'Bụng đói cồn cào' trước loạt mâm cơm 'ngon như nhà hàng' của chị vợ đảm đang

Không những bắt mắt, những mâm cơm gia đình do tính tay chị Huyền Trang chế biến và bày biện còn luôn đầy đủ chất dinh dưỡng.
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Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Huyền Trang chia sẻ thực đơn hàng ngày của gia đình mình, khiến hội chị em không khỏi xuýt xoa và trầm trồ.
Cô nàng cũng bộc bạch rằng: "Em có một ông chồng nghiện vợ, quá đáng hơn là nghiện luôn cả cơm vợ nấu. Chồng em vẫn có thói quen đi cùng năm tháng là dù đi làm tại công ty hay làm tại nhà thì cứ trước giờ cơm vài tiếng, hoặc có đêm chuẩn bị đi ngủ sẽ hỏi “hôm nay ăn gì vợ?”, “mai trưa ăn gì vợ” hay là “anh muốn ăn bún chả”, “lâu rồi vợ không làm thịt kho tàu nhở... Hôm nào ăn cơm xong gương mặt cũng sáng ngời phấn khởi dọn bàn ăn, đi rửa bát".
Đặc biệt hơn, dù sống trên đất Nhật nhưng hai vợ chồng Huyền Trang ít ăn các bữa cơm kiểu Nhật mà vẫn chuộng ẩm thực Việt. Để cân đối ngân sách đi chợ, mẹ 9X đặt ra tiêu chí về thực phẩm là ngon, bổ và rẻ. Theo chia sẻ thêm, cô nàng thích chăm chút cho các bữa ăn vì sau 1 ngày dài căn thẳng, làm việc mệt mỏi thì bữa ăn chính là nơi để cả nhà quây quần vui vẻ bên nhau, từ đó tình cảm gia đình càng thêm gắn kết.
Không chỉ hấp dẫn mà còn bổ dưỡng, loạt mâm cơm trên sẽ giúp các chị em nội trợ khỏi "vắt óc suy nghĩ" xem hôm nay mình sẽ ăn món gì.