Từng nặng gần 100kg, vị bác sĩ Nhật Bản chia sẻ bí quyết giảm 25kg nhờ 2 loại đồ uống quen thuộc

Sau khi cải thiện cân nặng thành công, bác sĩ này đã viết sách chia sẻ về cách giảm cân của mình. Phương pháp giảm cân của ông dựa trên 2 quy tắc chính. Đó là uống 3 tách trà và cà phê mỗi ngày đồng thời kiểm tra cân nặng mỗi sáng.

Bác sĩ, tiến sĩ Takafumi Kudo đến từ Nhật Bản từng nặng 92kg. Sau 1 năm kiên trì uống trà và cà phê mỗi ngày, ông đã giảm xuống còn 67kg.

Bác sĩ Kudo sử dụng trà xanh như một thức uống giúp đầu óc minh mẫn và phòng ngừa bệnh tật.

Trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa như catechin, EGCG giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo ở gan, đốt cháy mỡ nhanh hơn và ngăn chặn các tế bào khối u ác tính phát triển.

Uống trà xanh mỗi ngày góp phần làm giảm nguy cơ qua đời do các bệnh như đột quỵ, tim mạch... Ngoài ra, caffein trong trà xanh còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường đốt cháy chất béo trong các cơ và cải thiện tình trạng kháng insulin, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê

Cà phê là loại đồ uống có thể giúp bạn tỉnh táo, tăng sự tăng sự tập trung vào công việc.

Bác sĩ Kudo sử dụng loại đồ uống này và coi nó như một phương thuốc giảm cân, ngăn chặn các bệnh nguy hiểm như Alzheimer, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu.

Caffein trong cà phê được chứng minh là có khả năng đốt cháy chất béo hiệu quả. Cụ thể, nó có thể đốt mỡ nhiều hơn 10% ở người béo phì và 29% ở người gầy. Ngoài ra, loại đồ uống này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, giúp da dẻ sáng mịn nếu bạn sử dụng đúng cách.

Ảnh minh họa: Internet

Cách uống cà phê và trà xanh tốt cho cơ thể

Bác sĩ Takafumi Kudo chia sẻ, bạn có thể uống 1 tách trà xanh sau bữa ăn khoảng 30 phút để cải thiện tiêu hóa. Nếu bạn muốn giảm cân thì uống trước bữa ăn khoảng 1 tiếng để phát huy tác dụng làm giảm quá trình hấp thụ chất béo trong thực phẩm. Ngoài ra, uống trà xanh vào buổi sáng sẽ giúp bổ sung nước cho cơ thể đồng thời giúp hạ huyết áp rất tốt.

Lưu ý, trà xanh tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá 3 ly/ngày và không nên uống khi đói bụng để tránh làm hại dạ dày.

Với cà phê, nên uống vào buổi sáng để tinh thần được minh mẫn, tỉnh táo. Muốn giảm cân thì bạn cần hạn chế cho đường, sữa vào cà phê, tốt nhất nên uống cà phê nguyên chất. Không uống cà phê sau 3 giờ chiều để tránh làm mất ngủ vào buổi tối. Chỉ nên uống 1-2 lý cà phê/ngày (tương đường 400 mg caffein/ngày). Uống quá nhiều cà phê sẽ dẫn đến tình sạng khó kiểm soát giấc ngủ, dễ tỉnh giấc nửa đêm.

Ngoài việc uống cà phê và trà xanh, bạn cũng nên kiểm soát chế độ ăn uống và tích cực vận động, tập thể dục thể thao phù hợp để đạt kết quả tốt nhất.