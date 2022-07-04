Trưa nay ăn gì: Mùa cốm tới rồi, mẹ làm ngay món chả cốm theo công thức siêu dễ này nhé

Món ngon mỗi ngày 04/07/2022 11:00

Cốm trộn cùng thịt heo xay, giò sống, chiên vàng giòn, cắn ngập răng, thơm dẻo mùi cốm cả nhà ai cũng mê.

Chả cốm Hà Nội

Trưa nay ăn gì: Mùa cốm tới rồi, mẹ làm ngay món chả cốm theo công thức siêu dễ này nhé - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 100gr cốm tươi/ cốm khô
  • 250gr giò sống 
  • 100gr thịt xay 
  • 1 củ hành tím 
  • Gia vị: Tiêu, nước mắm ngon
  • Dầu ăn
  • Lá sen rửa sạch, để ráo
Trưa nay ăn gì: Mùa cốm tới rồi, mẹ làm ngay món chả cốm theo công thức siêu dễ này nhé - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Trộn hỗn hợp giò sống, thịt xay, hành và gia vị, tiêu, nước mắm cho thật đều. Sau đó cho cốm vào tiếp tục đảo để hỗn hợp hòa quyện vào nhau.

- Khi trộn nên cho thêm một thìa dầu ăn, sau đó dùng muỗng quết đều bề mặt, cho vào ngăn mát tủ lạnh thêm 30 phút.

- Lấy ra khỏi tủ lạnh, chia và nắm viên chả thành các viên tròn và ấn hơi dẹt xuống.

- Sau đó, gói trong lá sen đã được thoa 1 ít dầu và mang đi hấp chín. 

- Nước sôi, đặt xửng hấp lên và hấp chả trong khoảng 5-10 phút.

- Chả đã hấp chín lấy ra để nguội bớt.

 

Trưa nay ăn gì: Mùa cốm tới rồi, mẹ làm ngay món chả cốm theo công thức siêu dễ này nhé - Ảnh 3

 

- Lấy chả đã hấp, rán trong dầu nóng cho vàng đều hai mặt là được.

 

 

Trưa nay ăn gì: Mùa cốm tới rồi, mẹ làm ngay món chả cốm theo công thức siêu dễ này nhé - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Bích

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