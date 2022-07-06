Sáng nay ăn gì: Mì bò Đài Loan húp xì xụp nước dùng tê cay, thích mê!

Món ngon mỗi ngày 06/07/2022 07:00

Làm mì bò, miếng bò chất lượng dày cui, nước dùng thanh nhẹ, cay cay

Mì bò Đài Loan

Sáng nay ăn gì: Mì bò Đài Loan húp xì xụp nước dùng tê cay, thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg bò bắp

  • 3 cây hành lá cắt khúc

  • 6-8 lát gừng

  • 2 hoa hồi

  • 2 muỗng dầu ăn

  • 6 tép tỏi

  • 1 củ hành tây, thái miếng mỏng

  • 3 cục đường phèn

  • 3 muỗng tương đậu (doubanjiang)

  • ¼ cup nước tương

  • ¼ cup rượu nấu ăn

  • ¼ cup hắc xì dầu

  • 2 quả cà chua

  • 1 muỗng hạt tiêu 

  • 1 muỗng muối

  • 2-3 lá nguyệt quế

  • Mì tươi

  • Cải thìa/Cải chíp

    • Cách làm:

    - Đun 1 nồi nước sôi, cho bắp bò vào luộc trong 5 phút. Vớt thịt ra, rửa sạch với nước

    - Đun nóng 2 muỗng dầu ăn, cho gừng, tỏi, hành lá, hành tây, hoa hồi, hạt tiêu, cà chua và lá nguyệt quế vào xào cho thơm.

    - Cho nước tương, hắc xì dầu và tương đậu vào, trộn đều

    - Cho rượu nấu ăn và thịt bò vào rim khoảng 5 phút

     

    Sáng nay ăn gì: Mì bò Đài Loan húp xì xụp nước dùng tê cay, thích mê! - Ảnh 2

     

    - Đổ nước ngập thịt, đun áp suất 40 phút/ ninh nhỏ lửa trên bếp khoảng 2 tiếng

    - Khi thịt đã mềm, vớt thịt ra, cắt lát dày. Lọc lấy phần nước dùng trong

     

    Sáng nay ăn gì: Mì bò Đài Loan húp xì xụp nước dùng tê cay, thích mê! - Ảnh 3

     

    - Bày ra tô và thưởng thức thôi

     

    Sáng nay ăn gì: Mì bò Đài Loan húp xì xụp nước dùng tê cay, thích mê! - Ảnh 4

    Chúc mọi người làm thành công!

     

     

    Nguồn: Fb Tram Vu

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