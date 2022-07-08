Trưa nay ăn gì: Mắm kho chấm rau sống - Món ăn dân dã miền Tây ngon quên lối sầu!

Làm mắm kho, mặn mặn, ăn kèm rau sống và cơm trắng nóng hổi đã miệng

MẮM KHO MIỀN TÂY

Nguyên liệu:

Mắm cá linh, cá sặc

Cá basa, thịt ba chỉ, mực, tôm

Đậu bắp, thơm, cà tím

Rau sống: rau đắng, càng cua, rau muống, cải xà lách, cải mầm, bông súng

Cách làm:

- Cho 250gr mắm cá linh cho vào nồi nước sôi, luộc cho cá tan ra, sau đó lọc lấy nước, bỏ phần xương

- Sả băm nhuyễnvà phi thơm, sau đó cho thịt ba chỉ vào xào săn, sau đó cho vào nồi mắm vừa lọc nấu tiếp, thêm thơm vào cho ngọt

- Thịt ba chỉ cắt miếng vừa ăn, ướp với 1 ít nước mắm, hạt nêm, bột ngọt tầm 15 phút

- Phi thơm tỏi, cho cá basa vào chiên sơ

- Khi cá chín, thì cho tôm mực vào sau, rồi cho cà tím và đậu bắp vào, nêm nếm cho vừa vị

- Cuối cùng xong rồi thì chuẩn bị ăn thôi....

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Pham Anh

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