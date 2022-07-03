Trưa nay ăn gì: Tôm nướng xốt phô mai - Chiêu đãi bữa ăn hoành tráng!

Mua được tôm tươi, chắc thịt, chị em làm xốt phô mai béo ngậy, siêu ngon chiêu đãi cả nhà ngày cuối tuần.
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TÔM NƯỚNG XỐT PHÔ MAI
Nguyên liệu:
- 500gr tôm tươi
- Xốt Mayonnaise
- Tiêu
- Phomai Mazzarella bào sợi
- Bơ thực vật
- Tỏi
- Phomai bột lắc
Cách làm:
- Sơ chế tôm:
- Dùng dao hoặc kéo cắt đôi phần đầu ra. Rửa sạch để cho ráo nước
- Đập dập và băm nhuyễn tỏi, cho 1 muỗng bơ vào chảo nóng phi thơm tỏi rồi đổ ra bát, cho mayonnaise và ít hạt tiêu vào trộn đều
- Dùng thìa phết hỗn hợp vào rãnh tôm và đầu tôm, nướng tôm với giấy bạc khoảng 5 phút là chín
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Dương Thảo Hiền