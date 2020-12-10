Đừng để mất lộc ăn uống vì không biết đậu ngự nấu gì ngon?

Người dân xứ Huế đã sáng tạo ra nhiều món ăn ngon từ đậu ngự để bổ sung dưỡng chất và có thể tận dụng được hết tất cả các tác dụng này. Vì thế, đậu ngự nấu gì ngon luôn được thay đổi theo mùa. Các món như đậu ngự rim với nấm, mứt đậu ngự, cơm gạo lứt đậu ngự, chè đậu ngự trở thành món khoái khẩu và giải khát vào ngày hè. Còn mứt đậu ngự, bún chay Huế đậu ngự, gà nấu đậu ngự… lại trở thành món ngon làm ấm lòng người trong không khí lành lạnh của mùa đông.

Đậu ngự một loại hạt khá phổ biến và được ưa chuộng trong đời sống hằng ngày. Vì chứa hàm lượng chất chất xơ, olate và magie cao nên có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm lượng cholesterol, ổn định huyết áp, mạch máu được thư giãn, lưu thông, ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Đậu ngự và hạt sen đều chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe . Chúng cũng có hương vị thơm ngon, hấp dẫn được rất nhiều người yêu thích. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này, tạo ra món chè đậu ngự hạt sen thanh mát. Đây là món ăn tuyệt vời để bạn chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Vừa có thể giảm nhiệt cái nóng oi ả của mùa hè lại còn bổ sung đa dạng dưỡng chất, phòng chống các bệnh thông thường.

300g đậu ngự tươi

200g hạt sen

200g dừa nạo

150g đường phèn

1 bó lá dứa

1 ống nhỏ vani, 1 ống dầu chuối

Chè đậu ngự hạt sen - món ngon nổi tiếng xứ Huế

Cách chế biến:

Bước 1:

Bóc sạch lớp vỏ bên ngoài đậu ngự rồi đem ngâm trong nước khoảng 5 phút, Sau đó lột tiếp lớp vỏ lụa. Tiếp theo cho đậu ngự vào hấp cách thủy.

Bước 2:

Bạn nên dùng hạt sen tươi thì tốt hơn. Hạt sen cần tách tim sen. Tim sen có vị đắng nên có thể loại bỏ chúng. Tuy nhiên bạn nên giữ lại, nấu nước uống để điều trị mất ngủ. Hạt sen khi đã tách xong tim sen thì ngâm với nước muối loãng khoảng 2 phút rồi vớt ra để ráo. Luộc cho mềm.

Bước 3:

Lá dứa rửa sạch, bỏ những phần lá vàng. Còn dừa nạo bạn đem ngâm với ít nước ấm, nhào mạnh, cho vào tấm vải mỏng, sạch rồi vắt lấy nước. Phần nước lần đầu tiên là nước cốt dừa ngon để trong chén riêng. Sau đó cho vào chảo cùng ít muối, đường rồi bắc lên bếp khuấy đều cho sôi lên thì tắt bếp. Tiếp theo, cho thêm nước ấm vào phần dừa nạo đã lọc lần 1 và vắt lấy nước cốt dão để nấu chè.

Bước 4:

Khi hạt sen đã chín tới bạn hãy cho ngay lá dứa vào, khoảng 1 phút sau thì cho đậu ngự đã hấp vào cùng với đường phèn. Lúc này hãy điều chỉnh cho lửa nhỏ lại. Sau đó cho tiếp phần nước cốt dừa dão vào nấu sôi, cho thêm ống vani và dầu chuối, nấu khoảng 10 phút nữa thì tắt bếp.

Như vậy là đã nấu xong món chè đậu ngự rồi đấy. Múc chè ra ly cho đá bào và thêm phần nước cốt dừa là thưởng thức được rồi. Vị bùi của đậu và hạt sen cùng vị thơm nhẹ của lá dứa, ngọt thanh của đường phèn với béo ngậy của nước cốt dừa sẽ khiến cho mỗi thành viên đã ăn rồi là khó có thể ngừng.

Đậu ngự hầm xương

Nếu bạn đang còn phân vân không biết đậu ngự nấu món gì ngon thì hãy thử làm ngay món đậu ngự hầm xương nhé. Đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Đậu ngự kết hợp với xương (bạn có thể chọn xương heo hay xương bò đều được) sẽ tạo ra món ăn có hương vị béo, bùi vô cùng hấp dẫn. Món ăn này có tác dụng rất tốt trong việc kích thích vị, giảm cảm giác thèm ăn thích hợp cho người cần giảm cân, giảm nồng độ cholesterol xấu… Đồng thời giúp giảm hoạt động của các tác nhân gây ung thư và hỗ trợ hệ miễn dịch trong cơ thể…

Đậu ngự hầm xương

Nguyên liệu cần có:

200g đậu ngự

500g xương sườn heo hoặc bò

5 củ khoai tây

2 quả cà chua

2 củ cà rốt

½ củ hành tây

1 quả dừa tươi để lấy nước

Tỏi, hành mỗi loại một củ

1 nhánh gừng

Gia vị: muối, tiêu, bột canh, hạt nêm, sốt cà chua, đường.

Hành lá, rau mùi

Cách chế biến:

Bước 1: Ngâm đậu ngự qua đêm hoặc ngâm 5 – 6 tiếng. Sau khi ngâm xong, rửa sạch, cho vào nồi ninh với lửa lớn, đến khi mềm là được.

Bước 2: Xương rửa sạch với nước muối loãng, sau đó ướp gia vị gồm 2 thìa cà phê bột canh, 1 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa canh hành tỏi đã băm nhuyễn, 1 thìa canh gừng băm nhuyễn, 1 thìa cà phê tiêu, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa canh dầu ăn. Sau đó trộn đều để ngấm gia vị và ướp khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Bước 3:

Sơ chế khoai tây, cà rốt. Tất cả gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng vuông vừa ăn. Hành tây lột vỏ, rửa sạch, thái nhỏ. Còn cà chua cũng rửa sạch thái nhỏ. Dừa tươi lấy nước để riêng. Rau mùi, hành lá rửa sạch thái thật nhỏ.

Bước 4:

Bắc một cái nồi lớn lên bếp, đợi nóng thì cho dầu ăn vào, tiếp theo cho hành, tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho cà chua vào xào và đổ thêm chút nước. Phần xương đã ướp cho vào nồi, xào cho đến khi thịt săn lại. Tiếp theo cho thêm nước dừa tươi vào nồi xương. Cứ thế là ninh, nếu nước vơi bớt thì hãy cho thêm nước lọc vào. Trong quá trình ninh thì để lửa nhỏ, thi thoảng mở nắp kiểm tra và vớt bỏ lớp bọt nổi lên.

Chọn hạt đậu ngự to, chắc để hầm xương

Khi xương mềm, ra hết chất thì hãy nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi. Cuối cùng cho tiếp khoai tây vào hầm khoảng 10 phút thì cho thêm cà rốt và hành tây thái nhỏ vào đảo đều.

Khi khoai tây, cà rốt vừa mềm tới thì cho đậu ngự đã ninh mềm vào, đảo nhẹ nhàng các nguyên liệu để chúng không bị nát. Nêm gia vị thêm một lần nữa cho vừa miệng. Múc thịt ra tô, rắc chút hành hoa, rau mùi và tiêu lên trên là có thể thưởng thức. Món đậu ngự hầm xương này ăn nóng cùng với cơm hoặc bánh mì sẽ rất là ngon.

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Đậu ngự kho chay

Với những người ăn chay thì có thể nấu món đậu ngự kho chay. Món chay đơn giản thanh tịnh và rất dễ nấu, cũng làm cho tâm tính con người hiền hòa hơn, có cảm giác thanh bình, an nhiên.

Để làm món này, bạn cần chuẩn bị:

500 g đậu ngự

1 muỗng dầu hào, tương cà, tương ớt

1 muỗng nước tương

½ thìa cà phê hạt nêm

Hành, ớt

Bước 1: Đậu ngự trụng qua nước sôi, sau đó lột vỏ.

Bước 2: Phi hành tím cho thơm, sau đó cho dầu hào chay, nước tương, tương ớt, tương cà mỗi thứ một muỗng cơm. Tiếp theo cho thêm vào ½ hạt nêm nấm hương, ớt bột, nước lọc vào.

Đậu ngự kho chay món ăn tốt cho sức khỏe

Bước 3: Sau khi nước sôi thì cho đậu vào nấu. Nước vừa cạn sâm sấp là đậu cũng mềm thấm.

Món này ăn nóng rất ngon, rất bén cơm đó. Đậu ngự kho chay mang đến một món ăn cân bằng âm dương, với rất nhiều dưỡng chất. Hơn nữa cách làm lại đơn giản. Vì thế, khi có thời gian bạn hãy nấu món này cho gia đình thưởng thức nhé!

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được đậu ngự nấu gì ngon. Ngoài những món trên đậu ngự còn còn chế biến được 58 món ngon khác, có thể đổi vị mỗi ngày, không bị ngán, lại rất tốt cho sức khỏe chúng ta. Đặc biệt, ăn mứt đậu ngự bùi bùi, vị ngọt dịu là món ăn chơi tuyệt vời, món này ăn trong ngày tết thì còn gì bằng.