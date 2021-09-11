Chỉ với nguyên liệu từ trái bưởi, gái Hà Thành làm ngay vài món 'giải sầu' mùa giãn cách

Món ngon mỗi ngày 11/09/2021 11:00

Trong những ngày xã hội giãn cách, mọi người thường có xu hướng tìm tòi và thử làm những món bánh đơn giản và mới lạ. Vậy nên, với nguyên liệu dễ tìm và công thức có sẵn, bạn nên thử làm ngay món kẹo bưởi dẻo đơn giản này.

Trong hội dành cho nhưng người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Thu Phương đã chia sẻ công thức làm món kẹo bưởi dẻo vô cùng đơn giản cà dễ làm. Sau khi bài viết được chia sẻ, hội chị em dành "cơn mưa" lời khen bởi món ăn vừa đẹp mắt và khá thích hợp để "giải sầu" vào những ngày giãn cách.

Cô nàng cho hay: "Mình tận dụng vỏ và cùi bưởi làm kẹo bưởi thơm thơm, người lớn trẻ em đều thích. Trời vào thu, uống miếng trà, ăn miếng mứt thơm tho, cùng động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đây là công thức mình làm từ cùi và vỏ của 2 trái bưởi da xanh cỡ trung bình".

 

mon keo buoi deo
Món kẹo bưởi dẻo vô cùng bắt mắt và thơm ngon - Ảnh: FBNV

 Theo như chia sẻ của cô nàng, bạn cần làm theo các bước sau đây:

mon keo buoi deo 1

Cùi bưởi cắt hạt lựu, ngâm, bóp, vắt nhiều lần - Ảnh: FBNV

mon keo buoi deo 2
Tiếp đó, bạn cho đường và trộn đều lên cho thấm - Ảnh: FBNV
mon keo buoi deo 3

Bạn cho vào chảo sên, gần được cho thêm cốt chanh - Ảnh: FBNV

mon keo buoi deo 4
Bạn để ra ngoài cho khô ráo - Ảnh: FBNV
mon keo buoi deo 5

Sau khi sấy 50 độ qua đêm, kẹp sẽ trở nên dẻo hơn - Ảnh: FBNV

mon keo buoi deo 6
Khi thưởng thức món kẹo này, bạn sẽ cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt - Ảnh: FBNV

Với công thức đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể chế biến được món kẹo bưởi dẻo khiến cả người lớn lẫn trẻ em đều thích mê. Đây là một trong những món ăn vặt đơn giản, lạ miệng trong ngày ở nhà rảnh rỗi.

Gái xinh 9x bày món ngan cháy tỏi 'dễ như ăn kẹo', ngon đến nỗi bất chấp ăn 'thả phanh'

Gái xinh 9x bày món ngan cháy tỏi 'dễ như ăn kẹo', ngon đến nỗi bất chấp ăn 'thả phanh'

Nếu bạn không biết chế biến những món ăn "độc lạ" từ ngan, cô nàng Thu Uyên sẽ giúp giải quyết điều đó ngày tại nhà để bạn có thể thưởng thức bất kỳ lúc nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Gợi ý món ăn các món ăn vặt món kẹo bưởi dẻo

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ