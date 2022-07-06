Cua xốt cay, hương vị mặn ngọt cùng nước xốt sền sệt chấm bánh mì siêu đã

Mẹ trổ tài làm món ngon tại nhà, thịt cua chắc, ngọt và xốt cay cay chấm bánh mì ngon miệng vô cùng.
- Mì ý carbonara chuẩn vị Ý, xốt béo vừa vị, sợi mì dai dai hòa quyện!
- Mâm bánh bèo chén ngon mắt - Màu sắc kích thích thị giác!
Cua xốt cay - Chili Crab
Nguyên liệu:
- 1kg cua
- 2 củ tỏi
- 1 củ gừng
- 1 trái ớt
- 1 cây sả
- Riềng, tiêu
- Gia vị: hạt nêm, đường, tương cà, tương ớt
- 2 quả trứng gà
- 3 muỗng bột năng
- Ngò
Cách làm:
- Sơ chế:
- Cua rửa sạch, bóc mang cua bỏ, cắt 1 con làm đôi. Giữ lại mai rửa sạch để ráo nước.
- Tỏi, gừng, ớt và sả, giềng rửa sạch cho vào máy xay nhỏ
- Chế biến:
- Cho khoảng 4 muỗng dầu ăn vào chảo, phi thơm hỗn hợp tỏi - ớt - gừng - sả - riềng. Để nhỏ lửa rồi cho 1 muỗng đường, 5 muỗng tương ớt, 8 muỗng tương cà, tiêu, cùng 1 muỗng hạt nêm và bát nhỏ nước vào đun nhỏ lửa đến khi sủi nhẹ thì cho cua vào.
- Đun liu riu, đậy nắp khoảng 10 phút cho cua chín
- Chuẩn bị 1 bát nước nhỏ hoà tan bột năng với nước lọc rồi đổ vào trộn đều cho nước sánh lại và đun tiếp sủi lửa nhỏ tiếp 3 phút.
- Đánh tan 2 quả trứng gà rồi lại đổ tiếp vào trộn đều và lại đậy vung đun nhỏ lửa thêm 5 phút nữa là chín.
- Xếp cua ra đĩa và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb An Nguyen