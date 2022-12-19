Sai lầm khi uống nước đỗ đen bào mòn dạ dày, gan thận "xuống cấp" trầm trọng

Món ngon mỗi ngày 19/12/2022 17:26

Nước đỗ đen nếu uống đúng cách sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu uống theo cách này dễ gây bệnh.

Uống nước đỗ đen thay nước lọc

Thói quen của nhiều người, nhất là ai muốn giảm cân là uống nước đỗ đen rang thay cho nước lọc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng trong đỗ đen có nhiều dưỡng chất tốt nhưng nếu nạp quá nhiều sẽ khiến cơ thể bị quá tải, không hấp thu kịp mà gây phản tác dụng, mất cân bằng dinh dưỡng, khiến cơ thể bị thiết hụt chất và gây ra các bệnh về tiêu hóa.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống nước đỗ đen 200 - 240ml là đủ bởi nếu uống nhiều dễ gây lạnh bụng, hạ đường huyết ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Sai lầm khi uống nước đỗ đen bào mòn dạ dày, gan thận 'xuống cấp' trầm trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đỗ đen khi uống thuốc

Nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc bạn không nên uống nước đỗ đen bởi nước đỗ đen sẽ khiến cho thành phần của thuốc mất đi tác dụng, khiến cho bạn bệnh càng thêm bệnh. Chính vì vậy, nếu bạn đang sử dụng thuốc gout, tiểu đường, tim mạch.. thì chớ dại uống nước đỗ đen kẻo bệnh tình thêm tăng nặng.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên uống nước đỗ đen trước khi đi ngủ dễ lợi tiểu khiến bạn tiểu đêm nhiều gây mất ngủ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Sai lầm khi uống nước đỗ đen bào mòn dạ dày, gan thận 'xuống cấp' trầm trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị thận không nên uống nước đỗ đen

Một trong những sai lầm khi sử dụng nước đỗ đen là bạn uống nước đỗ đen khi suy thận, thân nhiệt lạnh. Nguyên nhân là trong đỗ đen có chứa một số khoáng chất, đặc biệt là giàu kali nên người bị bệnh thận tuyệt đối không nên dùng.

Ngoài ra, nước đỗ đen sẽ khiến lợi tiểu dễ gây suy thận do chức năng đào thải kali gần như là không nên luôn có nguy cơ tăng kali trong máu mà khi chất này tăng cao sẽ khiến bệnh tình thêm nặng.

Sai lầm khi uống nước đỗ đen bào mòn dạ dày, gan thận 'xuống cấp' trầm trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đậu đen khi đang đi tiêu kéo dài, viêm đại tràng

Đậu đen có tính mát, sẽ khiến bệnh viêm đại tràng, đi tiêu lỏng, kéo dài, tiêu hóa kém thêm trầm trọng. Vì vậy những người mắc bệnh này không nên uống nước đậu đen.

Còn với trẻ nhỏ, người già hay người có thể trạng yếu cũng nên hạn chế uống nước đậu đen, vì hàm lượng protein trong đậu đen cao cơ thể y khó tiêu thụ hết lượng protein trong thực phẩm này. Từ đó gây ra bệnh tiêu hóa, đầy bụng, đau bụng.

Sai lầm khi uống nước đỗ đen bào mòn dạ dày, gan thận 'xuống cấp' trầm trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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