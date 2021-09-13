'Bụng đói cồn cào' trước loạt mâm cơm 'ngon như nhà hàng' của chị vợ đảm đang

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Huyền Trang chia sẻ thực đơn hàng ngày của gia đình mình, khiến hội chị em không khỏi xuýt xoa và trầm trồ.

Cô nàng cũng bộc bạch rằng: "Em có một ông chồng nghiện vợ, quá đáng hơn là nghiện luôn cả cơm vợ nấu. Chồng em vẫn có thói quen đi cùng năm tháng là dù đi làm tại công ty hay làm tại nhà thì cứ trước giờ cơm vài tiếng, hoặc có đêm chuẩn bị đi ngủ sẽ hỏi “hôm nay ăn gì vợ?”, “mai trưa ăn gì vợ” hay là “anh muốn ăn bún chả”, “lâu rồi vợ không làm thịt kho tàu nhở... Hôm nào ăn cơm xong gương mặt cũng sáng ngời phấn khởi dọn bàn ăn, đi rửa bát".