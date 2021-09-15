Mẹ đảm 'nghiện' bếp chiêu đã cả nhà với những món ăn 'đắt giá' để luôn giữ lửa cho gia đình

Những mâm cơm trong gia đình luôn giữ vị trí quan trọng và là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Đây cũng là một trong những điều "đắt giá" cần phát huy để luôn giữ lửa cho gia đình.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Huyền đã chia sẻ những mâm cơm gia đình do tự tay mình nấu khiến nhiều người dành "cơn mưa" lời khen không ngớt. Cô nàng cho hay: "Bữa tối là đầy đủ các thành viên nên mình trú trọng thực đơn cho đầy đủ và cũng chiều ý chồng con một chút nay con thích ăn gì chồng thích ăn gì có thời gian rảnh là mình cũng chiều nấu theo sở thích của mọi người".