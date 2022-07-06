Sáng nay ăn gì: Mì bò Đài Loan húp xì xụp nước dùng tê cay, thích mê!

Làm mì bò, miếng bò chất lượng dày cui, nước dùng thanh nhẹ, cay cay
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Mì bò Đài Loan
Nguyên liệu:
1kg bò bắp
3 cây hành lá cắt khúc
6-8 lát gừng
2 hoa hồi
2 muỗng dầu ăn
6 tép tỏi
1 củ hành tây, thái miếng mỏng
3 cục đường phèn
3 muỗng tương đậu (doubanjiang)
¼ cup nước tương
¼ cup rượu nấu ăn
¼ cup hắc xì dầu
2 quả cà chua
1 muỗng hạt tiêu
1 muỗng muối
2-3 lá nguyệt quế
Mì tươi
Cải thìa/Cải chíp
Cách làm:
- Đun 1 nồi nước sôi, cho bắp bò vào luộc trong 5 phút. Vớt thịt ra, rửa sạch với nước
- Đun nóng 2 muỗng dầu ăn, cho gừng, tỏi, hành lá, hành tây, hoa hồi, hạt tiêu, cà chua và lá nguyệt quế vào xào cho thơm.
- Cho nước tương, hắc xì dầu và tương đậu vào, trộn đều
- Cho rượu nấu ăn và thịt bò vào rim khoảng 5 phút
- Đổ nước ngập thịt, đun áp suất 40 phút/ ninh nhỏ lửa trên bếp khoảng 2 tiếng
- Khi thịt đã mềm, vớt thịt ra, cắt lát dày. Lọc lấy phần nước dùng trong
- Bày ra tô và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tram Vu