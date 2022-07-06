Cua xốt cay, hương vị mặn ngọt cùng nước xốt sền sệt chấm bánh mì siêu đã

Món ngon mỗi ngày 06/07/2022 11:00

Mẹ trổ tài làm món ngon tại nhà, thịt cua chắc, ngọt và xốt cay cay chấm bánh mì ngon miệng vô cùng.

Cua xốt cay - Chili Crab

Cua xốt cay, hương vị mặn ngọt cùng nước xốt sền sệt chấm bánh mì siêu đã - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cua
  • 2 củ tỏi
  • 1 củ gừng 
  • 1 trái ớt 
  • 1 cây sả 
  • Riềng, tiêu 
  • Gia vị: hạt nêm, đường, tương cà, tương ớt 
  • 2 quả trứng gà
  • 3 muỗng bột năng 
  • Ngò

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Cua rửa sạch, bóc mang cua bỏ, cắt 1 con làm đôi. Giữ lại mai rửa sạch để ráo nước.

- Tỏi, gừng, ớt và sả, giềng rửa sạch cho vào máy xay nhỏ

  • Chế biến:

- Cho khoảng 4 muỗng dầu ăn vào chảo, phi thơm hỗn hợp tỏi - ớt - gừng - sả - riềng. Để nhỏ lửa rồi cho 1 muỗng đường, 5 muỗng tương ớt, 8 muỗng tương cà, tiêu, cùng 1 muỗng hạt nêm và bát nhỏ nước vào đun nhỏ lửa đến khi sủi nhẹ thì cho cua vào. 

- Đun liu riu, đậy nắp khoảng 10 phút cho cua chín

- Chuẩn bị 1 bát nước nhỏ hoà tan bột năng với nước lọc rồi đổ vào trộn đều cho nước sánh lại và đun tiếp sủi lửa nhỏ tiếp 3 phút.

- Đánh tan 2 quả trứng gà rồi lại đổ tiếp vào trộn đều và lại đậy vung đun nhỏ lửa thêm 5 phút nữa là chín.

- Xếp cua ra đĩa và thưởng thức thôi

 

Cua xốt cay, hương vị mặn ngọt cùng nước xốt sền sệt chấm bánh mì siêu đã - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb An Nguyen

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