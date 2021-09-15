Mẹ đảm 'nghiện' bếp chiêu đã cả nhà với những món ăn 'đắt giá' để luôn giữ lửa cho gia đình

Những món ăn vừa hấp dẫn, cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể khiến hội chị em vừa khao khát vừa ganh tị.
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Những mâm cơm trong gia đình luôn giữ vị trí quan trọng và là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Đây cũng là một trong những điều "đắt giá" cần phát huy để luôn giữ lửa cho gia đình.
Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Huyền đã chia sẻ những mâm cơm gia đình do tự tay mình nấu khiến nhiều người dành "cơn mưa" lời khen không ngớt. Cô nàng cho hay: "Bữa tối là đầy đủ các thành viên nên mình trú trọng thực đơn cho đầy đủ và cũng chiều ý chồng con một chút nay con thích ăn gì chồng thích ăn gì có thời gian rảnh là mình cũng chiều nấu theo sở thích của mọi người".
"Mình là một người yêu bếp và nghiện chụp ảnh. Vậy nên, mình luôn bày biện những mâm cơm thật đẹp mắt, hấp dẫn và ăn cũng cảm giác ngon và hứng thú hơn", mẹ đảm chia sẻ thêm. Và công thức chung để làm nên một một cơm tròn vị gồm: Món chính, món phụ, rau, canh và tráng miệng.
Với những gợi ý món ăn của mẹ đảm, hội chị em không cần phải "vắt óc" nghĩ thực đơn làm sao để vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa ngon miệng lại phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình. Để tiết kiệm thời gian nhất, cũng như không phải lo lắng về vấn đề dinh dưỡng, bạn có thể tham khảo những mâm cơm gia đình trên đây.