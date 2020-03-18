Mặt nạ mật ong chanh – Bí quyết làm đẹp cho phái nữ

Mặt nạ mật ong chanh là một trong những loại mỹ phẩm thiên nhiên được nhiều chị em ưa chuộng trong công cuộc làm đẹp. Cùng nhau tìm hiểu thêm thông tin qua bài viết dưới đây.

Mặt nạ mật ong chanh được nhiều chị em ưa thích - Ảnh minh họa: Internet Mặt nạ mật ong chanh có nhiều tác dụng Cả chanh và mật ong đều chứa các chất kháng viêm, diệt khuẩn nên khi thẩm thấu vào sâu bên trong da sẽ loại bỏ những bụi bẩn trong lỗ chân lông. Thêm nữa, loại mặt nạ này còn giúp loại bỏ tế bào chết, mụn hay các vết thâm nám có trên làn da. Sử dụng lâu dài giúp bạn có một làn da sáng hơn, đầy sức sống, mịn màng và hạn chế các nếp nhăn.

Mặt nạ mật ong trị mụn Chuẩn bị: Nước cốt của ½ quả chanh

2 thìa cà phê mật ong Thực hiện: Trộn đều nước cốt chanh và mật ong.

Đắp hỗn hợp lên mặt và nằm thư giãn trong vòng 20 phút.

Rửa lại mặt bằng nước ấm.

Sử dụng từ 2-3 lần mỗi tuần để giúp trị mụn hiệu quả. Nguyên liệu và các bước chuẩn bị đều rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet Mặt nạ mật ong chanh trị nám Nhiều chuyên gia da liễu đã nhận định mật ong là nguyên liệu trị nám da hiệu quả cao. Nhờ có mật ong, làn da không chỉ hết nám mà còn trắng sáng lên trông thấy, giúp làm chậm quá trình lão hoá ở tuổi trung niên. Chuẩn bị: Nước cốt của 2 quả chanh

5 thìa cà phê mật ong Thực hiện: Trộn đều nước cốt chanh và mật ong

Thoa hỗn hợp lên khắp mặt, đặt biệt là các vùng da bị nám sạm rồi massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong da. Nằm yên thư giãn trong vòng 30 phút.

Rửa lại sạch bằng nước ấm và thực hiện các bước chăm sóc da cơ bản.

Chăm chỉ áp dụng phương pháp này 3 lần mỗi tuần để giúp trị nám hiệu quả. Sau một tháng, các vết nám sẽ mờ đi rõ rệt.

Lưu ý: Khi đi ra ngoài nắng bạn cần che chắn cẩn thận bởi tính axit trong chanh có thể làm da bạn mỏng hơn và dễ dàng bị tổn thương bởi tia nắng mặt trời. Các loại mặt nạ với mật ong Đắp mặt nạ bằng mật ong với lòng trắng trứng gà Đây là loại mặt nạ tự nhiên với nhiều công dụng như làm trắng, dưỡng ẩm, mờ sẹo, trị thâm nám hiệu quả. Chuẩn bị: 1 lòng trắng trứng gà

1 thìa mật ong nguyên chất

1 viên vitamin E cho hiệu quả dưỡng trắng cao hơn Thực hiện: Đánh bông lòng trắng trứng gà cho đến khi thành hỗn hợp sánh mịn, có độ sệt nhất định và không bị chảy lỏng ra.

Cho thêm mật ong và vitamin E vào đánh đều lên.

Rửa sạch mặt và tẩy da chết để đảm bảo loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn ra bên ngoài. Rửa mặt sạch trước khi đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet Xông hơi mặt bằng lá trà xanh, trong trà xanh có tính sát khuẩn cao giúp len lỏi vào sâu bên trong lỗ chân lông để loại bỏ hoàn toàn những chất bẩn.

Thoa đều hỗn hợp đã pha lên mặt và để yên trong vòng 20 phút.

Hãy massage nhẹ nhàng để giúp da mềm mịn, sáng khỏe tự nhiên.

Rửa sạch lại bằng nước ấm rồi thực hiện các bước chăm sóc da thông thường.

Dùng 2 lần mỗi tuần để nhận rõ những hiệu quả tích cực. Cùng mật ong và lòng trắng trứng gà đánh bay nám sạm - Ảnh minh họa: Internet Mặt nạ mật ong và chuối Đắp mặt nạ bằng mật ong và chuối sẽ giúp cải thiện sắc tố da, tăng cường sức đề kháng cho làn da, giúp chống lại các dấu hiệu lão hoá như nếp nhăn, tàn nhang hay lỗ chân lông to. Chuẩn bị: 1 quả chuối chín

2 thìa mật ong Thực hiện: Bạn dùng 1 chiếc bát sạch rồi bỏ chuối chín vào và dùng thìa nghiền nhuyễn, thêm mật ong vào trộn đều lên.

Rửa mặt sạch rồi nhẹ nhàng đắp hỗn hợp lên da.

Chờ mặt nạ khô trong vòng 15-20 phút thì bóc ra và rửa lại mặt bằng nước ấm.

Thực hiện các bước chăm sóc da sau đắp mặt nạ để làn da lưu lại đủ dưỡng chất.

Chăm chỉ thực hiện phương pháp này 2 lần mỗi tuần để làn da ngày một trẻ trung, căng bóng. Mặt nạ mật ong và chuối - Ảnh minh họa: Internet Một số lưu ý khi sử dụng các loại mặt nạ mật ong Chọn mặt nạ mật ong kết hợp với nguyên liệu phù hợp với từng loại da.

Đắp mặt nạ mật ong bao nhiêu phút? Bạn nên đắp trong khoảng 20-30 phút, không nên đắp quá lâu sẽ gây ra tình trạng hút ẩm ngược, không tốt cho làn da. Nằm thư giãn khi đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet Trong bài viết này đã cung cấp các thông tin về công dụng cũng như phương pháp sử dụng của mặt nạ mật ong chanh và một vài loại khác. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích được cho nhiều chị em phụ nữ trong công cuộc làm đẹp.

Hướng dẫn những cách làm mặt nạ mật ong làm đẹp hiệu quả Mật ong là một thành phần cực kỳ tốt đối với quá trình làm đẹp da của chị em phụ nữ. Vậy có những cách làm mặt nạ mật ong hiệu quả nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay.

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