Chân giò hầm coca ngọt ngọt mặn mặn - Lớp xốt áo đều thịt, óng ánh ngon mắt!

Chân giò hầm mềm, nước xốt kẹo kẹo, ăn kèm bánh mì hay cơm đều hao cơm

CHÂN GIÒ OM COCA

Nguyên liệu:

0.8kg chân giò

Muối hạt

Gia vị: Nước tương, hắc xì dầu, nước mắm, tiêu

Nước tương, hắc xì dầu, nước mắm, tiêu Rau mùi

Ớt trái

330ml nước coca không calo

400ml nước lọc

Tỏi, gừng, hành tím

Ngũ vị hương

Cách làm:



- Chân giò cạo sạch lông, lấy khò khò hơi xém mặt da. Chặt miếng vừa ăn.

- Chần sơ qua nước sôi với củ gừng đập dập và chút muối tầm 2-3 phút. Vớt chân giò ra rửa sạch lại để ráo.

- Ướp chân giò với 2 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cafe ngũ vị hương tầm 25 phút cho ngấm gia vị

- Hành, tỏi đập dập băm nhỏ.

- Phi thơm hành - tỏi vừa băm, cho chân giò vào đảo đều cho săn thịt tầm 5 phút. Sau đó đổ hết lon Coca và thêm 400ml nước vào om.

- Om tầm 10-15 phút thì lại mở ra đảo đều chân giò cho ngấm. Cho thêm 2 trái ớt cắt lát vào.

- Đun liu riu cho đến khi sệt nước tầm 45-60 phút

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-gio-ham-coca-ngot-ngot-man-man-lop-xot-ao-deu-thit-ong-anh-ngon-mat-470800.html