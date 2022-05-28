Chân giò hầm coca ngọt ngọt mặn mặn - Lớp xốt áo đều thịt, óng ánh ngon mắt!

Chân giò hầm mềm, nước xốt kẹo kẹo, ăn kèm bánh mì hay cơm đều hao cơm
- Bò xốt vang rau củ hầm - Bữa ăn sáng thịnh soạn, đủ dinh dưỡng!
- Xá xíu ướp đậm đà - Nướng vàng thơm phức, kẹp bánh mì hay ăn với cơm đều ngon!
CHÂN GIÒ OM COCA
Nguyên liệu:
- 0.8kg chân giò
- Muối hạt
- Gia vị: Nước tương, hắc xì dầu, nước mắm, tiêu
- Rau mùi
- Ớt trái
- 330ml nước coca không calo
- 400ml nước lọc
- Tỏi, gừng, hành tím
- Ngũ vị hương
Cách làm:
- Chân giò cạo sạch lông, lấy khò khò hơi xém mặt da. Chặt miếng vừa ăn.
- Chần sơ qua nước sôi với củ gừng đập dập và chút muối tầm 2-3 phút. Vớt chân giò ra rửa sạch lại để ráo.
- Ướp chân giò với 2 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cafe ngũ vị hương tầm 25 phút cho ngấm gia vị
- Hành, tỏi đập dập băm nhỏ.
- Phi thơm hành - tỏi vừa băm, cho chân giò vào đảo đều cho săn thịt tầm 5 phút. Sau đó đổ hết lon Coca và thêm 400ml nước vào om.
- Om tầm 10-15 phút thì lại mở ra đảo đều chân giò cho ngấm. Cho thêm 2 trái ớt cắt lát vào.
- Đun liu riu cho đến khi sệt nước tầm 45-60 phút
- Trình bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà