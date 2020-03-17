Trị mụn chưa bao giờ đơn giản đến thế với những nguyên liệu có sẵn trong bếp, trả lại cho bạn làn da mịn màng

Làn da chi chít mụn khiến bạn tự ti, ngại giao tiếp trước đám đông. Đừng lo lắng, tình trạng này có thể khắc phục với những cách trị mụn hiệu quả từ các nguyên liệu thiên nhiên an toàn và lành tính. Còn chần chừ gì nữa mà không thử áp dụng ngay nào:

Để điều trị mụn, bạn có thể kết hợp nghệ với một số nguyên liệu như mật ong, sữa chua, chanh… làm mặt nạ sử dụng hàng ngày. Đặc biệt, bạn có thể bổ sung nghệ vào thực đơn dinh dưỡng để làm đẹp da từ bên trong.

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, nghệ còn chứa hàm lượng lớn curcumin có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ. Bên cạnh đó, dưỡng chất này còn giúp ngăn ngừa insulin - tác nhân kích thích gây mụn trứng cá.

Nghệ giúp trị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa : Internet

Trà xanh

Trà xanh thường được nhiều chị em dùng để giảm cân. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng nó còn có tác dụng ngừa mụn và trẻ hóa làn da. Một trong những bí quyết giữ gìn nhan sắc của phụ nữ Nhật chính là thường xuyên sử dụng trà xanh.

Vitamin C, E có trong trà xanh giúp kháng viêm, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn hiệu quả. Đồng thời, trà xanh còn rất giàu EGCG - hoạt chất có khả năng chống oxy hóa cao, tái tạo da trắng sáng nhờ loại bỏ gốc tự do gây nám sạm. Bạn có thể đắp mặt bằng trà xanh hoặc dùng lá để xông hơi giúp ngăn ngừa mụn.

Trà xanh giảm mụn và ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa như fructose, glucose, axit amino và cả vitamin C có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, kháng viêm, ức chế vi khuẩn sinh sôi phát triền. Từ đó hỗ trợ làm sạch bề mặt da, se khít lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn hình thành. Thậm chí mật ong còn phát huy hiệu quả tối đa trong việc điều trị mụn ẩn.

Mật ong là thần dược làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng mật ong để đắp mặt hoặc kết hợp với các nguyên liệu thiên nhiên khác. Lưu ý: Với những bạn có làn da nhạy cảm, nên thử mật ong lên vùng da tay trước để bảo đảm an toàn.

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu làn da sạch mụn với những cách điều trị từ nguyên liệu thiên nhiên trên!