Trị mụn chưa bao giờ đơn giản đến thế với những nguyên liệu có sẵn trong bếp, trả lại cho bạn làn da mịn màng

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/03/2020 05:30

Để trị mụn hiệu quả, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu thiên nhiên vừa an toàn vừa lành tính có sẵn tại nhà.

Làn da chi chít mụn khiến bạn tự ti, ngại giao tiếp trước đám đông. Đừng lo lắng, tình trạng này có thể khắc phục với những cách trị mụn hiệu quả từ các nguyên liệu thiên nhiên an toàn và lành tính. Còn chần chừ gì nữa mà không thử áp dụng ngay nào:

Nghệ

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, nghệ còn chứa hàm lượng lớn curcumin có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ. Bên cạnh đó, dưỡng chất này còn giúp ngăn ngừa insulin - tác nhân kích thích gây mụn trứng cá.

Để điều trị mụn, bạn có thể kết hợp nghệ với một số nguyên liệu như mật ong, sữa chua, chanh… làm mặt nạ sử dụng hàng ngày. Đặc biệt, bạn có thể bổ sung nghệ vào thực đơn dinh dưỡng để làm đẹp da từ bên trong.

tri mun hieu qua 1
Nghệ giúp trị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa : Internet

Trà xanh

Trà xanh thường được nhiều chị em dùng để giảm cân. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng nó còn có tác dụng ngừa mụn và trẻ hóa làn da. Một trong những bí quyết giữ gìn nhan sắc của phụ nữ Nhật chính là thường xuyên sử dụng trà xanh.

Vitamin C, E có trong trà xanh giúp kháng viêm, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn hiệu quả. Đồng thời, trà xanh còn rất giàu EGCG - hoạt chất có khả năng chống oxy hóa cao, tái tạo da trắng sáng nhờ loại bỏ gốc tự do gây nám sạm. Bạn có thể đắp mặt bằng trà xanh hoặc dùng lá để xông hơi giúp ngăn ngừa mụn.

tri mun hieu qua 2
Trà xanh giảm mụn và ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa như fructose, glucose, axit amino và cả vitamin C có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, kháng viêm, ức chế vi khuẩn sinh sôi phát triền. Từ đó hỗ trợ làm sạch bề mặt da, se khít lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn hình thành. Thậm chí mật ong còn phát huy hiệu quả tối đa trong việc điều trị mụn ẩn.

tri mun hieu qua 3
Mật ong là thần dược làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng mật ong để đắp mặt hoặc kết hợp với các nguyên liệu thiên nhiên khác. Lưu ý: Với những bạn có làn da nhạy cảm, nên thử mật ong lên vùng da tay trước để bảo đảm an toàn.

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu làn da sạch mụn với những cách điều trị từ nguyên liệu thiên nhiên trên!

Sau ngày 'đèn đỏ' mà ăn 3 món này, mỡ thừa 'không cánh mà bay', vóc dáng thon gọn cực nhanh

Sau ngày 'đèn đỏ' mà ăn 3 món này, mỡ thừa 'không cánh mà bay', vóc dáng thon gọn cực nhanh

Theo nghiên cứu, bổ sung các thực phẩm giảm cân dưới đây sau thời kỳ kinh nguyệt sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời.

Xem thêm
Từ khóa:   ngăn ngừa mụn bí quyết dưỡng da bí quyết trị mụn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi