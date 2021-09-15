Mẹ đảm 'nghiện' bếp chiêu đã cả nhà với những món ăn 'đắt giá' để luôn giữ lửa cho gia đình

Món ngon mỗi ngày 15/09/2021 14:07

Những món ăn vừa hấp dẫn, cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể khiến hội chị em vừa khao khát vừa ganh tị.

Những mâm cơm trong gia đình luôn giữ vị trí quan trọng và là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Đây cũng là một trong những điều "đắt giá" cần phát huy để luôn giữ lửa cho gia đình.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Huyền đã chia sẻ những mâm cơm gia đình do tự tay mình nấu khiến nhiều người dành "cơn mưa" lời khen không ngớt. Cô nàng cho hay: "Bữa tối là đầy đủ các thành viên nên mình trú trọng thực đơn cho đầy đủ và cũng chiều ý chồng con một chút nay con thích ăn gì chồng thích ăn gì có thời gian rảnh là mình cũng chiều nấu theo sở thích của mọi người".

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Ghẹ hấp, bào ngư tái chanh, trứng cá hồi, nem tai thính, cơm rong biển vụn - Ảnh: FBNV
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Gà nướng, cá nướng, thịt lợn khô, nhộng ong hấp, cà luộc, xôi tím, xôi trắng - Ảnh: FBNV
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Cá nướng, thịt chiên đậu hũ, thịt băm rang quả trám, cà luộc, canh đậu phụ rong biển, măng luộc - Ảnh: FBNV

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Trứng đúc thịt, chim câu hầm ngải cứu, thịt lợn khô, quả lặc lè luộc - Ảnh: FBNV

"Mình là một người yêu bếp và nghiện chụp ảnh. Vậy nên, mình luôn bày biện những mâm cơm thật đẹp mắt, hấp dẫn và ăn cũng cảm giác ngon và hứng thú hơn", mẹ đảm chia sẻ thêm. Và công thức chung để làm nên một một cơm tròn vị gồm: Món chính, món phụ, rau, canh và tráng miệng. 

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Bí hấp tôm, hàu nướng phô mai, trứng kho, cà tím nướng - Ảnh: FBNV
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Cá nấu dưa, rong nho, thịt bò xào nấm, kim chi - Ảnh: FBNV
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Thịt luộc, canh rau ngót nấu mọc, giò, xôi- Ảnh: FBNV
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Thịt đông, bề bề sốt me, tép rang, đậu bắp luộc - Ảnh: FBNV
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Lẩu ốc mít - Ảnh: FBNV

Với những gợi ý món ăn của mẹ đảm, hội chị em không cần phải "vắt óc" nghĩ thực đơn làm sao để vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa ngon miệng lại phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình. Để tiết kiệm thời gian nhất, cũng như không phải lo lắng về vấn đề dinh dưỡng, bạn có thể tham khảo những mâm cơm gia đình trên đây.

'Bụng đói cồn cào' trước loạt mâm cơm 'ngon như nhà hàng' của chị vợ đảm đang

'Bụng đói cồn cào' trước loạt mâm cơm 'ngon như nhà hàng' của chị vợ đảm đang

Không những bắt mắt, những mâm cơm gia đình do tính tay chị Huyền Trang chế biến và bày biện còn luôn đầy đủ chất dinh dưỡng.

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