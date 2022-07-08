Trưa nay ăn gì: Mắm kho chấm rau sống - Món ăn dân dã miền Tây ngon quên lối sầu!

Làm mắm kho, mặn mặn, ăn kèm rau sống và cơm trắng nóng hổi đã miệng
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MẮM KHO MIỀN TÂY
Nguyên liệu:
- Mắm cá linh, cá sặc
- Cá basa, thịt ba chỉ, mực, tôm
- Đậu bắp, thơm, cà tím
- Rau sống: rau đắng, càng cua, rau muống, cải xà lách, cải mầm, bông súng
Cách làm:
- Cho 250gr mắm cá linh cho vào nồi nước sôi, luộc cho cá tan ra, sau đó lọc lấy nước, bỏ phần xương
- Sả băm nhuyễnvà phi thơm, sau đó cho thịt ba chỉ vào xào săn, sau đó cho vào nồi mắm vừa lọc nấu tiếp, thêm thơm vào cho ngọt
- Thịt ba chỉ cắt miếng vừa ăn, ướp với 1 ít nước mắm, hạt nêm, bột ngọt tầm 15 phút
- Phi thơm tỏi, cho cá basa vào chiên sơ
- Khi cá chín, thì cho tôm mực vào sau, rồi cho cà tím và đậu bắp vào, nêm nếm cho vừa vị
- Cuối cùng xong rồi thì chuẩn bị ăn thôi....
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Pham Anh