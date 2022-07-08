Trưa nay ăn gì: Mắm kho chấm rau sống - Món ăn dân dã miền Tây ngon quên lối sầu!

Món ngon mỗi ngày 08/07/2022 12:00

Làm mắm kho, mặn mặn, ăn kèm rau sống và cơm trắng nóng hổi đã miệng

MẮM KHO MIỀN TÂY

Trưa nay ăn gì: Mắm kho chấm rau sống - Món ăn dân dã miền Tây ngon quên lối sầu! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Mắm cá linh, cá sặc
  • Cá basa, thịt ba chỉ, mực, tôm
  • Đậu bắp, thơm, cà tím
  • Rau sống: rau đắng, càng cua, rau muống, cải xà lách, cải mầm, bông súng

Cách làm:

- Cho 250gr mắm cá linh cho vào nồi nước sôi, luộc cho cá tan ra, sau đó lọc lấy nước, bỏ phần xương

- Sả băm nhuyễnvà phi thơm, sau đó cho thịt ba chỉ vào xào săn, sau đó cho vào nồi mắm vừa lọc nấu tiếp, thêm thơm vào cho ngọt

- Thịt ba chỉ cắt miếng vừa ăn, ướp với 1 ít nước mắm, hạt nêm, bột ngọt tầm 15 phút

- Phi thơm tỏi, cho cá basa vào chiên sơ

- Khi cá chín, thì cho tôm mực vào sau, rồi cho cà tím và đậu bắp vào, nêm nếm cho vừa vị

- Cuối cùng xong rồi thì chuẩn bị ăn thôi....

 

Trưa nay ăn gì: Mắm kho chấm rau sống - Món ăn dân dã miền Tây ngon quên lối sầu! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Pham Anh

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