Chân giò hầm coca ngọt ngọt mặn mặn - Lớp xốt áo đều thịt, óng ánh ngon mắt!

Món ngon mỗi ngày 28/05/2022 14:24

Chân giò hầm mềm, nước xốt kẹo kẹo, ăn kèm bánh mì hay cơm đều hao cơm

CHÂN GIÒ OM COCA

 

Chân giò hầm coca ngọt ngọt mặn mặn - Lớp xốt áo đều thịt, óng ánh ngon mắt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0.8kg chân giò
  • Muối hạt
  • Gia vị: Nước tương, hắc xì dầu, nước mắm, tiêu
  • Rau mùi
  • Ớt trái
  • 330ml nước coca không calo
  • 400ml nước lọc
  • Tỏi, gừng, hành tím
  • Ngũ vị hương

Cách làm:

- Chân giò cạo sạch lông, lấy khò khò hơi xém mặt da. Chặt miếng vừa ăn.

- Chần sơ qua nước sôi với củ gừng đập dập và chút muối tầm 2-3 phút. Vớt chân giò ra rửa sạch lại để ráo.

- Ướp chân giò với 2 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cafe ngũ vị hương tầm 25 phút cho ngấm gia vị

- Hành, tỏi đập dập băm nhỏ.

- Phi thơm hành - tỏi vừa băm, cho chân giò vào đảo đều cho săn thịt tầm 5 phút. Sau đó đổ hết lon Coca và thêm 400ml nước vào om.

- Om tầm 10-15 phút thì lại mở ra đảo đều chân giò cho ngấm. Cho thêm 2 trái ớt cắt lát vào.

- Đun liu riu cho đến khi sệt nước tầm 45-60 phút

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

 

Chân giò hầm coca ngọt ngọt mặn mặn - Lớp xốt áo đều thịt, óng ánh ngon mắt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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