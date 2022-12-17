Ăn xúc xích thường xuyên có thể tăng nguy cơ mất trí nhớ? Chuyên gia nói gì!

Kết quả, họ nhận thấy những người thường xuyên ăn thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ suy giảm nhận thức cao hơn.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 10.000 người trưởng thành để xem chế độ ăn uống có liên quan như thế nào đến sự minh mẫn của tinh thần khi già đi.

Loại thực phẩm này có liên quan đến nguy cơ sức khỏe như bệnh tim, ung thư và thậm chí gây tử vong sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng việc ăn thường xuyên các loại thực phẩm siêu chế biến có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ về lâu dài.

Trong một nghiên cứu trên hơn 10.000 người trung niên, những người nạp hơn 20% lượng calo hàng ngày từ thực phẩm siêu chế biến có nhiều khả năng bị suy giảm nhận thức nhanh hơn, theo kết quả được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Neurology.

TS Claudia Suemoto - trợ lý giáo sư về khoa Lão khoa tại trường Y Đại học São Paulo, đồng tác giả nghiên cứu trên - cho biết ở Brazil, thực phẩm siêu chế biến chiếm 25-30% tổng lượng calo người dân hấp thụ. Con số này ở Mỹ là 57%, theo các nhà nghiên cứu của Đại học New York năm 2021.

Cũng theo nghiên cứu, người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có tốc độ suy giảm nhận thức nhanh hơn 28%. Tốc độ suy giảm chức năng điều hành cũng nhanh hơn 25% so với những người ăn ít thực phẩm siêu chế biến.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa quá muộn để bảo vệ sức khỏe não bộ

Các nhà nghiên cứu nhận thấy dấu hiệu suy giảm nhận thức ở những người tham gia, trong thời gian quan sát dài khoảng 8 năm.

Độ tuổi trung bình của những người tham gia khi bắt đầu nghiên cứu là 51 tuổi. Điều này càng thể hiện các biện pháp phòng ngừa ở tuổi trung niên là cực kỳ quan trọng.

Kiểm tra nhận thức bao gồm việc nhớ từ vựng ngay lập tức và sau một khoảng thời gian, nhận dạng từ, nói trôi chảy. Nó được thực hiện vào thời điểm bắt đầu và kết thúc nghiên cứu. Những người tham gia cũng trả lời về chế độ ăn uống của họ.

Các nhà nghiên cứu đã phân nhóm những người tham gia không chỉ dựa trên mức tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến mà còn theo chế độ ăn uống tổng thể của các cá nhân.

Họ cho điểm tất cả người tham gia dựa trên mức độ tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn kiêng MIND. Chế độ MIND là sự kết hợp giữa hai phương pháp đã được chứng minh gồm Địa Trung Hải và DASH. Đây là chế độ ăn lành mạnh, khoa học, không sử dụng các thực phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ.

Đặc điểm của chế độ ăn MIND là ít chất béo bão hòa, nhiều dầu lành mạnh, hạn chế thịt đỏ. Với nhiều thực phẩm đa dạng như salad, các loại hạt, trái cây, rau xanh, quả mọng, quả hạch, dầu olive cho đến cá hay thịt gia cầm, chế độ ăn kiêng này được khen ngợi vì chú trọng vào thực phẩm đúng nghĩa.

Các chuyên gia tin rằng chế độ ăn kiêng MIND giúp ngăn ngừa việc suy giảm nhận thức. Đúng như dự đoán, những người tham gia có điểm số chế độ ăn uống MIND trên trung bình không gặp phải tình trạng suy giảm nhanh như ở hầu hết người tiêu dùng thực phẩm chế biến sẵn.