Mụn mọc dưới cằm - nguyên nhân và cách điều trị 

Mụn mọc dưới cằm là tình trạng các ổ mụn bị vi khuẩn xâm nhập, gây viêm, đỏ và có thể gây đau, sinh ra do sự tích tụ bã nhờn và bụi bẩn ở lỗ chân lông, không thải được chất bẩn ra ngoài.

khi thấy tình trạng mụn mọc ở vùng cằm kéo dài quá lâu và ngày càng nổi lên nhiều hơn thì bạn không nên chủ quan, hãy đi khám ngay. Bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một số căn bệnh về buồng trứng hoặc tử cung.

Hiện tượng này chỉ là một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể, tuy nhiên

Nguyên nhân gây nên mụn mọc dưới cằm

Một số nguyên nhân gây nên tình trạng mụn mọc dưới cằm như là:

Không tẩy trang sạch sẽ trước khi đi ngủ.

Mất cân bằng hormone, rối loạn nội tiết tố bên trong.

Thận suy yếu.

Ăn nhiều đồ cay nóng, chiên rán.

Do tiếp xúc với khói bụi, ánh nắng mặt trời.

Mắc bệnh phụ khoa, buồng trứng có vấn đề.

Có nhiều nguyên nhân gây nên mụn mọc dưới cằm

Nguy hiểm nhất, khi mụn mọc dưới cằm là dấu hiệu nhận biết các bệnh phụ khoa mà điển hình là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Căn bệnh này có thể gặp phải ở tất cả nữ giới, kể cả những người chưa từng sinh đẻ hay quan hệ tình dục. Khi mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung mụn thường xuất hiện nhiều ở cằm vì do dư thừa nội tiết tố androgen nam (trong đó bao gồm testosterone). Chính sự dư thừa này có thể kích thích tuyến dầu hoạt động quá mức, tiết ra lượng bã nhờn quá nhiều làm bít tắc lỗ chân lông, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Cách trị mụn ở cằm hiệu quả

Để phòng ngừa các nguyên nhân gây ra và điều trị mụn mọc dưới cằm hiệu quả thì các em cần duy trì các thói quen như:

Rửa mặt 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Đặc biệt, trước khi đi ngủ cần tẩy trang thật kỹ, để da thông thoáng.

Luôn giữ da mặt sạch sẽ, không sờ tay lên mụn, hay tự ý nặn mụn. Nếu muốn nặn mụn hãy đi đến các phòng khám để được nặn mụn chuẩn y khoa.

Tẩy tế bào chết ít nhất 1 lần/tuần.

Sử dụng kem chống nắng trước khi ra ngoài.

Ngủ sớm, tránh thức khuya.

Luôn giữ tinh thần thoải mái, không căng thẳng, mệt mỏi.

Tập thể dục mỗi ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng.

Bên cạnh đó, áp dụng một số cách trị mụn mọc dưới cằm dưới đây:

Cách trị mụn bọc ở cằm

Khi thấy nổi mụn dưới cằm, bạn có thể dùng đá lạnh để làm xẹp nhanh chóng, nhiệt độ lạnh của đá sẽ giúp làm se các nốt mụn và giảm mức độ sưng đỏ của mụn. Sau đó, kết hợp với cách trị mụn bọc dưới cằm bằng nghệ. Đây là một trong những cách vô cùng hiệu quả được khá nhiều chị em phụ nữ áp dụng hiện nay.

Nghệ tươi trị mụn bọc hiệu quả

Nghệ tươi có rất nhiều thành phần tốt cho da và sức khỏe, có thể thể kể tới như: curcumin, turmeric, cyclocurcumin, turmerone… mang đến nhiều công dụng tốt:

Kháng viêm: Nhờ sự kết hợp giữa curcumin cùng các tinh chất có trong nghệ tươi giúp ức chế cyclooxygenase, lipoxygenase, kháng viêm hiệu quả.

Làm liền sẹo: Bôi nghệ tươi cũng có tác dụng giúp liền sẹo. Bởi hoạt chất Curcumin có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn giúp nhanh lành thương, chống oxy hóa, ngăn tạo sẹo.

Làm mờ thâm, sáng da, mịn màng: Hoạt chất curcumin trong nghệ còn có tác dụng ức chế quá trình tổng hợp hắc tố trong các tế bào melanocytes giúp chống thâm, làm sáng da nhanh chóng.

Vì vậy, khi bị mụn bọc dưới da, bạn hãy dùng nghệ để trị, sẽ cho hiệu quả rất tốt. Đầu tiên, bạn hãy rửa nghệ thật sạch, cạo vỏ và giã nhuyễn. Sau đó, vệ sinh da mặt thật sạch với nước, lau khô lại bằng khăn mềm. Tiếp theo dùng nghệ đã giã nhuyễn đắp lên vùng cằm bị mụn bọc. Để khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước thật sạch. Bạn hãy kiên trì thực hiện 3-4 lần/tuần để trị mụn bọc nhanh chóng.

Nha đam trị mụn bọc cũng rất tốt

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng nha đam để trị mụn bọc dưới cằm, cũng cho hiệu quả cải thiện như mong muốn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong thành phần của nha đam có chứa Zinc và Chromium có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn, tạo thành lớp màng bảo vệ da, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị mụn bọc hiệu quả.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, nha đam còn chứa hoạt chất Anthraquinon có khả năng diệt khuẩn, làm thông thoáng lỗ chân lông, tái tạo tế bào da, ngăn không cho mụn hình thành và phát triển. Đặc biệt, nha đam còn chứa một lượng lớn các vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng như: vitamin A, E, C, vitamin nhóm B, kẽm, canxi, magie… góp phần chăm sóc và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây hại từ bên ngoài, để ngăn ngừa mụn bọc hình thành.

Vì vậy, đây là một cách trị mụn mọc dưới cằm vô cùng hiệu quả mà các bạn không nên bỏ qua. Bạn có thể kết hợp thêm sữa chua với nha đam để làm tăng hiệu quả điều trị. Bởi sữa chua chứa vitamin B, vitamin C, sắt, kẽm, magie, axit lactic… giúp tẩy tế bào da chết, loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên da, làm cho lỗ chân lông được thông thoáng giúp loại bỏ mụn bọc trên da nhanh chóng.

Bạn hãy lấy 2 muỗng gel nha đam trộn đều với nửa hộp sữa chua không đường. Sau khi vệ sinh vùng da mụn sạch sẽ thì hãy thoa đều lên, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Để khoảng 15 phút sau đó rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy các nốt mụn xẹp và nhanh chóng biến mất.

Cách trị mụn ẩn dưới cằm

Mụn ẩn dưới cằm không trồi ra bên ngoài như một số loại mụn khác, hơn nữa chúng có kích thước nhỏ, mọc thành từng chùm, tập trung khá dày và càng ngày càng lan rộng sang các vùng xung quanh nếu như không được điều trị sớm và điều trị đúng cách. Vì vậy, để điều trị loại mụn này, bạn cần phải kiên trì thực hiện các cách sau đây:

Trị mụn ẩn bằng chanh

Thành phần của quả chanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cùng axit citric giúp sát khuẩn, ngăn chặn mụn hình thành. Bên cạnh đó, axit citric còn tác động lên mụn có sẵn làm se và khô cồi mụn, loại bỏ nhân mụn một cách an toàn. Đồng thời, chanh còn giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ bã nhờn, giúp lỗ chân lông thông thoáng, da sẽ khỏe mạnh hơn. Do đó, chanh không chỉ giúp da sạch, ngừa và trị mụn mà còn mang đến vẻ trắng hồng, rạng rỡ, tăng độ đàn hồi cho da.

Chanh trị mụn ẩn hiệu quả

Bạn vắt lấy nước cốt của một quả chanh ra một chiếc bát. Làm sạch mặt và dùng khăn mềm lau khô. Sau đó dùng bông tẩy trang hoặc bông gòn thấm nước cốt chanh rồi thoa nhẹ nhàng lên vùng da mụn ẩn, để khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước mát.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng nước cốt chanh pha loãng với nước cùng 1 chút muối để rửa mặt và massage nhẹ nhàng hàng ngày. Kiên trì thực hiện, mụn sẽ bị triệt tiêu, da sẽ tươi trẻ, sáng hồng lên trông thấy.

Cách trị mụn ẩn bằng mặt nạ trà xanh

Trà xanh luôn có mặt trong các công thức làm đẹp của chị em, đặc biệt là trong các công thức trị mụn mọc dưới cằm, nhất là mụn ẩn. Sở dĩ như vậy là do trà xanh có chứa 2 chất Phenolic và Catechin có khả năng giúp sát trùng và kháng khuẩn, đồng thời giúp loại bỏ các chất bã nhờn và bụi bẩn, giúp lỗ chân lông thông thoáng.Vì thế mà lá trà xanh có khả năng ngăn ngừa và điều trị mụn ẩn cực kỳ hiệu quả.

Trà xanh có tính kháng khuẩn trị mụn ẩn nhanh chóng

Bạn hãy trộn bột trà xanh với sữa chua không đường theo tỷ lệ 2:1 tạo thành hỗn hợp sền sệt nhuyễn mịn. Sau khi rửa mặt sạch, đắp mặt nạ lên mặt hoặc đắp riêng phần cằm bị mụn cũng được, thư giãn khoảng 15-20 phút thì rửa sạch với nước rồi lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện khoảng 2-3 lần/ tuần để đạt được hiệu quả trị mụn tốt nhất.