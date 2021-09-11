Chỉ với nguyên liệu từ trái bưởi, gái Hà Thành làm ngay vài món 'giải sầu' mùa giãn cách

Trong hội dành cho nhưng người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Thu Phương đã chia sẻ công thức làm món kẹo bưởi dẻo vô cùng đơn giản cà dễ làm. Sau khi bài viết được chia sẻ, hội chị em dành "cơn mưa" lời khen bởi món ăn vừa đẹp mắt và khá thích hợp để "giải sầu" vào những ngày giãn cách.

Cô nàng cho hay: "Mình tận dụng vỏ và cùi bưởi làm kẹo bưởi thơm thơm, người lớn trẻ em đều thích. Trời vào thu, uống miếng trà, ăn miếng mứt thơm tho, cùng động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đây là công thức mình làm từ cùi và vỏ của 2 trái bưởi da xanh cỡ trung bình".