mặt nạ này. Màu da của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Rất đơn giản thôi, chuẩn bị các nguyên liệu là 1 lòng trắng trứng gà cùng với 3 thìa dầu dừa và trộn đều chúng lại với nhau giống như các loại mặt nạ khác.

Kết hợp lòng đỏ trứng gà cùng với dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch da trước khi đắp mặt nạ để các dưỡng chất có thể thẩm thấu vào da một cách dễ dàng. Đắp mặt nạ trong khoảng 20 phút và cuối cùng là rửa sạch cùng với nước ấm.

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà bột nghệ

Nếu bạn đang tìm mặt nạ lòng đỏ trứng gà trị mụn thì việc kết hợp cùng với tinh bột nghệ sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Để làm mặt nạ này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây:

Lấy 1 lòng đỏ trứng gà và 1 thìa tinh bột nghệ trộn đều thành hỗn hợp sền sệt.

Rửa sạch mặt sau đó thoa nhẹ lên da và để trong vòng 15 phút.

Cuối cùng rửa sạch bằng nước ấm và thực hiện chăm sóc da như bình thường. Duy trì thực hiện với tần suất 2 đến 3 lần/tuần bạn sẽ thấy được hiệu quả trên da của mình.

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà bột nghệ trị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà và sữa tươi

Mặt nạ lòng đỏ trứng gà cùng với sữa tươi là loại mặt nạ sẽ giúp da bạn bật tông một cách cực kỳ hiệu quả. Bởi trong sữa tươi có chứa các chất dinh dưỡng, các loại vitamin A, D, E, axit lactic tác động lên da giúp da trắng lên hoàn hảo. Kết hợp cùng với lòng đỏ trứng gà mang đến độ ẩm, mềm mại cho da.

Mặt nạ trắng da kết hợp lòng đỏ trứng gà với sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Các bạn thực hiện đắp mặt nạ như sau:

Trộn 1 lòng đỏ trứng gà cùng với một lượng vừa đủ sữa tươi không đường. Có thể cho thêm dầu ô liu vào để tăng hiệu quả.

Sau đó thoa đều hỗn hợp trên lên mặt đồng thời massage nhẹ nhàng để giúp các dưỡng chất có thể thẩm thấu vào da dễ dàng hơn.

Đắp mặt nạ trong vòng 20 phút cuối cùng rửa sạch với nước ấm. Thực hiện mỗi tuần 2 lần.

Đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà với mật ong

Không cần phải nói quá nhiều về mật ong thì chắc chắn các chị em cũng biết đây là nguyên liệu được sử dụng để dưỡng da cực kỳ hiệu quả. Đắp mặt nạ mật ong và lòng trắng trứng gà giúp trị mụn, mềm mịn da và sáng da tự nhiên. Nguyên liệu chính được sử dụng cho loại mặt nạ này là: 1 lòng trắng trứng gà và 3 thìa mật ong nguyên chất.

Đắp mặt nạ trứng gà cùng với mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi có đầy đủ các loại nguyên liệu, bạn chỉ cần khuấy đều chúng lên rồi đắp lên mặt đã được làm sạch trong khoảng 20 phút. Cuối cùng rửa lại với nước và chăm sóc da với các bước như thường ngày. Thực hiện đắp mặt nạ tuần 2 đến 3 lần.

Có thể thấy việc đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà mang lại hiệu quả làm đẹp hoàn hảo cho da, dễ làm và đa dạng để bạn lựa chọn. Hãy duy trì áp dụng để có được làn da như mong muốn.