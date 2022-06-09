Lẩu gà hoa sen trong veo, thanh mát

Lẩu gà nấu nước dùng ngọt thanh, hoa sen thơm nhẹ, gà dai dai chắc thịt

Lẩu gà hoa sen

Nguyên liệu:

Gà

Xương heo

Hành tím, gừng

Hạt sen, củ sen

Bột canh, hạt nêm

Rau nhúng lẩu

Cách làm:

- Gà lọc phần xương, cổ đầu, chân, thêm 1-2 chiếc xương ống ninh cho ngọt.

- Thêm vào nồi 1 nhánh gừng nướng và 3-4 củ hành tím nướng để khử tanh và thơm hơn. Nêm bột canh, hạt nêm và 1 muỗng cafe đường cho vừa khẩu vị.

- Hoa sen tách cánh bên ngoài, giữ lại phần đài nhuỵ và lớp cánh nhỏ trong cùng, rửa sạch. Cho đài nhuỵ, hạt sen, củ sen vào nồi đun thêm 30 phút.

- Nhuỵ, cánh sen đều ăn được, riêng phần đài hơn đắng nhẹ chút.

- Múc nước dùng, trang trí thêm bằng một bông sen đã rửa sạch, hành lá, mùi tàu. Gà chặt nhúng lẩu. Ăn kèm bún, mì tôm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hà Thị Quỳnh Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lau-ga-hoa-sen-trong-veo-thanh-mat-474823.html