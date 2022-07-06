Cua xốt cay, hương vị mặn ngọt cùng nước xốt sền sệt chấm bánh mì siêu đã

Mẹ trổ tài làm món ngon tại nhà, thịt cua chắc, ngọt và xốt cay cay chấm bánh mì ngon miệng vô cùng.

Cua xốt cay - Chili Crab

Nguyên liệu:

1kg cua

2 củ tỏi

1 củ gừng

1 trái ớt

1 cây sả

Riềng, tiêu

Gia vị: hạt nêm, đường, tương cà, tương ớt

hạt nêm, đường, tương cà, tương ớt 2 quả trứng gà

3 muỗng bột năng

Ngò

Cách làm:



Sơ chế:

- Cua rửa sạch, bóc mang cua bỏ, cắt 1 con làm đôi. Giữ lại mai rửa sạch để ráo nước.

- Tỏi, gừng, ớt và sả, giềng rửa sạch cho vào máy xay nhỏ

Chế biến:

- Cho khoảng 4 muỗng dầu ăn vào chảo, phi thơm hỗn hợp tỏi - ớt - gừng - sả - riềng. Để nhỏ lửa rồi cho 1 muỗng đường, 5 muỗng tương ớt, 8 muỗng tương cà, tiêu, cùng 1 muỗng hạt nêm và bát nhỏ nước vào đun nhỏ lửa đến khi sủi nhẹ thì cho cua vào.

- Đun liu riu, đậy nắp khoảng 10 phút cho cua chín

- Chuẩn bị 1 bát nước nhỏ hoà tan bột năng với nước lọc rồi đổ vào trộn đều cho nước sánh lại và đun tiếp sủi lửa nhỏ tiếp 3 phút.

- Đánh tan 2 quả trứng gà rồi lại đổ tiếp vào trộn đều và lại đậy vung đun nhỏ lửa thêm 5 phút nữa là chín.

- Xếp cua ra đĩa và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb An Nguyen

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