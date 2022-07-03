Trưa nay ăn gì: Tôm nướng xốt phô mai - Chiêu đãi bữa ăn hoành tráng!

Món ngon mỗi ngày 03/07/2022 10:49

Mua được tôm tươi, chắc thịt, chị em làm xốt phô mai béo ngậy, siêu ngon chiêu đãi cả nhà ngày cuối tuần.

TÔM NƯỚNG XỐT PHÔ MAI

Trưa nay ăn gì: Tôm nướng xốt phô mai - Chiêu đãi bữa ăn hoành tráng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr tôm tươi
  • Xốt Mayonnaise
  • Tiêu
  • Phomai Mazzarella bào sợi
  • Bơ thực vật
  • Tỏi
  • Phomai bột lắc

Cách làm:

  • Sơ chế tôm: 

- Dùng dao hoặc kéo cắt đôi phần đầu ra. Rửa sạch để cho ráo nước

- Đập dập và băm nhuyễn tỏi, cho 1 muỗng bơ vào chảo nóng phi thơm tỏi rồi đổ ra bát, cho mayonnaise và ít hạt tiêu vào trộn đều 

- Dùng thìa phết hỗn hợp vào rãnh tôm và đầu tôm, nướng tôm với giấy bạc khoảng 5 phút là chín

 

Trưa nay ăn gì: Tôm nướng xốt phô mai - Chiêu đãi bữa ăn hoành tráng! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Dương Thảo Hiền

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